Handelsfrieden auf Zeit: Der Zoll-Deal zwischen USA und China läuft am 10. Januar aus – was der Shenzhen-Gipfel für VW, BMW und Europas Exporteure bedeutet

Während die Welt auf das Dreiertreffen mit Putin schaut, findet das wirtschaftlich wichtigste Gespräch des Donnerstags am Mittagstisch statt. Donald Trump und Xi Jinping treffen sich in Shenzhen zu bilateralen Gesprächen samt Arbeitsmittagessen. Laut Weißem Haus steht dabei die Umsetzung des Handelsabkommens von Busan im Mittelpunkt. Tesla-Chef Elon Musk begleitet Trump auf Teilen der Reise, eine große Wirtschaftsdelegation wird aber nicht erwartet. Die Uhr tickt: Die Zollpause zwischen den USA und China wurde Anfang November nur bis zum 10. Januar 2027 verlängert. Für Europas Exporteure ist das mehr als eine Randnotiz.