Während die Welt auf das Dreiertreffen mit Putin schaut, findet das wirtschaftlich wichtigste Gespräch des Donnerstags am Mittagstisch statt. Donald Trump und Xi Jinping treffen sich in Shenzhen zu bilateralen Gesprächen samt Arbeitsmittagessen. Laut Weißem Haus steht dabei die Umsetzung des Handelsabkommens von Busan im Mittelpunkt. Tesla-Chef Elon Musk begleitet Trump auf Teilen der Reise, eine große Wirtschaftsdelegation wird aber nicht erwartet. Die Uhr tickt: Die Zollpause zwischen den USA und China wurde Anfang November nur bis zum 10. Januar 2027 verlängert. Für Europas Exporteure ist das mehr als eine Randnotiz.
Handelsfrieden auf Zeit: Der Zoll-Deal zwischen USA und China läuft am 10. Januar aus – was der Shenzhen-Gipfel für VW, BMW und Europas Exporteure bedeutet
Beim Treffen von Trump und Xi am Donnerstag in Shenzhen steht wirtschaftlich die Umsetzung des Handelsabkommens von Busan im Mittelpunkt. Die Zollpause zwischen den beiden größten Volkswirtschaften ist nur bis 10. Januar 2027 verlängert, Washington drängt auf Sojakäufe und Seltene Erden. Europa sitzt nicht am Tisch, ist aber direkt betroffen. Die Analyse: Was auf dem Spiel steht und was der Gipfel für Autobauer, Chemie und Maschinenbau bedeutet.
Der Deal
Was in Busan vereinbart wurde
Das Abkommen entstand im Oktober 2025 am Rande des APEC-Gipfels im südkoreanischen Busan. Die USA begrenzten ihre in Trumps zweiter Amtszeit verhängten Zölle auf chinesische Waren auf rund 20 Prozent, China hob seine Gegenzölle auf. Peking sagte zu, in den Jahren 2026 bis 2028 jeweils 25 Millionen Tonnen US-Sojabohnen zu kaufen, den Export Seltener Erden aufrechtzuerhalten und neue Ausfuhrbeschränkungen auszusetzen. Die Börse feierte damals: Chinesische Aktien stiegen auf ein Zehnjahreshoch, der Yuan auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr.
Seither hakt es bei der Umsetzung. Nach einem Staatsbesuch Xis im Weißen Haus im September einigten sich beide Seiten auf einen „30 für 30“-Rahmen für Zollsenkungen bei Agrargütern im Wert von 30 Milliarden Dollar und identifizierten 1.600 Produkte für mögliche Zollsenkungen – wann diese umgesetzt werden, blieb offen. Anfang November forderten Finanzminister Scott Bessent und Handelsbeauftragter Jamieson Greer Peking auf, die Zusagen bei Agrarkäufen und Seltenen Erden sofort zu erfüllen. China machte weitere Agrarkäufe seinerseits von der Umsetzung der gegenseitigen Zollsenkungen abhängig.
Europas Exporteure
Nicht am Tisch, aber mittendrin
Für Deutschlands Exportindustrie hat jeder Schritt zwischen Washington und Peking direkte Folgen – egal ob Annäherung oder Streit.
Autobauer: VW, BMW, Mercedes-Benz
China ist für die deutschen Hersteller einer der wichtigsten Absatzmärkte, gleichzeitig wächst dort die Konkurrenz chinesischer Elektroautobauer. Ein stabiler Handelsfrieden senkt Risiken für Lieferketten und Zölle; eine Eskalation würde auch Werke in den USA treffen, die nach China exportieren.
Chemie: BASF
Der Konzern investiert massiv in China und hängt an globalen Lieferketten. Ruhige Handelsbeziehungen und Zugang zu Rohstoffen sind zentral.
Maschinenbau und Industrie
Seltene Erden stecken in Elektromotoren, Robotik und Antriebstechnik. Mehr Lieferungen aus China würden Kostendruck und Engpässe mildern.
Das Umlenkungsrisiko
Je mehr Peking den Amerikanern abkauft, etwa Agrargüter, desto stärker kann es andere Lieferanten ersetzen. Europa droht, im Wettbewerb um den chinesischen Markt zwischen die Fronten zu geraten.
Szenarien
Drei Wege bis zum 10. Januar
Fortschritt
Konkrete Zusagen zu Seltenen Erden und Zollsenkungen würden die Verlängerung des Handelsfriedens wahrscheinlicher machen. Exporteure, Autobauer und chinesische Aktien könnten profitieren.
Hängepartie
Ohne greifbare Ergebnisse verschiebt sich die Entscheidung auf den G20-Gipfel in Miami am 14. und 15. Dezember. Die Unsicherheit bliebe bis kurz vor Ablauf der Frist bestehen.
Rückschlag
Ein Streit über Exportkontrollen oder nicht erfüllte Zusagen könnte neue Zolldrohungen auslösen – ein Risiko für alle exportabhängigen Branchen.
Das große Bild
Handel als Teil des geopolitischen Pokers
Shenzhen zeigt, wie eng Handel und Geopolitik inzwischen verknüpft sind. Zölle, Sojabohnen, Seltene Erden und Chips werden im selben Atemzug verhandelt wie Atomwaffen und Kriege. Für Europa heißt das: Die eigenen Unternehmen sind Zuschauer in einem Spiel, dessen Regeln andere schreiben. Die EU muss ihre Position gegenüber beiden Großmächten klären – als Partner der USA und als Handelspartner Chinas. Für Anleger in deutschen Exportwerten bleibt der Handelsstreit zwischen Washington und Peking damit ein Dauerrisiko, das sich mit jedem Gipfel neu bewertet.
Häufige Fragen zum Handelsabkommen USA–China
Was ist das Handelsabkommen von Busan?
Eine Vereinbarung zwischen Trump und Xi vom Oktober 2025: Die USA begrenzten ihre Zölle auf rund 20 Prozent, China hob Gegenzölle auf und sagte Sojakäufe und Lieferungen Seltener Erden zu.
Wann läuft der Handelsfrieden aus?
Die Zollpause wurde bis 10. Januar 2027 verlängert.
Warum ist das für deutsche Aktien wichtig?
Weil Autobauer, Chemie und Maschinenbau stark vom chinesischen Markt und von globalen Lieferketten abhängen.
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