Hancock-Whitney-Aktie: KBW-Analyst Will Jones senkt das Kursziel auf 72 Dollar – die Trustmark-Übernahme kostet Vertrauen

Hancock Whitney und Trustmark – beide mit Wurzeln in Mississippi – wollen eine Bank mit rund 58 Milliarden US-Dollar Bilanzsumme in sechs Bundesstaaten schaffen. Trustmark-Aktionäre erhalten 0,7463 Hancock-Whitney-Aktien je Papier. Der Abschluss ist für Ende des ersten Quartals 2027 geplant.

Die Börse reagierte deutlich: Die Hancock-Whitney-Aktie verlor am Tag nach der Ankündigung rund 10 Prozent. Piper Sandler führte den Einbruch auf die Positionierung der Investoren zurück, die einen Deal dieser Größe nicht erwartet hätten. Operativ hatte die Bank im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen.