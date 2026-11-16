Die Übernahme hat ihren Preis: KBW-Analyst Will Jones senkt das Kursziel für die Hancock-Whitney-Aktie von 79 auf 72 US-Dollar und bleibt bei „Market Perform“. Zum Schlusskurs von 65,28 US-Dollar vom Freitag bleibt ein Potenzial von gut 10 Prozent. Der Grund: die angekündigte Übernahme des Rivalen Trustmark für rund 3,2 Milliarden US-Dollar in Aktien.
Hancock-Whitney-Aktie: KBW-Analyst Will Jones senkt das Kursziel auf 72 Dollar – die Trustmark-Übernahme kostet Vertrauen
Nach der milliardenschweren Trustmark-Übernahme senkt KBW-Analyst Will Jones das Kursziel für die Hancock-Whitney-Aktie von 79 auf 72 US-Dollar und bleibt bei „Market Perform“. Zum Schlusskurs von 65,28 US-Dollar ergibt sich ein Potenzial von gut 10 Prozent. Die Aktie war nach der Ankündigung um rund 10 Prozent eingebrochen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Hancock Whitney Corporation
- Handelssymbol
- HWC (Nasdaq)
- Analyst
- Will Jones
- Bank
- KBW
- Rating
- Market Perform (bestätigt)
- Kursziel
- 72 US-Dollar (zuvor 79 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
KBW zur Hancock-Whitney-Aktie
Vom Wachstumswert zum Integrationsfall – KBW kappt das Ziel
Will Jones hatte sein Kursziel bereits im Oktober leicht von 80 auf 79 US-Dollar reduziert. Nach der Trustmark-Ankündigung folgt nun ein deutlicher Schnitt.
KBW steht damit nicht allein: Piper Sandler stufte die Aktie von „Overweight“ auf „Neutral“ ab und senkte das Ziel von 88 auf 71,50 US-Dollar. StoneX reduzierte von 91 auf 81 US-Dollar, DA Davidson von 86 auf 80 US-Dollar – beide halten an „Buy“ fest. Die Aktienanalyse von KBW liegt nun im unteren Bereich der Spanne.
Die Argumente von Will Jones
Die Konditionen der Übernahme liefern die zentralen Punkte hinter der Einschätzung von KBW-Analyst Will Jones:
Großer Deal
Die Übernahme entspricht fast der Hälfte des eigenen Börsenwerts von Hancock Whitney und wird vollständig in Aktien bezahlt.
Verwässerung des Buchwerts
Der materielle Buchwert je Aktie soll beim Abschluss um rund 7 Prozent sinken, die Aufholzeit liegt bei 2,8 Jahren.
Gewinnplus erst 2028
Das Management erwartet für 2028 einen um rund 7 Prozent höheren Gewinn je Aktie.
Katalysatoren fehlen
Laut StoneX schwächt der Deal kurzfristig das Vertrauen in Kurstreiber – ein Argument, das zur neutralen Haltung passt.
Eine neue Golfküsten-Bank mit 58 Milliarden Dollar
Hancock Whitney und Trustmark – beide mit Wurzeln in Mississippi – wollen eine Bank mit rund 58 Milliarden US-Dollar Bilanzsumme in sechs Bundesstaaten schaffen. Trustmark-Aktionäre erhalten 0,7463 Hancock-Whitney-Aktien je Papier. Der Abschluss ist für Ende des ersten Quartals 2027 geplant.
Die Börse reagierte deutlich: Die Hancock-Whitney-Aktie verlor am Tag nach der Ankündigung rund 10 Prozent. Piper Sandler führte den Einbruch auf die Positionierung der Investoren zurück, die einen Deal dieser Größe nicht erwartet hätten. Operativ hatte die Bank im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Keefe, Bruyette & Woods, Inc. (KBW, eine Stifel-Gesellschaft), Analyst Will Jones. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Market Perform“ und das Kursziel von 72 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.kbw.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Hancock Whitney Corporation (HWC): Halten, Kursziel 72,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von KBW (Analyst Will Jones). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 13:12 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 13:12 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: KBW (Analyst Will Jones).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.