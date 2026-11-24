HanchorBio Aktie: FDA stoppt Krebsstudie – vierter Limit-down in Folge, während Taiwan feiert

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 09:13 2 Min.

Die HanchorBio Aktie verliert am Dienstag 9,94 Prozent auf 78,80 Taiwan-Dollar und schließt zum vierten Mal in Folge am unteren Limit. Die US-Arzneimittelbehörde hat die Studie zum Wirkstoff HCB301 vollständig ausgesetzt. Der Gründer kauft für rund 30 Millionen Taiwan-Dollar eigene Aktien, ohne Erfolg.

Bild: Foto: CDC / Unsplash (Zuschnitt aus Medium 3999)

621 Aktien schlossen am Dienstag in Taiwan am oberen Tageslimit. Sechs Papiere landeten am unteren, und nur zwei davon waren Aktien von Unternehmen. Eine ist die HanchorBio Aktie. Sie verlor 8,70 auf 78,80 Taiwan-Dollar, ein Minus von 9,94 Prozent. Es ist der vierte Handelstag in Folge, an dem das Papier um das zulässige Maximum fällt. Schlusskurs der HanchorBio Aktie 78,80 TWD Limit-down-Tage in Folge 4 Abstand zum Hoch von 187 Taiwan-Dollar −57,9 % Aktienkäufe des Gründers rund 30 Mio. TWD Quelle : Investing.com, Schlusskurse 24.11.2026; ETtoday; Anue Der Auslöser Die FDA setzt die Studie vollständig aus Am Abend des 18. November teilte HanchorBio mit, die US-Arzneimittelbehörde FDA habe für den Wirkstoff HCB301 einen vollständigen Studienstopp verhängt. Die Behörde stützt sich auf Sicherheitsdaten aus der laufenden Entwicklung, darunter schwere Nebenwirkungen im Blutbild. HCB301 befindet sich in der ersten klinischen Phase und wird an Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren und einer bestimmten Form von Lymphdrüsenkrebs erprobt. Das Unternehmen hat die Aufnahme neuer Patienten und weitere Gaben gestoppt. Die Reaktion Der Chef kauft, der Markt verkauft weiter HanchorBio versucht gegenzusteuern. Gründer und Vorstandschef Liu Shih-Kao hat nach Unternehmensangaben in den vergangenen fünf Handelstagen für knapp 30 Millionen Taiwan-Dollar eigene Aktien gekauft und will weiter zukaufen. Das Unternehmen betont, der wichtigste Wirkstoffkandidat HCB101 werde in mehreren Krebsarten weiter geprüft, ein weiterer Kandidat habe die Freigabe für Studien in den USA und Taiwan. Geholfen hat es nicht. Um 10:10 Uhr Ortszeit lagen am unteren Limit Verkaufsaufträge über rund 400 Handelslose vor. Was für eine Stabilisierung spricht Gründer kauft mit eigenem Geld zu

Hauptkandidat HCB101 nicht betroffen

Weiterer Kandidat mit Studienfreigabe

Umsatz am Limit von über 1.000 Losen Was Anleger bedenken sollten Vollständiger Studienstopp durch die FDA

Schwere Nebenwirkungen als Begründung

Vier Limit-down-Tage in Folge

Erst seit Mai 2026 börsennotiert Einordnung der Redaktion: Die HanchorBio Aktie zeigt die härteste Regel der Biotechbranche: Ein Sicherheitssignal wiegt schwerer als jede Marktlage. Ein vollständiger Studienstopp ist kein Todesurteil für ein Unternehmen, er lässt sich aufheben, wenn die Behörde mit den Antworten zufrieden ist. Bis dahin fehlt dem Kurs der Boden. Dass der Gründer kauft, ist ein Signal, ersetzt aber keine Daten. FAQ Häufige Fragen zur HanchorBio Aktie Warum fällt die HanchorBio Aktie?

Die US-Behörde FDA hat die klinische Studie zum Wirkstoff HCB301 wegen Sicherheitsbedenken vollständig ausgesetzt. Was ist ein Clinical Hold?

Eine Anordnung der FDA, eine klinische Studie nicht zu beginnen oder zu unterbrechen, bis offene Sicherheitsfragen geklärt sind. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der HanchorBio Aktie?

Handelssymbol in Taipeh: 7827. ISIN, WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.