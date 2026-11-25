Hamborner REIT Aktie: SDAX Gewinner am Abend – über vier Euro zurück, die Prognoseanhebung wirkt nach

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 18:06 3 Min.

Die Hamborner REIT Aktie gewinnt am Mittwoch 1,26 Prozent auf 4,03 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Nach dem Allzeittief in der Vorwoche stabilisiert sich der Gewerbeimmobilien-Konzern. Immobilienwerte sind als Gegenpol zu Tech gefragt.

Kleine Schritte nach oben: Die Hamborner REIT Aktie steigt am Mittwoch um 1,26 Prozent auf 4,03 Euro und ist neuntgrößter SDAX Gewinner (Stand 17:50 Uhr, comdirect). Am 20. November war der Duisburger Gewerbeimmobilien-Konzern bei 3,94 Euro auf ein Allzeittief gefallen. HABA HABA — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr HABA — — — Kurs der Hamborner REIT Aktie am Abend 4,03 € Tagesgewinn, Platz 9 der SDAX Gewinner +1,26 % Angehobene FFO-Prognose 2026 42–44 Mio. € Allzeittief vom 20. November 3,94 € Quelle : comdirect, 25.11.2026, 17:50 Uhr; Hamborner REIT, Neunmonatszahlen vom 10. November 2026; boerse.de Der Auslöser Warum steigt die Hamborner REIT Aktie heute? Eine neue Meldung gibt es nicht. Die Hamborner REIT Aktie profitiert von einer Branchenbewegung. An einem Tag, an dem Anleger erneut aus KI- und Technologiewerten flohen, waren Immobilienaktien gefragt. Auch Grand City Properties und Deutsche EuroShop stehen auf der Gewinnerliste im SDAX, im Dax legte Vonovia zu. Für den SDAX Gewinner ist die Marke von 4 Euro mehr als eine Zahl. Sie trennt den Kurs vom Rekordtief der Vorwoche. Dass sie hält, werten Charttechniker als erstes Zeichen einer Stabilisierung. Der Hintergrund Höhere Prognose, aber ein Verlust Am 10. November hob Hamborner die Prognose für das operative Ergebnis an. Der FFO soll 2026 bei 42 bis 44 Millionen Euro liegen, zuvor waren 38 bis 42 Millionen Euro erwartet worden. Das Management begründete den Schritt mit Vermietungserfolgen und geringeren Kosten für Mieterausbauten. Die Miet- und Pachterlöse sollen 88,5 bis 90,0 Millionen Euro erreichen. Die Neunmonatsbilanz selbst war gemischt. Der FFO sank um 6,0 Prozent auf 34,5 Millionen Euro, unter dem Strich stand wegen niedrigerer Immobilienbewertungen ein Verlust von 11,8 Millionen Euro. Das Analysehaus MPCM bestätigte dennoch „Buy“ mit einem Kursziel von 7,15 Euro. Nach Berechnungen von boersengefluester.de notiert die Hamborner REIT Aktie zudem deutlich unter dem Nettovermögenswert von 8,72 Euro je Aktie. Was für die Hamborner REIT Aktie spricht FFO-Prognose für 2026 angehoben

MPCM sieht 7,15 Euro

Hoher Abschlag auf den Nettovermögenswert Was Anleger bedenken sollten Verlust von 11,8 Millionen Euro nach neun Monaten

Immobilienbewertungen gesunken

Kurs nur knapp über dem Allzeittief Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Hamborner REIT Aktie Warum ist die Hamborner REIT Aktie SDAX Gewinner?

Immobilienwerte sind im Tech-Ausverkauf gefragt. Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Was erwartet Hamborner für 2026?

Einen FFO von 42 bis 44 Millionen Euro und Mieterlöse von 88,5 bis 90,0 Millionen Euro. Was ist ein REIT?

Eine börsennotierte Immobiliengesellschaft, die den Großteil ihres Gewinns ausschütten muss. Hamborner REIT Aktie: ISIN DE000A3H2333, WKN A3H233, Börsenkürzel HABA. Fazit zur Hamborner REIT Aktie Die Hamborner REIT Aktie hat sich vom Tief gelöst, mehr noch nicht. Die höhere Prognose spricht für das operative Geschäft, die Bewertungsverluste mahnen zur Vorsicht. Der SDAX Gewinner bleibt ein Wert für Anleger, die auf Substanz und Ausschüttung achten.

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