Kein Wert im FTSE 350 hat am Donnerstagvormittag mehr gewonnen: Die Halfords-Aktie (ISIN: GB00B012TP20, WKN: A0B5TU, Symbol London: HFD, Symbol Deutschland: HDK, US-Symbol: HLFDY) führt die Liste der FTSE 350 Gewinner mit einem Plus von 10,86 Prozent auf 270,5 Pence an. Auslöser sind Halbjahreszahlen, die in fast jeder Zeile über dem Vorjahr liegen.
Halfords-Aktie FTSE 350 Gewinner: Gewinn plus 66 Prozent, Prognose rauf – und der Kurs springt um fast 11 Prozent
Die Halfords-Aktie ist am Donnerstagvormittag der größte FTSE 350 Gewinner. Der britische Auto- und Fahrradspezialist steigert den bereinigten Halbjahresgewinn um zwei Drittel, hebt die Jahresprognose an und erhöht die Dividende. Ein heißer Sommer half kräftig mit – genau das ist auch die offene Frage.
FTSE 350 Gewinner Halfords
Warum die Halfords-Aktie steigt: Die dritte gute Nachricht in vier Monaten
Im August die erste Prognoseanhebung, im Oktober starke Umsatzzahlen, jetzt die Bestätigung in der Gewinnrechnung.
In den 26 Wochen bis zum 2. Oktober stieg der bereinigte Vorsteuergewinn um 66 Prozent auf 39 Millionen Pfund. Der ausgewiesene Vorsteuergewinn verdoppelte sich mehr als und erreichte 35,5 Millionen Pfund nach 17,2 Millionen Pfund. Das Filialgeschäft mit Autozubehör und Fahrrädern setzte 572 Millionen Pfund um, ein Plus von 7,3 Prozent. Die Werkstattkette Autocentres legte um 5,9 Prozent auf 381,3 Millionen Pfund zu.
Für das Gesamtjahr erwartet Halfords nun einen bereinigten Vorsteuergewinn von 60 bis 65 Millionen Pfund. Bisher lag die Spanne bei 55 bis 65 Millionen Pfund. Die Zwischendividende steigt um 16,7 Prozent auf 3,5 Pence je Aktie und wird am 15. Januar 2027 gezahlt. Der freie Mittelzufluss kletterte auf 38 Millionen Pfund, die Nettokasse ohne Leasingverbindlichkeiten hat sich auf 40,1 Millionen Pfund mehr als verdoppelt.
Hintergrund
Der Dämpfer im Kleingedruckten: Oktober und November liefen schwächer
Das Management verschweigt die Kehrseite nicht. Das Umsatzwachstum hat sich im Oktober und November abgekühlt, und viele Konjunkturdaten deuten nach Einschätzung des Unternehmens auf vorsichtigere Verbraucher hin. Einen Teil des Mehrgewinns steckt Halfords zudem in Werbung und in ein neues Zentrallager, das die Lieferkette umbauen soll. Der Gewinn wird deshalb stärker im ersten Halbjahr anfallen als im zweiten.
Genau diese Aussage hatte die Halfords-Aktie am 7. Oktober noch um gut 8 Prozent auf 255,5 Pence gedrückt. Mit dem Sprung vom Donnerstag nähert sich der Kurs wieder seinem 52-Wochen-Hoch von 275,5 Pence.
Werkstätten
Das Servicegeschäft wächst stetig und ist weniger wetterabhängig als der Fahrradverkauf.
Investitionen
Marketing und das neue Lager kosten im zweiten Halbjahr Gewinn, sollen aber langfristig Kosten senken.
Verbraucher
Die Stimmung im britischen Dienstleistungssektor ist laut Industrieverband CBI zuletzt deutlich gefallen.
Kasse
Die gestiegene Nettokasse gibt Spielraum für Dividende und Investitionen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Halfords Group plc
- Geschäft
- Autozubehör, Fahrräder und Werkstattservice in Großbritannien
- ISIN
- GB00B012TP20
- WKN
- A0B5TU
- Symbol London / Deutschland
- HFD / HDK
- US-Symbol
- HLFDY
- Kurs London
- 270,5 Pence (+10,86 %)
- Zwischendividende
- 3,5 Pence, Zahlung am 15. Januar 2027
Stand: 26.11.2026, Kurs London laut TradingView, 10:32 Uhr MEZ
Häufige Fragen zur Halfords-Aktie
Warum ist die Halfords-Aktie heute FTSE 350 Gewinner?
Halfords hat den bereinigten Halbjahresgewinn um 66 Prozent gesteigert, die Jahresprognose auf 60 bis 65 Millionen Pfund angehoben und die Dividende erhöht.
Wie stark half das Wetter?
Nach Angaben des Unternehmens trug der heiße Sommer rund 8 Millionen Pfund zum Halbjahresgewinn bei.
Wann zahlt Halfords die Dividende?
Die Zwischendividende von 3,5 Pence je Aktie wird am 15. Januar 2027 gezahlt.
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