In den 26 Wochen bis zum 2. Oktober stieg der bereinigte Vorsteuergewinn um 66 Prozent auf 39 Millionen Pfund. Der ausgewiesene Vorsteuergewinn verdoppelte sich mehr als und erreichte 35,5 Millionen Pfund nach 17,2 Millionen Pfund. Das Filialgeschäft mit Autozubehör und Fahrrädern setzte 572 Millionen Pfund um, ein Plus von 7,3 Prozent. Die Werkstattkette Autocentres legte um 5,9 Prozent auf 381,3 Millionen Pfund zu.

Für das Gesamtjahr erwartet Halfords nun einen bereinigten Vorsteuergewinn von 60 bis 65 Millionen Pfund. Bisher lag die Spanne bei 55 bis 65 Millionen Pfund. Die Zwischendividende steigt um 16,7 Prozent auf 3,5 Pence je Aktie und wird am 15. Januar 2027 gezahlt. Der freie Mittelzufluss kletterte auf 38 Millionen Pfund, die Nettokasse ohne Leasingverbindlichkeiten hat sich auf 40,1 Millionen Pfund mehr als verdoppelt.