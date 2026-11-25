Halbleiter-Crash: Chip-Index stürzt um 7,9 Prozent ab, Asien bricht ein – wie tief fallen Nvidia, Micron, Infineon und Co. noch?

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 13:20 10 Min.

Am Montag feierten Halbleiter-Aktien den stärksten Tag seit 2003, am Dienstag folgte der Absturz: Der Philadelphia Semiconductor Index verliert 7,9 Prozent, alle 30 Mitglieder schließen im Minus. Am Mittwoch brechen Samsung und SK Hynix um rund zehn Prozent ein, Nvidia, AMD und Micron fallen vorbörslich weiter. Die große Analyse: fünf Gründe für den Chip-Crash, was die Infineon Aktie und die Aixtron Aktie trifft – und welche Signale jetzt zählen.

Bild: Infineon Technologies AG

Es war eine Rally mit kurzer Halbwertszeit. Am Montag legten die Halbleiter-Aktien an der Wall Street um fast 19 Prozent zu – der stärkste Tag der Branche seit 2003. Keine 24 Stunden später folgte der Absturz: Der Philadelphia Semiconductor Index verlor am Dienstag 7,88 Prozent auf 8.832,50 Punkte, alle 30 Indexmitglieder schlossen im Minus. Am Mittwoch setzt sich der Ausverkauf rund um den Globus fort: In Seoul brechen Samsung und SK Hynix um rund zehn Prozent ein, in Tokio verliert Advantest 13 Prozent, und vorbörslich geben die Nvidia Aktie, die AMD Aktie und die Micron Aktie jeweils um weitere fünf bis sechs Prozent nach. Philadelphia Semiconductor Index am Dienstag −7,88 % Indexmitglieder schlossen im Minus 30 von 30 Halbleiterwerte im S&P 500 seit 6. Oktober (bis 23. November) −28,1 % Kospi in Seoul am Mittwoch rund −6 % eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Dezember 96 % Quelle : Nasdaq; IG; Saxo Bank; Investing.com; Stand 25. November 2026, Mittag Der Absturz Vom besten Tag seit 2003 direkt in den Ausverkauf Um den Halbleiter-Crash zu verstehen, muss man drei Handelstage zusammen betrachten. Am Montag hatte Nvidia Gründer Jensen Huang elf Tage nach seinem Rücktritt wieder als Vorstandschef eingesetzt. Die Nvidia Aktie sprang um 31,5 Prozent auf rund 165 Dollar und zog die ganze Branche mit. Schon am Dienstag fehlten die Anschlusskäufe: Nvidia gab 5,9 Prozent ab, die Micron Aktie stürzte um 11 Prozent ab, der Serverhersteller Dell verlor 11,8 Prozent. Am Mittwoch notierte die Nvidia Aktie im vorbörslichen US-Handel bei 147,20 Dollar, ein weiteres Minus von 5,3 Prozent. Micron fiel um 5,9 Prozent auf 592,88 Dollar, die AMD Aktie um 5,7 Prozent auf 389,69 Dollar, die Intel Aktie um 3,8 Prozent. Die Futures auf den Nasdaq 100 lagen rund zwei Prozent im Minus. Halbleiter-Aktien: Tagesverluste am Dienstag, 24. November 2026 Prozent Philadelphia Semiconductor Index -7,9 % Aixtron -16,3 % Dell Technologies -11,8 % Micron Technology -11,0 % STMicroelectronics -10,2 % Infineon -9,7 % Nvidia -5,9 % ASML -5,6 % Schlusskurse an den jeweiligen Heimatbörsen. Quelle : Nasdaq; Dow Jones Newswires; Saxo Bank; Investing.com Daten als Tabelle Wert Veränderung Philadelphia Semiconductor Index -7,9 % Aixtron -16,3 % Dell Technologies -11,8 % Micron Technology -11,0 % STMicroelectronics -10,2 % Infineon -9,7 % Nvidia -5,9 % ASML -5,6 % In Asien wurde aus der Korrektur am Mittwoch ein Ausverkauf. Der südkoreanische Kospi fiel um rund sechs Prozent auf 4.697 Punkte und damit wieder unter die Marke von 5.000 Zählern. Die beiden Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix verloren jeweils rund zehn bis elf Prozent. In Tokio brach der Chiptest-Ausrüster Advantest um 13 Prozent auf 23.735 Yen ein und gab damit fast den gesamten Gewinn des Vortags wieder ab. Der Nikkei 225 schloss 2,7 Prozent tiefer. Die Ursachen Fünf Gründe für den Crash der Halbleiter-Aktien Der Ausverkauf hat nicht einen Auslöser, sondern mehrere, die sich gegenseitig verstärken. 01 1. Die Huang-Rally war dünn Nach Einschätzung von Marktbeobachtern ging ein Teil des Nvidia-Kurssprungs auf Leerverkäufer zurück, die ihre Positionen eindecken mussten. Die Experten von Index-Radar sehen zwar die personelle Unsicherheit bei Nvidia verringert, die grundlegenden Probleme der vergangenen Wochen seien aber nicht gelöst. 02 2. Zweifel an der Rendite der KI-Milliarden Im Kern steht die Frage, ob die enormen, zum Teil mit Schulden finanzierten Investitionen in Rechenzentren genug Ertrag bringen. Das Wall Street Journal berichtete über steigende Risikoaufschläge und höhere Kosten für die Absicherung von Technologie-Anleihen. Der Risikoaufschlag für US-Hochzinsanleihen lag laut Saxo Bank am Dienstag bei 364 Basispunkten, nahe dem Zyklushoch. 03 3. Der Speicher-Schock BNP Paribas Exane stufte Micron von „Outperform“ auf „Neutral“ ab und senkte das Kursziel von 1.700 auf 775 Dollar. Analyst Karl Ackerman warnt vor Überkapazitäten bei Speicherchips und liegt mit seiner Gewinnschätzung für 2028 rund 45 Prozent unter dem Konsens. Zusätzlich erwartet der Marktforscher TrendForce für Anfang 2027 sinkende Vertragspreise bei NAND-Flash. 04 4. Neue Zollsorgen Das Büro des US-Handelsbeauftragten bereitet Ergebnisse einer Untersuchung zu industriellen Überkapazitäten bei 16 Handelspartnern vor, darunter China und die EU. Laut Medienberichten könnten daraus bereits in dieser Woche neue Zölle nach Section 301 folgen. 05 5. Die Zinswende nach oben Am Geldmarkt ist eine Zinserhöhung der US-Notenbank um einen Viertelpunkt im Dezember zu 96 Prozent eingepreist. Höhere Zinsen belasten vor allem hoch bewertete Wachstumswerte – und verteuern die Finanzierung der Rechenzentren. Das Paradox Rekordaufträge, fallende Kurse: was Dell über den Markt verrät Wie nervös der Markt ist, zeigt Dell. Der Konzern meldete am Dienstagabend einen Quartalsumsatz von 54,9 Milliarden Dollar, ein Plus von 103 Prozent, und einen Auftragsbestand für KI-Server von 132,3 Milliarden Dollar – so viel wie nie. Die Jahresprognose stieg von 192 auf 202 Milliarden Dollar. Die Nachfrage sei unverändert stark, sagte Dell-Manager Jeff Clarke. Trotzdem lag die Aktie am Mittwoch vorbörslich erneut rund sieben Prozent im Minus, nachdem sie am Dienstag bereits fast zwölf Prozent verloren hatte. Die Botschaft: Anleger zweifeln derzeit nicht an den Bestellungen, sondern daran, was am Ende an Gewinn übrig bleibt. Ähnlich gespalten ist das Bild bei den Speicherchips. Während BNP Paribas Exane vor einem Überangebot warnt, erwartet Micron-Chef Sanjay Mehrotra für 2027 und 2028 eine noch knappere Versorgung. Wer recht behält, entscheidet über die Gewinne von Micron, Samsung und SK Hynix. Die nächste harte Antwort liefert Micron am 17. Dezember mit seinen Quartalszahlen. Deutschland und Europa Infineon Aktie und Aixtron Aktie im Sog des Chip-Crashs Auch die europäischen Chipwerte gerieten unter die Räder. Die Infineon Aktie war am Dienstag mit einem Minus von 9,7 Prozent auf 43,74 Euro der größte DAX-Verlierer; seit dem Jahreshoch bei mehr als 88 Euro hat sie über die Hälfte ihres Wertes verloren. STMicroelectronics büßte 10,2 Prozent ein, ASML 5,6 Prozent. Am härtesten traf es die Aixtron Aktie mit einem Minus von gut 16 Prozent auf 26,84 Euro: Die UBS stufte den Anlagenbauer auf „Sell“ ab und senkte das Kursziel von 50 auf 24 Euro. Analyst Harry Blaiklock erwartet bis 2029 ein jährliches Umsatzwachstum von rund 18 Prozent, während der Markt nach seiner Einschätzung noch etwa 30 Prozent einpreist. Am Mittwochmittag setzte sich der Druck im deutschen Handel fort. Die Infineon Aktie notierte gegen 13:12 Uhr bei 42,24 Euro und damit erneut unter dem Xetra-Schluss vom Dienstag. Die Nvidia Aktie wurde an deutschen Handelsplätzen bei 135,06 Euro gehandelt (minus 4,65 Prozent), die AMD Aktie bei 355,40 Euro (minus 5,48 Prozent) und die Micron Aktie bei 542,80 Euro (minus 5,67 Prozent). In einer Kursliste mit 62 Halbleiterwerten reichten die Abschläge am Mittag bis über 17 Prozent. Die Dimension Minus 28 Prozent in sieben Wochen: so tief sitzt der Schaden Der Crash dieser Woche ist nur das jüngste Kapitel. Seit dem Rekordhoch des Nasdaq 100 am 6. Oktober haben die Halbleiterwerte im S&P 500 nach Berechnungen von IG bis einschließlich Montag 28,1 Prozent verloren – der Absturz vom Dienstag ist darin noch nicht enthalten. Die Intel Aktie fiel in diesem Zeitraum um 47 Prozent, Micron um 32,3 Prozent, Nvidia um 31 Prozent und AMD um 30,2 Prozent. Bemerkenswert: Der gleichgewichtete S&P 500 steht praktisch unverändert. Das Geld verlässt nicht den Aktienmarkt, es wandert um – in Basiskonsum (plus 11,3 Prozent) und Gesundheitswerte (plus 7,2 Prozent). Verluste seit dem Rekordhoch des Nasdaq 100 am 6. Oktober 2026 Prozent Intel -47,0 % Micron Technology -32,3 % Nvidia -31,0 % AMD -30,2 % Halbleiterwerte im S&P 500 -28,1 % Nasdaq 100 -14,3 % S&P 500 -7,4 % S&P 500 gleichgewichtet +0,1 % Einschließlich der Erholung vom 23. November, ohne die Verluste vom 24. und 25. November. Quelle : IG; Zeitraum 6. Oktober bis 23. November 2026 Daten als Tabelle Wert Veränderung Intel -47,0 % Micron Technology -32,3 % Nvidia -31,0 % AMD -30,2 % Halbleiterwerte im S&P 500 -28,1 % Nasdaq 100 -14,3 % S&P 500 -7,4 % S&P 500 gleichgewichtet +0,1 % Der Ausblick Was jetzt für und gegen die Halbleiter-Aktien spricht Was für eine Stabilisierung spricht Nachfrage: Dell meldet einen Rekordbestand an KI-Aufträgen von 132,3 Milliarden Dollar.

Nvidia: Die Führungsfrage ist mit der Rückkehr von Jensen Huang geklärt.

Analysten: Jefferies, DZ Bank und Bernstein bleiben laut 4investors bei ihren positiven Einstufungen für Infineon.

Marktbreite: Der Ausverkauf trifft vor allem Technologie, der breite Markt hält sich. Was für weitere Verluste spricht Rendite: Die Zweifel an der Wirtschaftlichkeit der KI-Investitionen sind nicht ausgeräumt.

Speicher: Warnungen vor Überkapazitäten und sinkenden NAND-Preisen.

Zölle: Neue US-Zölle könnten schon in dieser Woche kommen.

Zinsen: Eine Zinserhöhung im Dezember gilt als nahezu sicher.

Kredit: Steigende Risikoaufschläge verteuern die Finanzierung. 25. November 2026Jetzt US-Daten PCE-Inflation um 14:30 Uhr, Beige Book der Fed um 20:00 Uhr 26. November 2026 Thanksgiving US-Börsen geschlossen, am Freitag verkürzter Handel 1. und 2. Dezember 2026 Kongress Befragung von Nvidia-Chef Huang durch Ausschüsse des Repräsentantenhauses 9. Dezember 2026 Fed Zinsentscheid der US-Notenbank 17. Dezember 2026 Micron Quartalszahlen des Speicherchip-Konzerns Quelle : Saxo Bank; Nvidia; Micron; Medienberichte; Stand 25. November 2026 Stammdaten der genannten Halbleiter-Aktien Nvidia Aktie: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA

AMD Aktie: ISIN US0079031078, WKN 863186, Handelssymbol AMD, US-Handelssymbol AMD

Micron Aktie: ISIN US5951121038, WKN 869020, Handelssymbol MTE, US-Handelssymbol MU

Intel Aktie: ISIN US4581401001, WKN 855681, Handelssymbol INL, US-Handelssymbol INTC

Dell Aktie: ISIN US24703L2025, WKN A2N6WP, Handelssymbol 12DA, US-Handelssymbol DELL

Infineon Aktie: ISIN DE0006231004, WKN 623100, Handelssymbol IFX, US-Handelssymbol IFNNY

Aixtron Aktie: ISIN DE000A0WMPJ6, WKN A0WMPJ, Handelssymbol AIXA, US-Handelssymbol AIXXF

ASML Aktie: ISIN NL0010273215, WKN A1J4U4, Handelssymbol ASME, US-Handelssymbol ASML

STMicroelectronics Aktie: ISIN NL0000226223, WKN 893438, Handelssymbol SGM, US-Handelssymbol STM

Samsung Electronics (GDR): ISIN US7960508882, WKN 896360, Handelssymbol SSU, US-Handelssymbol SSNLF

SK Hynix (GDR): ISIN US78392B1070, WKN A1JWRE, Handelssymbol HY9H, US-Handelssymbol SKHY

Advantest Aktie: ISIN JP3122400009, WKN 868805, Handelssymbol VAN, US-Handelssymbol ATEYY Häufige Fragen zum Crash der Halbleiter-Aktien Warum fallen Halbleiter-Aktien so stark?

Mehrere Faktoren kommen zusammen: Die Erholung nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang fand keine Anschlusskäufe, Anleger zweifeln an der Rendite der KI-Investitionen, Analysten warnen vor Überkapazitäten bei Speicherchips, dazu kommen Zollsorgen und die Erwartung steigender US-Zinsen. Wie stark ist der Philadelphia Semiconductor Index gefallen?

Am Dienstag, 24. November 2026, um 7,88 Prozent auf 8.832,50 Punkte. Alle 30 Indexmitglieder schlossen im Minus. Warum fällt die Infineon Aktie?

Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Infineon Aktie folgt dem weltweiten Ausverkauf der Chipwerte und verlor am Dienstag 9,7 Prozent auf 43,74 Euro. Was belastet die Micron Aktie?

BNP Paribas Exane hat die Aktie auf „Neutral“ abgestuft und das Kursziel von 1.700 auf 775 Dollar gesenkt. Die Bank warnt vor einem Überangebot bei Speicherchips. Es handelt sich um die Einschätzung eines Dritten. Welche Termine sind jetzt wichtig?

Die US-Inflationsdaten am Mittwoch, die Befragung von Nvidia-Chef Huang im Kongress am 1. und 2. Dezember, der Zinsentscheid der Fed am 9. Dezember und die Micron-Zahlen am 17. Dezember. Fazit: Die Aufträge sind da – das Vertrauen fehlt Der Crash der Halbleiter-Aktien ist kein Nachfrageproblem: Dell meldet Rekordaufträge, Nvidia Rekordumsätze. Was fehlt, ist das Vertrauen, dass sich die Milliarden für KI-Rechenzentren am Ende rechnen – und dass Zinsen, Zölle und Speicherpreise mitspielen. Solange diese Fragen offen sind, bleiben die Nvidia Aktie, die Micron Aktie, die Infineon Aktie und die Aixtron Aktie extrem schwankungsanfällig, in beide Richtungen. Die Montags-Rally hat gezeigt, wie schnell die Stimmung drehen kann; der Dienstag hat gezeigt, wie wenig sie derzeit trägt. Die nächsten Wegmarken sind die US-Daten, die Fed am 9. Dezember und die Micron-Zahlen am 17. Dezember.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.