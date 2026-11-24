Haesung DS Aktie: Plus 16 Prozent – der unbekannte Zulieferer hinter den Speicherchips

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 08:29 2 Min.

Die Haesung DS Aktie schließt am Dienstag 15,90 Prozent höher bei 44.100 Won und ist viertgrößter Gewinner im Kospi. Das Unternehmen liefert Bauteile für die Verpackung von Halbleitern. Ohne solche Teile verlässt kein Speicherchip die Fabrik.

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Samsung Electronics und SK Hynix haben am Dienstag jeweils knapp sieben Prozent gewonnen. Mehr als doppelt so stark stieg ein Unternehmen, das den beiden zuarbeitet. Die Haesung DS Aktie schloss bei 44.100 Won, ein Plus von 6.050 Won oder 15,90 Prozent. Im Kospi bedeutet das Platz vier unter den Gewinnern. Schlusskurs der Haesung DS Aktie 44.100 KRW Tagesgewinn, Platz 4 im Kospi +15,90 % Tagesgewinn von SK Hynix zum Vergleich +6,73 % Schlusskurs vom 5. November 38.100 KRW Quelle : Investing.com, Schlusskurse 24.11.2026; Korea Herald; AlphaSquare Das Geschäft Die Träger, auf denen Chips sitzen Haesung DS stellt zwei Dinge her: Leadframes, also die Metallrahmen, die einen Chip mit der Leiterplatte verbinden, und Substrate für Speicherbausteine. Die Rahmen gehen vor allem in die Autoindustrie, die Substrate an Speicherhersteller. Mit dem Wechsel auf die neue Speichergeneration DDR5 stiegen die Bestellungen. Analysten verwiesen im Frühjahr außerdem auf ein neues Produkt: Kühlbauteile für Hochleistungschips in KI-Servern, die das Unternehmen auf seinen bestehenden Linien fertigen kann und an einen nordamerikanischen Kunden liefern wollte. Der Hebel Warum Zulieferer stärker steigen als die Riesen Der Unterschied zu Samsung und SK Hynix ist die Größe. Anfang November kam Haesung DS auf einen Börsenwert von rund 700 Milliarden Won, ein Bruchteil der Schwergewichte. Fließt Geld zurück in den Chipsektor, bewegen schon kleine Summen den Kurs. Das wirkt in beide Richtungen: Am 5. November schwankte die Haesung DS Aktie binnen eines Tages zwischen 36.900 und 43.550 Won. Gegenüber dem damaligen Schlusskurs von 38.100 Won steht nun ein Plus von knapp 16 Prozent (eigene Rechnung). Was für die Haesung DS Aktie spricht Profitiert von der Erholung der Speicherchips

Wachstum mit Substraten für DDR5

Kühlbauteile für KI-Server als neues Feld

Standbein in der Autoindustrie Was Anleger bedenken sollten Kleiner Wert mit starken Schwankungen

Abhängig von wenigen Großkunden

Rohstoffpreise drücken die Marge

Kein eigener Auslöser für den Kurssprung Einordnung der Redaktion: Die Haesung DS Aktie ist ein Hebel auf die koreanische Chipindustrie. Wer auf eine anhaltende Erholung bei Speicherchips setzt, findet hier mehr Bewegung als bei den Schwergewichten, aber auch mehr Risiko. Am heutigen Kurssprung ist nichts unternehmensspezifisch. Er ist ein Echo auf Nvidia, verstärkt durch die geringe Größe des Wertes. FAQ Häufige Fragen zur Haesung DS Aktie Wie hat die Haesung DS Aktie heute geschlossen?

Bei 44.100 Won, 15,90 Prozent über dem Vortag. Was stellt Haesung DS her?

Leadframes und Substrate für die Verpackung von Halbleitern, vor allem für Autochips und Speicherbausteine. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Haesung DS Aktie?

Handelssymbol an der Korea Exchange: 195870. ISIN, WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

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