Rückenwind vor den Zahlen: Jefferies-Analyst Thomas Chong bleibt für die H-World-Aktie bei „Buy“ und hebt das Kursziel von 62 auf 68 US-Dollar. Zum Kurs von 55,09 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 23 Prozent. H World betreibt mit Marken wie HanTing und Ji Hotel eines der größten Hotelnetze Chinas.
H-World-Aktie: Chinas Hotelriese vor den Zahlen – Jefferies erhöht das Ziel auf 68 Dollar
H World betreibt Tausende Hotels in China und legt heute Quartalszahlen vor. Jefferies-Analyst Thomas Chong bleibt bei „Buy“ und hebt das Kursziel von 62 auf 68 US-Dollar. Zum Kurs von 55,09 US-Dollar sind das rund 23 Prozent Potenzial.
Steckbrief
- Unternehmen
- H World Group Limited (ADS)
- Handelssymbol
- HTHT (Nasdaq)
- Analyst
- Thomas Chong
- Bank
- Jefferies
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 68 US-Dollar (zuvor 62 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026 (ADS)
Jefferies zur H-World-Aktie
Höhere Prognose, viel Geld für Aktionäre – Chong erhöht das Ziel
Thomas Chong hebt sein Kursziel kurz vor den Zahlen zum dritten Quartal an.
H World hatte nach einem starken ersten Halbjahr 2026 die Jahresprognose angehoben. Die Zahlen zum dritten Quartal hat das Unternehmen für den 16. November angekündigt.
Im zweiten Quartal stieg der Hotelumsatz der China-Sparte um 15,3 Prozent, getragen von neuen Hotels.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Jefferies-Analyst Thomas Chong zu lesen ist:
Geld für Aktionäre
Der Verwaltungsrat beschloss ein Programm über drei Jahre, das bis zu 2,5 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurückgeben soll.
Schnelles Wachstum
H World eröffnet vor allem Hotels, die von Partnern betrieben werden, und braucht dafür wenig eigenes Kapital.
Höhere Prognose
Nach dem ersten Halbjahr hob H World seine Finanzprognose an.
Viel Geld in der Kasse
H World verfügte zuletzt über ein hohes Netto-Barvermögen.
Bestehende Hotels schwächeln
In Hotels, die seit mindestens 18 Monaten geöffnet sind, sank der Umsatz pro verfügbarem Zimmer im zweiten Quartal um 3 Prozent. Das Wachstum kommt vor allem aus neuen Häusern.
Das Auslandsgeschäft entwickelte sich zuletzt schwächer.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Jefferies Hong Kong Limited, Analyst Thomas Chong. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 68 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jefferies.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
H World Group Limited (ADS) (HTHT): Kaufen, Kursziel 68,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Thomas Chong, Aktienanalyst, Jefferies Hong Kong Limited vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 19:44 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 19:44 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Thomas Chong, Aktienanalyst, Jefferies Hong Kong Limited.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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