GXO betreibt Lager und Logistikzentren für Händler und Industriekunden. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 5,7 Prozent auf 3,6 Milliarden US-Dollar, organisch um 6,4 Prozent, das stärkste Plus seit mehr als drei Jahren.

Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,89 US-Dollar über den Erwartungen. Neu gewonnene Aufträge stiegen um 34 Prozent auf 375 Millionen US-Dollar, die Vertriebspipeline erreichte mit 3,1 Milliarden US-Dollar einen Rekord.