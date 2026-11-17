Rückenwind für den Lagerlogistiker: Oppenheimer-Analyst Scott Schneeberger bestätigt für die GXO-Aktie das Rating „Outperform“ und das Kursziel von 65 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 57,16 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von knapp 14 Prozent.
GXO-Aktie: Stärkstes Wachstum seit Jahren – Oppenheimer bleibt beim Kauf
Oppenheimer-Analyst Scott Schneeberger bestätigt „Outperform“ für die GXO-Aktie mit einem Kursziel von 65 US-Dollar. Der Logistiker meldet eine Rekord-Pipeline.
Steckbrief
- Unternehmen
- GXO Logistics, Inc.
- Handelssymbol
- GXO (NYSE)
- Analyst
- Scott Schneeberger
- Bank
- Oppenheimer
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 65 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Oppenheimer zur GXO-Aktie
Organisches Wachstum zieht an – Schneeberger bleibt positiv
Scott Schneeberger setzt nach dem Investorentag weiter auf GXO.
GXO betreibt Lager und Logistikzentren für Händler und Industriekunden. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 5,7 Prozent auf 3,6 Milliarden US-Dollar, organisch um 6,4 Prozent, das stärkste Plus seit mehr als drei Jahren.
Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,89 US-Dollar über den Erwartungen. Neu gewonnene Aufträge stiegen um 34 Prozent auf 375 Millionen US-Dollar, die Vertriebspipeline erreichte mit 3,1 Milliarden US-Dollar einen Rekord.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Oppenheimer-Analyst Scott Schneeberger zu lesen ist:
Wachstumsbeschleunigung
Das organische Wachstum ist das höchste seit über drei Jahren.
Volle Pipeline
Die Pipeline von 3,1 Milliarden US-Dollar ist ein Rekord.
Bestätigte Prognose
GXO hält an seinem Jahresausblick fest.
Investorentag
Am 16. November stellte GXO an der NYSE seine Ziele vor.
Automatisierung als Treiber
Kunden lagern Logistik zunehmend aus und setzen auf automatisierte Lager. Davon will GXO profitieren.
Das Betriebsergebnis sank im Quartal allerdings um 19 Prozent.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Oppenheimer & Co. Inc., Analyst Scott Schneeberger. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 65 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.oppenheimer.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
GXO Logistics, Inc. (GXO): Kaufen, Kursziel 65,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Scott Schneeberger, Aktienanalyst, Oppenheimer & Co. Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:55 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:55 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Scott Schneeberger, Aktienanalyst, Oppenheimer & Co. Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.