Der britische Pharmakonzern GSK hat am 25. November 2026 positive Ergebnisse der Phase-III-Studie OCEAN vorgelegt: Sein Antikörper Exdensur (Depemokimab), der nur alle 26 Wochen gespritzt wird, war bei der seltenen Gefäßentzündung EGPA dem Standardpräparat Nucala (Mepolizumab) mit Gabe alle vier Wochen nicht unterlegen. Für die GSK-Aktie (Handelssymbol GSK, ISIN GB00BN7SWP63, London) ist das eine Pipeline-Nachricht mit Perspektive, aber ohne harte Zahlen zur Wirksamkeit.
GSK-Aktie: Zwei Gaben im Jahr statt alle vier Wochen – Exdensur zieht bei seltener Gefäßentzündung mit Nucala gleich
GSK meldet positive Phase-III-Daten: Exdensur (Depemokimab) alle 26 Wochen war bei EGPA gegenüber Nucala alle vier Wochen nicht unterlegen. Zahlen zur Wirksamkeit fehlen noch, die Zulassungsanträge sind für 2027 geplant.
Was hat GSK zur OCEAN-Studie mitgeteilt?
Laut Pressemitteilung hat die Studie ihren primären Endpunkt erreicht: Depemokimab zeigte eine vergleichbare Wirksamkeit und Sicherheit wie Mepolizumab. Gemessen wurde die Remission, definiert als Krankheitsaktivitätswert BVAS von null bei einer Kortison-Dosis von höchstens 4 mg pro Tag, jeweils in Woche 36 und Woche 52. Häufigkeit und Schwere unerwünschter Ereignisse waren in beiden Gruppen ähnlich und passen laut GSK zum bekannten Sicherheitsprofil von Depemokimab.
Wie war die Studie aufgebaut?
OCEAN ist eine randomisierte, doppelblinde Phase-III-Studie im Parallelgruppen-Design, die an mehreren Zentren lief. Sie prüfte die Nicht-Unterlegenheit bei Menschen mit rezidivierender oder refraktärer EGPA, die eine Standardtherapie mit oralen Kortikosteroiden, mit oder ohne Immunsuppressiva, erhielten. Beide Gruppen bekamen Wirkstoff und Scheinpräparat im sogenannten Double-Dummy-Verfahren, damit niemand wusste, welcher Therapie er zugeteilt war.
Warum ist die Krankheit EGPA für Anleger interessant?
Die eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis ist eine seltene entzündliche Gefäßerkrankung. GSK beziffert die Häufigkeit auf rund 34 Menschen pro eine Million weltweit. Mehr als 90 Prozent der Betroffenen haben Asthma, 54 Prozent eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung mit Nasenpolypen, und 60 bis 80 Prozent leiden unter Beschwerden im Hals-Nasen-Ohren-Bereich. Nucala war nach GSK-Angaben das erste für EGPA zugelassene Biologikum, das Rückfallrisiko und Organschäden bleiben aber ein Thema.
Für die GSK-Aktie zählt vor allem die Dosierung: Zwei Gaben pro Jahr wären gegenüber einer Gabe alle vier Wochen ein deutlich geringerer Aufwand für Patienten. Ob sich das kommerziell auszahlt, hängt von den vollständigen Daten und den Zulassungsentscheidungen ab.
Wie geht es mit Exdensur weiter?
GSK will die vollständigen Ergebnisse auf einem wissenschaftlichen Kongress vorstellen und in einer Fachzeitschrift mit Peer-Review veröffentlichen. Zulassungsanträge für EGPA sind für die erste Jahreshälfte 2027 geplant. Derzeit ist Exdensur für EGPA nirgends zugelassen. Für schweres Asthma hat das Mittel eine Zulassung in den USA, in der EU, Japan, China und Großbritannien ist es zusätzlich bei chronischer Rhinosinusitis mit Nasenpolypen zugelassen.
Häufige Fragen zur GSK-Aktie und Exdensur
Was hat GSK am 25. November 2026 gemeldet? Positive Phase-III-Ergebnisse der OCEAN-Studie: Exdensur alle 26 Wochen war bei EGPA gegenüber Nucala alle vier Wochen nicht unterlegen.
Wofür steht EGPA? Eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis, eine seltene entzündliche Gefäßerkrankung, die häufig mit Asthma einhergeht.
Wann will GSK die Zulassung beantragen? Die Einreichungen sind für die erste Jahreshälfte 2027 geplant.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN ist die GSK-Aktie handelbar? Die Aktie der GSK plc notiert in London unter dem Kürzel GSK, die ISIN lautet GB00BN7SWP63.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.