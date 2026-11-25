Die eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis ist eine seltene entzündliche Gefäßerkrankung. GSK beziffert die Häufigkeit auf rund 34 Menschen pro eine Million weltweit. Mehr als 90 Prozent der Betroffenen haben Asthma, 54 Prozent eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung mit Nasenpolypen, und 60 bis 80 Prozent leiden unter Beschwerden im Hals-Nasen-Ohren-Bereich. Nucala war nach GSK-Angaben das erste für EGPA zugelassene Biologikum, das Rückfallrisiko und Organschäden bleiben aber ein Thema.

Für die GSK-Aktie zählt vor allem die Dosierung: Zwei Gaben pro Jahr wären gegenüber einer Gabe alle vier Wochen ein deutlich geringerer Aufwand für Patienten. Ob sich das kommerziell auszahlt, hängt von den vollständigen Daten und den Zulassungsentscheidungen ab.