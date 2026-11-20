Sie sei jedoch etwas niedriger ausgefallen als befürchtet. Die Bank of England (BoE) habe den Leitzins Anfang November um 0,25 Prozentpunkte auf 4,00% angehoben. Aufgrund der hohen Energiepreise rechne sie bis Mitte 2027 mit einem erhöhten Kostendruck. Gleichzeitig scheine sich der britische Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Daher könnte im Dezember eine weitere Zinserhöhung bevorstehen, wovon das britische Pfund profitieren könnte. GBP-Verkäufer sollten das aktuell attraktive EUR/GBP-Niveau von etwa 0,8350 dennoch nutzen und zumindest einen Teil ihrer Fremdwährungseingänge absichern.