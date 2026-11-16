Nach einem enttäuschenden Sommer meldet sich die GRENKE Aktie mit Wucht zurück. Die Neunmonatszahlen vom Donnerstag lösten einen Kurssprung von rund 10 Prozent aus, am Freitag legte das Papier noch einmal 3,67 Prozent zu. Mit einem Wochenplus von 15,59 Prozent belegt der Leasingspezialist Platz zwei der SDAX-Gewinner und notiert nun bei rund 12 Euro. Doch auf Jahressicht steht noch immer ein Minus von 16 Prozent, über fünf Jahre sind es 65 Prozent. Unsere GRENKE Aktienanalyse prüft, ob das der Startschuss für ein Comeback ist – und was die GRENKE Aktienprognose bestimmt.
GRENKE Aktie: Gewinn plus 15 Prozent, Kurs plus 16 Prozent in einer Woche – Aktienanalyse: Startschuss für das Comeback?
Plus 15,59 Prozent in einer Woche: Die GRENKE Aktie ist der zweitgrößte Gewinner im SDAX. Der Leasingspezialist aus Baden-Baden steigert den Neunmonatsgewinn um 14,6 Prozent, drückt die Kostenquote deutlich und bestätigt seine Jahresziele. Doch das Neugeschäft wächst kaum, und die Ausfälle bleiben erhöht. Unsere GRENKE Aktienanalyse zeigt, wie viel Erholungspotenzial in der Aktie steckt und was die GRENKE Aktienprognose bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- GRENKE AG
- Sitz
- Baden-Baden
- Ticker
- GLJ (Xetra)
- Index
- SDAX
- Kurs
- rund 12 Euro
- Börsenwert
- rund 0,5 Milliarden Euro
- KGV 2026e
- rund 7
- Dividende
- 0,42 Euro je Aktie
Stand: 13.11.2026, Kurs gerundet, eigene Rechnung; Börsenwert, KGV und KBV eigene Überschlagsrechnung
Die Quartalszahlen
Mehr Ertrag, gleiche Kosten: der Hebel wirkt
Für jede GRENKE Aktienanalyse ist die Effizienz der entscheidende Hebel – und genau hier hat das Unternehmen geliefert.
Von Januar bis September steigerte GRENKE das Konzernergebnis um 14,6 Prozent auf 55,7 Millionen Euro. Allein im dritten Quartal blieben 23,0 Millionen Euro hängen, nach 22,4 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Der Motor: Die operativen Erträge kletterten um 9,4 Prozent auf 533,0 Millionen Euro, während die operativen Kosten mit 269,8 Millionen Euro nahezu unverändert blieben. Die Cost-Income-Ratio sank dadurch von 55,4 auf 50,6 Prozent. Das operative Ergebnis vor Schadensabwicklung und Risikovorsorge sprang um 21,2 Prozent auf 263,2 Millionen Euro. Je Aktie verdiente GRENKE 0,89 Euro, ein Plus von knapp 10 Prozent.
GRENKE: Cost-Income-Ratio nach neun Monaten
Prozent
Niedriger ist besser: Anteil der Kosten an den operativen Erträgen.
Quelle: GRENKE, Quartalsmitteilung vom 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|Cost-Income-Ratio
|9M 2025
|55,4
|9M 2026
|50,6
Die Schattenseiten
Schwaches Neugeschäft, höhere Ausfälle
So stark die Effizienz, so schwach das Wachstum: Das Leasingneugeschäft legte nach neun Monaten nur um 1,7 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro zu. GRENKE begründet das mit der zurückhaltenden Investitionsbereitschaft im Mittelstand und eigenen Maßnahmen zur Risikosteuerung. Für das Gesamtjahr peilt der Konzern nun rund 3,4 Milliarden Euro an – das untere Ende der bisherigen Spanne von 3,4 bis 3,6 Milliarden Euro. Zugleich sank die Deckungsbeitragsmarge DB2 wegen höherer Refinanzierungskosten von 17,1 auf 15,7 Prozent. Die Schadenquote lag mit 1,9 Prozent über dem Vorjahr, aber unter dem Wert des ersten Halbjahres. Ein Lichtblick ist der Heimatmarkt: In Deutschland wuchs das Neugeschäft um 8,2 Prozent.
Die Bewertung
KGV um 7, Kurs unter Buchwert: wie günstig ist GRENKE?
Die GRENKE Aktienprognose steht und fällt mit der Frage, ob der Markt die Profitabilitätswende honoriert.
Erreicht GRENKE die Mitte der Gewinnprognose von 74 bis 86 Millionen Euro, ergibt sich nach eigener Rechnung ein Gewinn von rund 1,80 Euro je Aktie. Beim Kurs von rund 12 Euro entspricht das einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 7. Das Eigenkapital je Aktie liegt deutlich über dem Börsenkurs, die Aktie notiert also klar unter Buchwert. Das zeigt, wie skeptisch der Markt die Ertragskraft noch sieht. Bis 2030 will GRENKE die Eigenkapitalrendite nach Steuern auf 10 Prozent fast verdoppeln. Gelingt das, wäre eine Neubewertung naheliegend. Zum 52-Wochen-Hoch von 17,42 Euro aus dem September 2025 fehlen noch gut 40 Prozent.
Die DZ Bank sieht GRENKE auf Kurs zum Gewinnziel und hebt insbesondere die verbesserte Kosten-Ertrags-Relation hervor. Positiv werten Beobachter auch, dass Vorstandsmitglieder in diesem Jahr eigene Aktien gekauft haben. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
GRENKE Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Die Profitabilitätswende überzeugt
GRENKE erreicht das obere Ende der Gewinnprognose, die Schadenquote sinkt. Dann könnte die Aktie Richtung des 52-Wochen-Hochs um 17 Euro laufen.
Szenario 2: Erholung mit Pausen
Die Effizienz verbessert sich weiter, das Neugeschäft bleibt schwach. Die Aktie pendelt zwischen 11 und 14 Euro.
Szenario 3: Die Konjunktur bremst
Steigende Ausfälle im Mittelstand zwingen zu höherer Risikovorsorge. Dann droht ein Rückfall Richtung 10 Euro.
Häufige Fragen zur GRENKE Aktienanalyse
Warum ist die GRENKE Aktie SDAX-Gewinner der Woche?
GRENKE meldete am 12. November ein um 14,6 Prozent höheres Neunmonatsergebnis und eine deutlich verbesserte Kostenquote. Die Aktie stieg in der Woche um 15,59 Prozent.
Was erwartet GRENKE für 2026?
Ein Konzernergebnis von 74 bis 86 Millionen Euro und ein Leasingneugeschäft von rund 3,4 Milliarden Euro.
Welches Ziel verfolgt GRENKE bis 2030?
Eine Eigenkapitalrendite nach Steuern von 10 Prozent.
Zahlt GRENKE eine Dividende?
Ja, zuletzt 0,42 Euro je Aktie.
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