GRENKE Aktie: Gewinn plus 15 Prozent, Kurs plus 16 Prozent in einer Woche – Aktienanalyse: Startschuss für das Comeback?

Erreicht GRENKE die Mitte der Gewinnprognose von 74 bis 86 Millionen Euro, ergibt sich nach eigener Rechnung ein Gewinn von rund 1,80 Euro je Aktie. Beim Kurs von rund 12 Euro entspricht das einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 7. Das Eigenkapital je Aktie liegt deutlich über dem Börsenkurs, die Aktie notiert also klar unter Buchwert. Das zeigt, wie skeptisch der Markt die Ertragskraft noch sieht. Bis 2030 will GRENKE die Eigenkapitalrendite nach Steuern auf 10 Prozent fast verdoppeln. Gelingt das, wäre eine Neubewertung naheliegend. Zum 52-Wochen-Hoch von 17,42 Euro aus dem September 2025 fehlen noch gut 40 Prozent.