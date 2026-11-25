Die Grand City Properties Aktie gehört am Mittwochmittag mit einem Plus von 3,66% auf 7,93 € zu den SDAX Gewinnern. Anders als bei den meisten anderen Gewinnern und Verlierern des Tages gibt es hier einen klaren Auslöser: Die Mutter Aroundtown hat Quartalszahlen vorgelegt, ihre Prognose angehoben und dabei vor allem auf die LEG-Beteiligung von Grand City verwiesen.
Grand City Properties Aktie: SDAX Gewinner am Mittag mit +3,66% - Aroundtown hebt Prognose an, LEG-Beteiligung wächst
Die Grand City Properties Aktie steigt am Mittag um 3,66% auf 7,93 €. Auslöser sind die Quartalszahlen und die angehobene FFO-Prognose der Mutter Aroundtown sowie der weitere Ausbau der LEG-Beteiligung.
Kurstreiber
Aroundtown hebt an
Laut dpa-AFX legte Aroundtown am Mittwochvormittag um bis zu 5,2% zu. Das Unternehmen erwartet für 2026 nun einen FFO I von 285 bis 305 Mio. € statt zuvor 275 bis 305 Mio. €. Begründet wird die Anhebung vor allem mit der Beteiligung der Wohnimmobilientochter Grand City Properties am Konkurrenten LEG. Laut Reuters rechnet Aroundtown aus dem LEG-Einstieg zudem mit einem Milliarden-Buchgewinn. Die Aktien von Grand City und LEG stiegen nach dpa-AFX ebenfalls um bis zu 3,3%, Vonovia legte im DAX fast 3% zu.
Laut ad-hoc-news baute Aroundtown am selben Tag die Beteiligung von Grand City an LEG weiter auf 24,98% aus, Mitte Oktober waren es 20,04% gewesen. Ab 30% wäre ein Pflichtangebot an die übrigen LEG-Aktionäre fällig. Aroundtown hält 85% an Grand City. Außerdem kündigte Aroundtown eine Doppelspitze an: CEO Barak Bar-Hen geht zum Jahresende, Kamaldeep Manaktala und Jonas Tintelnot übernehmen als Co-Chefs.
Hintergrund
Die Story ist eine LEG-Story
Grand City Properties mit Sitz in Luxemburg hält Wohnimmobilien in deutschen Großstädten, vor allem in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Dresden/Leipzig, sowie in London. Seit dem LEG-Einstieg haben LEG, Grand City und Aroundtown laut dpa-AFX zwischen 12 und 24% gewonnen. Am 12. Oktober hatte die Aktie bei 6,475 € ihr 52-Wochen-Tief markiert.
|Kennzahl
|Wert
|Nettomieteinnahmen
|rund +4%
|Bereinigtes EBITDA
|rund +4%
|FFO I (9 Monate)
|136 Mio. € (-4%)
|Prognose FFO I 2026
|185 bis 195 Mio. € (um 10 Mio. € angehoben)
|Akkretion aus LEG-Beteiligung
|rund 30% annualisiert, anteilig
Quelle: Unternehmensangaben (11.11.2026)
Der Rückgang beim FFO I geht auf höhere Finanzierungskosten zurück. Die Marktkapitalisierung lag laut MarketScreener bei 7,54 € bei rund 1,25 Mrd. €, der Streubesitz bei knapp 16%.
|Haus
|Votum
|Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|Neutral
|7,70 € (zuvor 8,00 €)
|13.11.2026
|Deutsche Bank Research
|Hold
|7,50 €
|12.11.2026
|Jefferies
|Hold
|7,30 €
|11.11.2026
Quelle: Analystenhäuser, dpa-AFX
Die Aktie notiert damit über den meisten der genannten Kursziele. Berenberg ("Buy", 21.10.) und First Berlin ("Kaufen", 23.10.) hatten sich zuvor positiv geäußert. Als nächster Widerstand gilt die Marke von 8,26 €, bei der die Aktie am 12. November zeitweise stand.
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