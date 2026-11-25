Laut dpa-AFX legte Aroundtown am Mittwochvormittag um bis zu 5,2% zu. Das Unternehmen erwartet für 2026 nun einen FFO I von 285 bis 305 Mio. € statt zuvor 275 bis 305 Mio. €. Begründet wird die Anhebung vor allem mit der Beteiligung der Wohnimmobilientochter Grand City Properties am Konkurrenten LEG. Laut Reuters rechnet Aroundtown aus dem LEG-Einstieg zudem mit einem Milliarden-Buchgewinn. Die Aktien von Grand City und LEG stiegen nach dpa-AFX ebenfalls um bis zu 3,3%, Vonovia legte im DAX fast 3% zu.

Laut ad-hoc-news baute Aroundtown am selben Tag die Beteiligung von Grand City an LEG weiter auf 24,98% aus, Mitte Oktober waren es 20,04% gewesen. Ab 30% wäre ein Pflichtangebot an die übrigen LEG-Aktionäre fällig. Aroundtown hält 85% an Grand City. Außerdem kündigte Aroundtown eine Doppelspitze an: CEO Barak Bar-Hen geht zum Jahresende, Kamaldeep Manaktala und Jonas Tintelnot übernehmen als Co-Chefs.