Goosehead-Aktie: KBW-Analyst Thomas McJoynt-Griffith senkt das Kursziel auf 60 Dollar – bleibt aber bei „Outperform“

Am 9. November legte Goosehead nur vorläufige Quartalszahlen vor. Die Abschlüsse der Jahre 2023 bis 2025 und des ersten Halbjahres 2026 seien wegen Abweichungen von den US-Rechnungslegungsregeln nicht verlässlich, teilte das Unternehmen mit. Die vorläufigen Anpassungen erhöhen laut Unternehmen allerdings Umsatz und Gewinn.

Vorstandschef Mark Miller verwies auf jahrelange Investitionen in Agenten, Service und eigene Technologie. Zudem nannte das Management eine Kundenbindungsquote von 86 Prozent.