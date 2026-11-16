Weniger Kursziel, gleiche Überzeugung: KBW-Analyst Thomas McJoynt-Griffith senkt das Kursziel für die Goosehead-Aktie von 66 auf 60 US-Dollar und bleibt bei „Outperform“. Zum Schlusskurs von 46,01 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 30 Prozent. Der texanische Versicherungsmakler liefert Wachstum – aber auch ein Bilanzproblem.
Goosehead-Aktie: KBW-Analyst Thomas McJoynt-Griffith senkt das Kursziel auf 60 Dollar – bleibt aber bei „Outperform“
KBW-Analyst Thomas McJoynt-Griffith senkt das Kursziel für die Goosehead-Aktie von 66 auf 60 US-Dollar, hält aber an „Outperform“ fest. Zum Schlusskurs von 46,01 US-Dollar sind das rund 30 Prozent Potenzial. Goosehead wächst kräftig, muss aber mehrere Jahresabschlüsse korrigieren.
Steckbrief
- Unternehmen
- Goosehead Insurance, Inc.
- Handelssymbol
- GSHD (Nasdaq)
- Analyst
- Thomas McJoynt-Griffith
- Bank
- KBW
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 60 US-Dollar (zuvor 66 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
KBW zur Goosehead-Aktie
Zweite Senkung in fünf Wochen – KBW bleibt Käufer
Thomas McJoynt-Griffith hatte das Kursziel für die Goosehead-Aktie erst im Oktober von 72 auf 66 US-Dollar reduziert. Nun folgt der nächste Schritt nach unten.
Mit 60 US-Dollar liegt KBW gleichauf mit JPMorgan, das sein Ziel bereits Anfang Oktober auf 60 US-Dollar gesenkt hatte – allerdings bei „Neutral“. Citizens JMP sieht nach einer Senkung 80 US-Dollar, die Bank of America ist mit „Underperform“ der größte Skeptiker. Die Aktienanalyse von KBW bleibt damit klar auf der optimistischen Seite.
Die Argumente von Thomas McJoynt-Griffith
Die vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal zeigen, worauf sich die Einschätzung von KBW-Analyst Thomas McJoynt-Griffith stützt – und was sie belastet:
Kräftiges Wachstum
Der Gesamtumsatz stieg laut vorläufigen Zahlen um rund 17 Prozent auf etwa 110 Millionen US-Dollar, der Kernumsatz um 13 Prozent auf 94,7 Millionen US-Dollar.
Mehr Policen
Die Zahl der laufenden Policen wuchs um 14 Prozent auf rund 2,1 Millionen, die vermittelten Prämien um 11 Prozent auf 1,31 Milliarden US-Dollar.
Prognose bestätigt
Goosehead bestätigte für 2026 ein organisches Umsatzwachstum von 12 bis 19 Prozent.
Bilanzkorrektur belastet
Goosehead muss Abschlüsse von 2023 bis zum ersten Halbjahr 2026 korrigieren und verschiebt den vollständigen Quartalsbericht.
Wachstum trifft Restatement
Am 9. November legte Goosehead nur vorläufige Quartalszahlen vor. Die Abschlüsse der Jahre 2023 bis 2025 und des ersten Halbjahres 2026 seien wegen Abweichungen von den US-Rechnungslegungsregeln nicht verlässlich, teilte das Unternehmen mit. Die vorläufigen Anpassungen erhöhen laut Unternehmen allerdings Umsatz und Gewinn.
Vorstandschef Mark Miller verwies auf jahrelange Investitionen in Agenten, Service und eigene Technologie. Zudem nannte das Management eine Kundenbindungsquote von 86 Prozent.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Keefe, Bruyette & Woods, Inc. (KBW, eine Stifel-Gesellschaft), Analyst Thomas McJoynt-Griffith. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 60 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.kbw.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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- Empfehlung
Goosehead Insurance, Inc. (GSHD): Kaufen, Kursziel 60,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von KBW (Analyst Thomas McJoynt-Griffith). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 13:12 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 13:12 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: KBW (Analyst Thomas McJoynt-Griffith).
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