Der Goldpreis hat am Donnerstag erneut nachgegeben: Gold notierte am Vormittag bei rund 3.730 US-Dollar je Feinunze (19.11.2026, 10:54 Uhr MEZ), Silber verlor gleichzeitig 5,3 Prozent auf 44,88 Dollar. Damit liegt das Edelmetall rund ein Drittel unter dem Rekord von Ende Januar und auf dem tiefsten Stand seit September 2025. Auslöser ist das Protokoll der Fed-Sitzung vom Mittwochabend, das nahezu allen Mitgliedern weitere Zinsanhebungen zutraut, dazu ein Dollar auf dem höchsten Stand seit 19 Monaten. Interessant ist die Gegenrechnung: Gold wird gerade nicht von allen verkauft. Zentralbanken und ETF-Anleger haben in diesem Jahr Rekordmengen aufgenommen. Dieser Artikel fragt, wer den Goldpreis trägt – und was das für Rohstoff-Aktien wie Newmont, Barrick und Agnico Eagle bedeutet.
Goldpreis: Zentralbanken kaufen 321 Tonnen, ETFs halten Rekordbestand – wer trägt Gold bei 3.730 Dollar?
Der Goldpreis fällt am Donnerstag auf rund 3.730 Dollar je Feinunze, ein Drittel unter dem Januar-Rekord. Zentralbanken kauften im dritten Quartal 321 Tonnen Gold, die Gold-ETFs hielten Ende September Rekordbestände – wer hält das Edelmetall, wenn die Fed im Dezember die Zinsen anhebt?
Goldpreis heute
Warum fällt der Goldpreis trotz Rekordkäufen der Zentralbanken?
Gold zahlt keinen Zins. Steigen die Leitzinsen und mit ihnen die Renditen, wird das Halten von Gold relativ teurer. Genau das passiert gerade: Die Fed hat im September angehoben und ließ im Oktober die Spanne bei 3,75 bis 4,00 Prozent unverändert. Zwei Mitglieder, Lisa Cook und Beth Hammack aus Cleveland, stimmten dabei bereits für eine weitere Anhebung um 25 Basispunkte. Für die Sitzung am 8. und 9. Dezember ist am Terminmarkt eine Anhebung um 25 Basispunkte zu rund 92 Prozent eingepreist, rund 8 Prozent entfallen auf 50 Basispunkte.
Dazu kommt der Dollar. Das Edelmetall wird in Dollar gehandelt; ein starker Dollar verteuert es für Käufer außerhalb der USA, und der Dollar steht auf einem 19-Monats-Hoch. Und die Realrenditen: Zehnjährige US-Realrenditen näherten sich laut State Street Global Advisors (SSGA, Monthly Gold Monitor November 2026) zu Beginn des vierten Quartals der Marke von 3,0 Prozent. Für ein Edelmetall ohne Kupon ist das der härteste Gegenwind, den es geben kann.
|Metall
|Kurs
|Tagesveränderung
|Gold (USD je Unze)
|rund 3.730
|über –3 %
|Gold (EUR je Unze)
|rund 3.350
|–
|Silber (USD je Unze)
|44,88
|–5,3 %
Kurse: 19.11.2026, 10:54 Uhr MEZ. Eurowert ohne genauen Zeitstempel, daher nur als Größenordnung.
Quelle: Marktdaten der Redaktion
Das große Bild
Wer kauft Gold, wenn der Preis fällt?
Die erste Antwort sind die Notenbanken. Nach Angaben des World Gold Council kauften die Zentralbanken im dritten Quartal 2026 netto 321 Tonnen Gold, ein Plus von 42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. In den ersten neun Monaten kamen 675 Tonnen zusammen, sechs Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Als größere Käufer gelten China mit 63 Tonnen und Polen mit 40 Tonnen. Zentralbanken kaufen strategisch, nicht nach Tageskurs. Sie sind deshalb oft der Puffer, der den Goldpreis in Schwächephasen stützt.
Die zweite Antwort sind die ETFs, und hier ist das Bild gemischt. Laut World Gold Council flossen im September weltweit rund 10 Milliarden Dollar in Gold-ETFs, im dritten Quartal insgesamt rund 31 Milliarden Dollar, ein Rekord. Die Bestände stiegen im September um 67 Tonnen auf 4.256 Tonnen, ebenfalls ein Höchststand. Der verwaltete Wert fiel wegen des Preisrückgangs aber um 7 Prozent auf 574 Milliarden Dollar. Für Oktober liegt die Weltzahl noch nicht vor. Für die USA meldet SSGA Abflüsse von rund 0,65 Milliarden Dollar aus börsennotierten Gold-Fonds im Oktober; seit Jahresbeginn bleibt ein Zufluss von 3,1 Milliarden Dollar. Anleger haben also verkauft, aber die Käufe der vergangenen Monate sind noch nicht abgebaut.
Technik und Marken
Welche Marken beobachten Anleger jetzt?
Die Spanne der Marktbeobachter ist eng gesteckt. Als nächste Unterstützung gilt 3.700 Dollar, die 50-Prozent-Retracement-Marke der Aufwärtsbewegung, darunter der Bereich von 3.500 bis 3.600 Dollar. Nach oben liegt der Widerstand bei 4.000 Dollar, die 200-Tage-Linie verläuft bei rund 4.415 Dollar. Der RSI steht bei 30 und signalisiert eine überverkaufte Lage, was nicht bedeutet, dass der Preis nicht noch weiter fallen kann. Der Rekord vom Januar bei rund 5.600 Dollar ist weit entfernt.
Rohstoff-Aktien
Was bedeutet der Goldpreis für Newmont, Barrick und Agnico Eagle?
Minenaktien reagieren auf den Goldpreis mit Hebel. Fällt Gold um drei Prozent, verlieren Produzenten oft mehr, weil die Kosten pro Unze weitgehend fix sind. Die großen Gold-Aktien Newmont, Barrick und Agnico Eagle stehen deshalb seit Tagen unter Druck. Wie viel Puffer sie haben, zeigt der Blick auf die Kosten: Agnico Eagle meldete für das dritte Quartal All-in Sustaining Costs von 1.648 Dollar je Unze, bei Newmont lagen sie nach Branchenauswertungen bei rund 1.454 Dollar, bei Barrick bei 1.911 Dollar. Bei einem Goldpreis von 3.730 Dollar bleibt rechnerisch eine Spanne von mehr als 1.800 Dollar je Unze zwischen Preis und Kosten – die realisierten Preise der Quartalszahlen lagen aber bei über 4.200 Dollar. Die Marge schrumpft also bereits, auch wenn sie noch deutlich im Plus liegt.
Häufige Fragen
Wie tief ist der Goldpreis gefallen?
Gold notierte am 19.11. bei rund 3.730 Dollar je Feinunze und damit rund ein Drittel unter dem Rekord von Ende Januar, der je nach Quelle bei 5.400 bis 5.600 Dollar angegeben wird. Es ist der tiefste Stand seit September 2025.
Warum steigen Zentralbankkäufe, während der Goldpreis sinkt?
Zentralbanken kaufen aus strategischen Gründen, etwa zur Diversifizierung der Reserven, und weniger nach Kurslage. Preisrückgänge können ihre Käufe sogar begünstigen. Eine Garantie für steigende Preise ist das nicht.
Welche Termine bewegen Gold als Nächstes?
Wichtigster Termin ist die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember. Bis dahin beeinflussen US-Arbeitsmarktdaten, Inflationszahlen und Reden der Notenbanker den Goldpreis.
Wie wirkt sich der Goldpreis auf Rohstoff-Aktien aus?
Minenaktien reagieren meist stärker als der Goldpreis selbst. Neben dem Preis zählen Kosten, Produktionsmengen und Bilanz.
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