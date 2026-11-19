Gold zahlt keinen Zins. Steigen die Leitzinsen und mit ihnen die Renditen, wird das Halten von Gold relativ teurer. Genau das passiert gerade: Die Fed hat im September angehoben und ließ im Oktober die Spanne bei 3,75 bis 4,00 Prozent unverändert. Zwei Mitglieder, Lisa Cook und Beth Hammack aus Cleveland, stimmten dabei bereits für eine weitere Anhebung um 25 Basispunkte. Für die Sitzung am 8. und 9. Dezember ist am Terminmarkt eine Anhebung um 25 Basispunkte zu rund 92 Prozent eingepreist, rund 8 Prozent entfallen auf 50 Basispunkte.

Dazu kommt der Dollar. Das Edelmetall wird in Dollar gehandelt; ein starker Dollar verteuert es für Käufer außerhalb der USA, und der Dollar steht auf einem 19-Monats-Hoch. Und die Realrenditen: Zehnjährige US-Realrenditen näherten sich laut State Street Global Advisors (SSGA, Monthly Gold Monitor November 2026) zu Beginn des vierten Quartals der Marke von 3,0 Prozent. Für ein Edelmetall ohne Kupon ist das der härteste Gegenwind, den es geben kann.