Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt laut Goodreturns und Upstox bei rund 5,09 Prozent, Mitrade nennt 5,10 Prozent; Anfang Januar waren es laut Upstox noch 4,19 Prozent. Zweijährige Titel rentieren laut Mitrade mit 4,79 Prozent. Ein einfaches Rechenbeispiel der Redaktion: Bei einem Goldpreis von 3.800 Dollar entsprechen 5,1 Prozent Anleiherendite rund 194 Dollar pro Jahr, die ein Goldbesitzer gegenüber einer Anleihe gleichen Werts „liegen lässt“.

Hinzu kommt der Dollar. Goodreturns nennt den Dollar-Index bei 103,6, den höchsten Stand seit April 2025; Mitrade berichtet, der Index habe sich zuletzt vom Hoch etwas zurückgezogen. Ein starker Dollar verteuert Gold für Käufer außerhalb des Dollarraums.