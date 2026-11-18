Der Goldpreis ist am Mittwochmorgen unter die Marke von 3.800 US-Dollar je Feinunze gerutscht. Laut Goodreturns notierte Spot-Gold um 04:56 Uhr MEZ bei rund 3.793 Dollar und damit etwa 1,5 Prozent unter dem Vortag, Mitrade nennt für den Morgen einen Tiefpunkt bei knapp 3.810 Dollar nach einem Vortagsschluss von 3.853,10 Dollar. Auslöser ist ein Zinsumfeld, das Gold als zinsloses Edelmetall zunehmend unattraktiv macht: Der Markt rechnet nicht mehr mit Zinssenkungen, sondern mit einer weiteren Zinserhöhung der US-Notenbank.
Goldpreis: Zehnjährige bei 5,1 Prozent, Gold unter 3.800 Dollar – wer zahlt noch für ein Edelmetall ohne Zins?
Der Goldpreis fällt am Mittwochmorgen auf ein Jahrestief unter 3.800 Dollar je Feinunze, während US-Staatsanleihen gut 5 Prozent Rendite bieten und der Markt die Fed-Zinserhöhung im Dezember fast sicher einpreist. Warum die Zinsen für Gold, Silber und Minenaktien jetzt die entscheidende Größe sind.
Die Zahlen stammen aus Tagesberichten mit unterschiedlichen Zeitpunkten; sie sind deshalb jeweils mit Quelle und Uhrzeit genannt. Am Abend steht das Protokoll der letzten Fed-Sitzung an, eine genaue Uhrzeit nennen die ausgewerteten Quellen nicht.
Das große Bild
Warum fällt der Goldpreis, wenn Anleihen mehr als 5 Prozent bringen?
Gold zahlt keine Zinsen und keine Dividende. Je höher die Rendite sicherer Anleihen, desto teurer ist es, Gold zu halten – und genau hier setzt die aktuelle Schwäche des Goldpreises an.
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt laut Goodreturns und Upstox bei rund 5,09 Prozent, Mitrade nennt 5,10 Prozent; Anfang Januar waren es laut Upstox noch 4,19 Prozent. Zweijährige Titel rentieren laut Mitrade mit 4,79 Prozent. Ein einfaches Rechenbeispiel der Redaktion: Bei einem Goldpreis von 3.800 Dollar entsprechen 5,1 Prozent Anleiherendite rund 194 Dollar pro Jahr, die ein Goldbesitzer gegenüber einer Anleihe gleichen Werts „liegen lässt“.
Hinzu kommt der Dollar. Goodreturns nennt den Dollar-Index bei 103,6, den höchsten Stand seit April 2025; Mitrade berichtet, der Index habe sich zuletzt vom Hoch etwas zurückgezogen. Ein starker Dollar verteuert Gold für Käufer außerhalb des Dollarraums.
|Größe
|Stand
|Quelle
|Spot-Gold
|rund 3.793 USD
|Goodreturns, 04:56 Uhr MEZ
|Gold (Morgen)
|3.818,67 USD, Tief knapp 3.810 USD
|Mitrade
|Vortagsschluss
|3.853,10 USD
|Mitrade
|Rendite 10 Jahre (USA)
|5,09–5,10 %
|Goodreturns, Upstox, Mitrade
|Rendite 2 Jahre (USA)
|4,79 %
|Mitrade
|Dollar-Index
|103,6
|Goodreturns
Zeitpunkte der Quellen weichen voneinander ab; Mitrade nennt keine genaue Uhrzeit.
Quelle: Goodreturns, Mitrade, Upstox
Die Fed
Wie sicher ist die Zinserhöhung im Dezember?
Die Märkte preisen sie nahezu vollständig ein: Goodreturns nennt rund 96 Prozent für eine Anhebung um 25 Basispunkte und 4 Prozent für 50 Basispunkte, Mitrade 94 und 6 Prozent. Die nächste Sitzung ist laut Mitrade am 8. und 9. Dezember. Auf dem Prediction-Markt Polymarket lag die Wahrscheinlichkeit für 25 Basispunkte am Dienstagabend (19:40 Uhr New Yorker Zeit) laut Rio Times bei 93,5 Prozent.
Unterstützt wird die Erwartung von Fed-Stimmen: St.-Louis-Fed-Präsident Musalem hält laut Goodreturns „mehrere“ Zinsschritte für nötig, New-York-Fed-Präsident Williams unterstützt weitere Straffung, warnt aber vor einem aggressiveren Pfad. Die jüngsten US-Daten sind gemischt: Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober um 0,2 Prozent, die Industrieproduktion sank um 0,4 Prozent (Mitrade). Upstox verweist zudem auf höhere Verbraucherpreise im Oktober als erwartet.
Was zusätzlich drückt
Was passiert mit Gold-ETFs, Silber und den Minenaktien?
Der Verkaufsdruck beschränkt sich nicht auf Gold. Der Gold-ETF GLD verlor am 12. November laut Rio Times 2,82 Prozent. Silber, das als Edelmetall und Industriemetall zugleich gehandelt wird, fiel nach Goodreturns auf rund 46 Dollar je Unze, ein Jahrestief; Mitrade sieht Silber zeitweise bei 47,33 Dollar. Die Quellen widersprechen sich beim Tagesplus oder -minus, vermutlich wegen verschiedener Zeitpunkte. Rechnerisch ergibt sich ein Gold-Silber-Verhältnis von etwa 80.
Auch die Rohstoff-Aktien leiden. Laut einer Auswertung von Share Talk vom 3. November verloren die 50 größten Bergbaukonzerne seit Ausbruch des Iran-Konflikts 712 Milliarden Dollar Börsenwert. Im Oktober gaben die Aktien von Newmont um 8,2 Prozent, Barrick um 9,1 Prozent und Agnico Eagle um 9,9 Prozent nach; Gold lag Ende Oktober bei 3.884 Dollar, minus 6,6 Prozent im Monat.
Realzinsen statt Angst
Solange Anleihen über 5 Prozent bieten, fehlt Gold der Rückenwind aus Sicherheitsnachfrage und Zinssenkungen.
Dollar-Stärke
Ein Dollar-Index um 103,6 verteuert Gold in anderen Währungen.
Fed-Protokoll heute Abend
Details zur Debatte über weitere Zinsschritte können den Preis kurzfristig bewegen; die Uhrzeit nennen die Quellen nicht.
Zentralbanken
Upstox spricht von „starken“ Zentralbankkäufen, nennt aber keine Zahlen; der World Gold Council liefert die belastbaren Daten.
Goldpreis aktuell: Häufige Fragen
Wie hoch ist der Goldpreis am 18. November 2026? Spot-Gold notierte am Mittwochmorgen bei rund 3.793 bis 3.819 US-Dollar je Feinunze, je nach Quelle und Zeitpunkt (Goodreturns 04:56 Uhr MEZ; Mitrade am Morgen).
Warum fällt Gold trotz Iran-Konflikt? Hohe Anleiherenditen und ein starker Dollar überlagern die Sicherheitsnachfrage; der Markt erwartet eine Fed-Zinserhöhung im Dezember.
Wann tagt die Fed? Laut Mitrade am 8. und 9. Dezember; das Protokoll der letzten Sitzung wird am Mittwochabend erwartet.
Welche Goldminen-Aktien sind betroffen? Newmont, Barrick, Agnico Eagle und Kinross verloren im Oktober je 8 bis 17 Prozent (Share Talk).
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