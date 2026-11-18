Gold zahlt keinen Zins. Je höher die Renditen sicherer Anleihen steigen, desto teurer wird es, die Unze im Tresor zu halten. Genau das passiert gerade: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt laut FXEmpire über fünf Prozent, der Dollar nähert sich dem höchsten Stand seit 19 Monaten, und der Terminmarkt setzt auf weitere Zinsschritte. Nach Daten des CME FedWatch Tools liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Erhöhung um 25 Basispunkte im Dezember bei 95,7 Prozent, für 50 Basispunkte bei 4,3 Prozent (zitiert von 5paisa). Trading Economics führt den Leitzins noch bei 4,00 Prozent.

Dazu kommen Konjunkturdaten, die das Bild stützen: Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober um 0,2 Prozent nach 0,8 Prozent im September, die Importpreise legten um 1,1 Prozent zu, erwartet worden waren 0,7 Prozent (FXEmpire). Starke Preisdaten nähren die Sorge, dass die Inflation hartnäckig bleibt.

Hinzu kommen die Fed-Stimmen der vergangenen Tage. Alberto Musalem, Präsident der Fed von St. Louis, hält mehrere weitere Zinserhöhungen für möglich. John Williams, New Yorker Fed-Präsident, sieht eine weitere Erhöhung als wahrscheinlich, lehnt aber einen aggressiveren Kurs ab (5paisa). Der Markt hört also zwei Töne: Zinsen höher, aber in welchem Tempo?