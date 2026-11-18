Der Goldpreis steht am Mittwoch weiter unter Druck: Um 13:00 Uhr MEZ (7:00 Uhr New Yorker Zeit) kostet die Feinunze Gold rund 3.772 US-Dollar, gut zwei Prozent weniger als zum Vortagesschluss bei 3.850 Dollar. Auslöser sind Zinserhöhungserwartungen, ein starker Dollar und US-Renditen über fünf Prozent. Um 20 Uhr MEZ veröffentlicht die Fed das Protokoll ihrer Oktober-Sitzung.
Goldpreis vor dem Fed-Protokoll: 3.770 Dollar, ein Drittel unter dem Rekord – was steht heute Abend im Protokoll?
Der Goldpreis fällt am Mittwochmittag um gut zwei Prozent auf rund 3.770 Dollar je Feinunze, Silber verliert rund vier Prozent. Vor dem Fed-Protokoll um 20 Uhr preist der Markt eine Zinserhöhung im Dezember zu fast 96 Prozent ein. Was Anleger heute Abend beobachten sollten.
Das Edelmetall hat damit seit dem Rekord im Januar rund ein Drittel an Wert verloren. Rechnerisch entspricht der Goldpreis bei einem Euro-Dollar-Kurs von etwa 1,097 rund 3.440 Euro je Feinunze. Am Vormittag fiel Gold zeitweise bis auf 3.757 Dollar, den tiefsten Stand seit September 2025 (rallies.ai, 10:04 Uhr GMT). Für Anleger im Euro-Raum ist die Bewegung damit nicht nur ein Rohstoff-, sondern auch ein Währungs- und Zinsthema.
Das große Bild
Warum fällt der Goldpreis, obwohl die Welt unsicher bleibt?
Gold zahlt keinen Zins. Je höher die Renditen sicherer Anleihen steigen, desto teurer wird es, die Unze im Tresor zu halten. Genau das passiert gerade: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt laut FXEmpire über fünf Prozent, der Dollar nähert sich dem höchsten Stand seit 19 Monaten, und der Terminmarkt setzt auf weitere Zinsschritte. Nach Daten des CME FedWatch Tools liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Erhöhung um 25 Basispunkte im Dezember bei 95,7 Prozent, für 50 Basispunkte bei 4,3 Prozent (zitiert von 5paisa). Trading Economics führt den Leitzins noch bei 4,00 Prozent.
Dazu kommen Konjunkturdaten, die das Bild stützen: Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober um 0,2 Prozent nach 0,8 Prozent im September, die Importpreise legten um 1,1 Prozent zu, erwartet worden waren 0,7 Prozent (FXEmpire). Starke Preisdaten nähren die Sorge, dass die Inflation hartnäckig bleibt.
Hinzu kommen die Fed-Stimmen der vergangenen Tage. Alberto Musalem, Präsident der Fed von St. Louis, hält mehrere weitere Zinserhöhungen für möglich. John Williams, New Yorker Fed-Präsident, sieht eine weitere Erhöhung als wahrscheinlich, lehnt aber einen aggressiveren Kurs ab (5paisa). Der Markt hört also zwei Töne: Zinsen höher, aber in welchem Tempo?
|Metall
|Preis (USD)
|Tagesveränderung
|Monat
|Rekord (Januar 2026)
|Gold
|3.755
|−2,5 %
|−9,3 %
|5.608
|Silber
|45,47
|−4,0 %
|−20,3 %
|121,64
Trading Economics, 18.11.2026, ohne Uhrzeit; der Goldpreis von USA Today/AOL lag um 13:00 Uhr MEZ bei 3.772 Dollar. Spot-Preise je Feinunze in US-Dollar.
Quelle: Trading Economics
Was kann das Fed-Protokoll heute Abend ändern?
Das Protokoll der Sitzung vom 27. und 28. Oktober erscheint heute Abend, nach Redaktionsstand um 20 Uhr MEZ. Es zeigt nicht die Zukunft, sondern wie breit die Diskussion im Offenmarktausschuss war: Wie viele Mitglieder drängten auf weitere Schritte, wie groß war die Sorge vor einer Konjunkturabkühlung, wie wurde die Bilanz diskutiert?
Für den Goldpreis lassen sich zwei grobe Lesarten unterscheiden. Betont das Protokoll einen längeren Zinserhöhungszyklus, bleibt der Gegenwind aus Zinsen und Dollar bestehen. Zeigt es dagegen mehr Zurückhaltung, als der Markt eingepreist hat, könnte der Druck auf Gold nachlassen. Welche der beiden Lesarten zutrifft, ist offen, und genau deshalb ist der Termin im Kalender der Rohstoffhändler markiert. Eine Prognose der Redaktion ist das nicht.
Wie stark leiden Silber und Goldminen-Aktien?
Silber verliert laut Trading Economics rund vier Prozent und kostet etwa 45,5 Dollar je Feinunze, rund 63 Prozent weniger als beim Rekord von 121,64 Dollar im Januar. Im Monatsvergleich sind es minus 20 Prozent. Silber reagiert als Industrie- und Edelmetall doppelt empfindlich auf Zinsen und Konjunktur.
Auch die Rohstoff-Aktien geben nach. Im vorbörslichen US-Handel verloren Newmont 2,7 Prozent, Barrick Mining 2,3 Prozent, AngloGold Ashanti 3,6 Prozent und Agnico Eagle 2,6 Prozent (rallies.ai). Die Newmont Aktie notierte bei Lang & Schwarz um 7:57 Uhr bei 99,07 Euro, minus 2,5 Prozent zum Xetra-Schlusskurs von 101,64 Euro (ad-hoc-news.de). Goldminen sind ein gehebelter Spiegel des Goldpreises: Ihre Kosten sind weitgehend fix, schwankt der Erlös je Unze, schwanken die Gewinne überproportional.
Welche Marken beobachten Händler beim Goldpreis?
Die Marktanalyse von FXEmpire (Autor Muhammad Umair, 18. November) nennt eine fallende Trendlinie bei etwa 3.760 Dollar als nächste technische Unterstützung, darunter den Bereich von 3.500 bis 3.600 Dollar. Als Widerstand gelten 4.000 Dollar, darüber 4.150 Dollar. Das sind Einschätzungen eines einzelnen Analysten, keine Vorhersagen von aktiencheck.de.
Was beobachten Anleger jetzt?
Heute, 20 Uhr MEZ: Fed-Protokoll der Sitzung vom 27. und 28. Oktober.
Heute: US-Baubeginne (FXEmpire).
Dezember: Zinsentscheid der Fed, der Markt rechnet mit einer Erhöhung.
Laufend: Dollar-Index und US-Rendite als Richtungsgeber für die Edelmetalle.
Häufige Fragen zum Goldpreis
Wie hoch ist der Goldpreis aktuell? Um 13:00 Uhr MEZ am 18. November 2026 liegt der Goldpreis bei rund 3.772 US-Dollar je Feinunze (USA Today/AOL), Trading Economics zeigt am selben Tag 3.755 Dollar. Die Quellen weichen um wenige Dollar ab, weil die Zeitpunkte verschieden sind.
Warum fällt Gold, wenn die Inflation hoch ist? Weil der Markt auf Zinserhöhungen der Fed setzt. Steigende Zinsen machen zinslose Anlagen wie Gold relativ unattraktiver, und ein starker Dollar verteuert das Edelmetall für Käufer außerhalb der USA.
Wie weit liegt Gold vom Rekord entfernt? Der Rekord liegt laut Trading Economics bei 5.608 Dollar im Januar 2026. Bei 3.772 Dollar beträgt der Abstand rund 33 Prozent.
Was bedeutet das für Goldminen-Aktien wie Newmont oder Barrick? Fällt der Goldpreis, sinken ihre Erlöse je Unze, während viele Kosten gleich bleiben. Das erklärt die stärkeren Kursausschläge der Newmont Aktie, der Barrick Aktie oder von Agnico Eagle gegenüber Gold selbst.
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