Der Goldpreis hat sich am Dienstagvormittag leicht von seinem Rückschlag erholt: Gold kostete laut Reuters um 07:34 Uhr MEZ rund 3.874 Dollar je Feinunze, ein Plus von 0,5 Prozent – nachdem das Edelmetall am Montag auf den tiefsten Stand seit Oktober 2025 gefallen war. In Euro gerechnet notierte Gold um 12:46 Uhr MEZ bei 3.518 Euro und damit praktisch unverändert. Der Auslöser des Abverkaufs ist aber nicht verschwunden: Die Zinswende nach oben macht Gold so teuer zu halten wie seit Jahren nicht.
Goldpreis: US-Renditen über 5 Prozent, Dollar auf 19-Monatshoch – wird der Zins jetzt zum größten Gegner des Goldes?
Der Goldpreis kämpft sich am Dienstag von seinem tiefsten Stand seit Oktober 2025 zurück, doch der Gegenwind bleibt rau: Zehnjährige US-Anleihen rentieren über 5 Prozent, der Dollar notiert auf einem 19-Monatshoch, und der Terminmarkt preist eine Fed-Zinserhöhung im Dezember fast sicher ein. Warum die Opportunitätskosten für das Edelmetall so hoch sind wie lange nicht – und was Anleger jetzt beobachten.
Goldpreis aktuell
Warum fällt der Goldpreis, obwohl die Welt unsicher bleibt?
Krieg am Persischen Golf, Tech-Ausverkauf an der Wall Street, Zölle – eigentlich ein Lehrbuch-Umfeld für den sicheren Hafen Gold. Doch der Markt handelt derzeit nur eine Größe: die US-Notenbank.
Laut CME-FedWatch-Daten, die Reuters am Dienstagmorgen zitierte, liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember bei 95,4 Prozent, für einen großen Schritt um 50 Basispunkte bei 4,6 Prozent. Kyle Rodda, Senior-Analyst bei Capital.com, brachte es gegenüber Reuters auf den Punkt: Gold handle als Funktion der Erwartungen an die Fed-Politik im kommenden Jahr. Clevelands Fed-Präsidentin Beth Hammack hatte am Montag laut Investing.com für schrittweise, gemessene Zinserhöhungen plädiert – größere Schritte aber nicht ausgeschlossen, falls die Inflation anzieht.
Für Gold ist das die ungünstigste Konstellation: Das Edelmetall wirft keine Zinsen ab. Je mehr sichere Staatsanleihen bringen, desto höher sind die Opportunitätskosten für jeden, der Barren oder Gold-ETCs im Depot hält. Mit gut 5,1 Prozent Rendite auf zehnjährige US-Treasuries (Trading Economics, 17.11.) und rund 4,8 Prozent bei zweijährigen Papieren (Mitrade) ist der Abstand zum „Nullkupon“ Gold so groß wie lange nicht.
Dollar und Zinsen
Wie stark drückt der Dollar auf den Goldpreis?
Der zweite Gegner heißt Dollar. Der Dollar-Index stieg laut Reuters am Dienstag auf ein frisches 19-Monatshoch, Centrino Capital bezifferte ihn auf 103,66 Punkte. Da Gold weltweit in Dollar abgerechnet wird, verteuert ein starker Greenback das Edelmetall für Käufer außerhalb der USA – und dämpft die Nachfrage.
Für europäische Anleger ist das ein Puffer: Der Euro fiel auf ein Jahrestief um 1,0985 Dollar. Deshalb hält sich der Goldpreis in Euro mit rund 3.518 Euro je Unze vergleichsweise stabil, während der Dollarpreis stärker schwankt. Wer in Euro rechnet, spürt den Rückgang also gedämpft – das Währungsrisiko wirkt aber in beide Richtungen.
Hinzu kam am Montag ein klassischer Liquiditätseffekt: Als Nasdaq (minus 2,5 Prozent) und S&P 500 (minus 1,9 Prozent) nach neuen US-Exportbeschränkungen für KI-Chips abrutschten, verkauften Investoren laut Investing.com auch Gold, um Verluste und Nachschussforderungen an anderer Stelle zu decken. Gold war damit nicht Krisenschutz, sondern Geldautomat.
|Edelmetall
|Preis je Unze
|Veränderung
|Gold (Spot)
|3.874 $
|+0,5 %
|Gold in Euro
|3.518 €
|–0,04 %
|Silber
|47,50 $
|+1,1 %
|Platin
|1.467 $
|+1,2 %
|Palladium
|977 $
|+0,8 %
Quelle: Reuters via MarketScreener, 06:34 GMT (07:34 MEZ); Euro-Kurs: finanzen.net, 12:46 MEZ
Das große Bild
Wie tief ist der Fall vom Rekordhoch?
Die Dimension der Korrektur wird erst im Rückblick deutlich. Laut Trading Economics markierte Gold im Januar 2026 ein Rekordhoch von rund 5.608 Dollar. Vom Gipfel aus hat das Edelmetall damit gut 30 Prozent verloren – ein ausgewachsener Bärenmarkt für ein Gut, das viele als Hort der Stabilität sehen. Allein im zurückliegenden Monat ging es laut Trading Economics um fast 7 Prozent abwärts.
Noch heftiger traf es Silber: Laut Saxo Bank liegt Silber nach dem Einbruch vom Montag rund 61 Prozent unter seinem Januar-Gipfel. Die Analysten der ANZ nannten Silber gegenüber Reuters ein Spiel mit hohem Beta auf Gold – es übertreibt in beide Richtungen.
Gleichzeitig zeigt der Terminmarkt, wie stark sich spekulatives Geld zurückgezogen hat: Laut dem jüngsten CFTC-Bericht, den Saxo zitiert, ist die Netto-Long-Position über 25 Rohstoff-Futures binnen zwei Monaten um 77 Prozent geschrumpft. Das ist Belastung und Chance zugleich – wer schon verkauft hat, muss nicht mehr verkaufen.
Stützende Kräfte
Was spricht noch für Gold als Krisenmetall?
Die Nachfrage ist nicht zusammengebrochen. ANZ betonte laut Reuters, die Nachfrage sei bislang robust geblieben, warnte aber, dass der zunehmende makroökonomische Gegenwind die Investmentnachfrage aushöhlen könnte. Die wichtigste strukturelle Stütze bleiben die Zentralbanken, die seit Jahren in großem Stil Gold kaufen, um ihre Reserven vom Dollar unabhängiger zu machen.
Auch geopolitisch bleibt das Umfeld angespannt: Iran griff laut Trading Economics am Wochenende eine US-Basis in Bahrain an, in der Straße von Hormus trafen erneut Tanker auf Minen. Solche Ereignisse können die Nachfrage nach dem sicheren Hafen jederzeit wieder anfachen – derzeit aber übertönt das Zinsthema alles andere.
Für Goldminen-Aktien wie Newmont, Barrick oder Agnico Eagle bedeutet die Lage einen doppelten Hebel: Sie profitierten überproportional vom Anstieg, verlieren aber auch überproportional, wenn der Goldpreis fällt und gleichzeitig die Förderkosten hoch bleiben. Die Margen sind bei Preisen um 3.900 Dollar zwar weiterhin komfortabel, doch die Fantasie weiterer Gewinnsprünge ist vorerst gebremst.
Termine
Was müssen Gold-Anleger jetzt beobachten?
Heute, 14:30 Uhr MEZ: US-Einzelhandelsumsätze
Laut Centrino Capital wird für Oktober nur ein Plus von 0,1 Prozent nach 0,8 Prozent im Vormonat erwartet. Schwache Zahlen könnten die Zinserwartungen etwas dämpfen – starke würden den Druck auf Gold erhöhen.
Mittwoch: Protokoll der Fed-Sitzung
Das Protokoll der Sitzung vom 27./28. Oktober zeigt, wie geschlossen die Notenbanker hinter einem Zinsschritt stehen.
Dollar-Index und US-Renditen
Ein Rückgang der zehnjährigen Rendite unter 5 Prozent wäre das erste Signal einer Entlastung für das Edelmetall.
Marke um 3.830 Dollar
Laut Saxo Bank lag das Montagstief bei rund 3.832 Dollar. Ob diese Zone hält, gilt am Markt als Stimmungstest.
FAQ
Häufige Fragen zum Goldpreis
Warum fällt der Goldpreis trotz Krisen? Weil der Markt derzeit vor allem eine Fed-Zinserhöhung im Dezember einpreist. Steigende Zinsen und ein starker Dollar machen das zinslose Edelmetall relativ unattraktiver.
Wie hoch ist der Goldpreis aktuell? Am Dienstag notierte Gold laut Reuters um 07:34 Uhr MEZ bei rund 3.874 Dollar je Feinunze, in Euro laut finanzen.net um 12:46 Uhr MEZ bei 3.518 Euro.
Gibt es eine Gold Prognose für die nächsten Monate? aktiencheck.de gibt keine eigene Prognose ab. Entscheidend sind die Fed-Sitzung im Dezember, die Entwicklung der US-Renditen und des Dollars sowie die Käufe der Zentralbanken.
Was bedeutet der Goldpreis für Goldminen-Aktien? Minenaktien wie Newmont oder Barrick reagieren meist mit Hebel auf den Goldpreis – nach oben wie nach unten.
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