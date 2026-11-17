Laut CME-FedWatch-Daten, die Reuters am Dienstagmorgen zitierte, liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember bei 95,4 Prozent, für einen großen Schritt um 50 Basispunkte bei 4,6 Prozent. Kyle Rodda, Senior-Analyst bei Capital.com, brachte es gegenüber Reuters auf den Punkt: Gold handle als Funktion der Erwartungen an die Fed-Politik im kommenden Jahr. Clevelands Fed-Präsidentin Beth Hammack hatte am Montag laut Investing.com für schrittweise, gemessene Zinserhöhungen plädiert – größere Schritte aber nicht ausgeschlossen, falls die Inflation anzieht.

Für Gold ist das die ungünstigste Konstellation: Das Edelmetall wirft keine Zinsen ab. Je mehr sichere Staatsanleihen bringen, desto höher sind die Opportunitätskosten für jeden, der Barren oder Gold-ETCs im Depot hält. Mit gut 5,1 Prozent Rendite auf zehnjährige US-Treasuries (Trading Economics, 17.11.) und rund 4,8 Prozent bei zweijährigen Papieren (Mitrade) ist der Abstand zum „Nullkupon“ Gold so groß wie lange nicht.