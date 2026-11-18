Der Goldpreis ist am Mittwoch erstmals seit September 2025 unter die Marke von 3.800 US-Dollar je Feinunze gefallen. Um 19:04 Uhr MEZ kostete die Unze laut finanzen.ch/AWP 3.739,90 Dollar, ein Minus von 2,87 Prozent zum Vortag. Reuters nannte schon um 15:55 Uhr MEZ (9:55 Uhr New Yorker Zeit) 3.765,42 Dollar bei einem Tagestief von 3.742 Dollar. Der Grund: Der Markt rechnet mit weiteren Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed, und ein Edelmetall, das keine Zinsen zahlt, verliert dann an Reiz.
Goldpreis: Unter 3.800 Dollar, Tief seit September 2025, Silber bricht um 4,5 Prozent ein – wie viel Zinserhöhung steckt schon im Gold?
Der Goldpreis fällt am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr, Silber und Platin rutschen noch stärker ab. Auslöser sind Wetten auf weitere Fed-Zinserhöhungen und ein starker Dollar – was Anleger jetzt beobachten.
Goldpreis aktuell
Warum fällt der Goldpreis heute so stark?
Nach Reuters-Angaben trafen mehrere Faktoren zusammen. Der US-Dollar erreichte zeitweise ein neues 19-Monatshoch, die Renditen amerikanischer Staatsanleihen stiegen, und mehrere Fed-Vertreter signalisierten weiteren Straffungsbedarf. Alberto Musalem, Präsident der Fed Saint Louis, sieht laut finanzen.ch „mehrere Zinserhöhungen“ vor dem Frühjahr als nötig an. John Williams, Präsident der Fed New York, sieht dem Bericht zufolge keinen Grund für einen übertrieben großen Schritt.
Gold hatte Anfang 2026 mit knapp 5.600 Dollar ein Rekordhoch erreicht und liegt jetzt rund ein Drittel darunter. Zugleich war es 2025 um fast zwei Drittel gestiegen. Auf Sicht von fünf Tagen steht laut der Kurstabelle von MarketScreener ein Minus von rund 7,8 Prozent zu Buche, allerdings ohne Zeitangabe zum Kurs.
|Metall
|Kurs
|Veränderung
|Einordnung
|Gold (Spot)
|3.739,90 USD
|-2,87 %
|Tief seit 26.09.2025
|Silber (Spot)
|45,26 USD
|-4,5 %
|Tief seit 26.09.2025
|Platin
|1.367,30 USD
|-4,4 %
|Tief seit 17.09.2025
|Palladium
|950,00 USD
|-2,2 %
|Tief seit Anfang November
Stand der Kurse: Gold 19:04 Uhr MEZ (finanzen.ch/AWP); übrige Metalle 15:55 Uhr MEZ (Reuters). Die Zeitpunkte unterscheiden sich, die Werte sind nur bedingt vergleichbar.
Quelle: Reuters via MarketScreener, 18.11.2026; finanzen.ch/AWP, 18.11.2026
Fed und Zinsen
Wie viel Zinserhöhung ist schon eingepreist?
Laut Reuters sehen die Terminmärkte nach dem CME-FedWatch-Tool mit 95 Prozent eine Erhöhung um 25 Basispunkte im Dezember, mit 5 Prozent einen Schritt von 50 Basispunkten. Yahoo Finance meldete am Nachmittag dagegen, dass 69 Prozent der Marktteilnehmer bis Ende Januar insgesamt 50 Basispunkte erwarten, vor einem Monat waren es 38 Prozent. Beide Zahlen schließen sich nicht aus: Sie beschreiben unterschiedliche Zeiträume.
Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte am Mittwoch im Sender CNBC laut StockTitan gesagt, ein Viertelpunkt im Dezember müsse mit einem klaren Signal für Januar verbunden sein, sonst seien im Dezember 50 Basispunkte nötig. Die nächste Sitzung der Fed findet am 8. und 9. Dezember statt. Am Mittwochabend um 20:00 Uhr MEZ stand außerdem die Veröffentlichung des Protokolls der Oktober-Sitzung an. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag laut Yahoo Finance bei rund 5,07 Prozent, HDFC Sky nannte 5,12 Prozent.
Märkte
Was bedeutet das für Silber, Goldminen und den Dollar?
Silber verlor nach Reuters 4,5 Prozent und liegt seit Jahresbeginn rund 35 Prozent im Minus (S&P GSCI Silver). Platin fiel um 4,4 Prozent, der Rückgang seit Januar beträgt rund 33 Prozent. Für Goldminenaktien und Silberwerte sind das schwierige Rahmenbedingungen: Reuters verwies am Mittag auf ein Viermonatstief des kanadischen TSX, weil Minenwerte wegen schwächerer Metallpreise nachgaben. Eine belastbare Kursreaktion einzelner Minenaktien lag bis zum Abend nicht vor, darum nennen wir hier keine Einzelwerte.
Für europäische Anleger kommt die Währung dazu. Ein starker Dollar macht Gold in Euro zwar teurer als in Dollar, drückt aber den Dollar-Goldpreis, weil das Metall für Käufer außerhalb der USA kostspieliger wird. Für den DAX spielt Gold nur indirekt eine Rolle, vor allem über das Zinsthema: Steigende Renditen belasten tendenziell Wachstumswerte und Rohstoffaktien gleichermaßen.
FAQ
Häufige Fragen zum Goldpreis
Wie hoch ist der Goldpreis aktuell? Um 19:04 Uhr MEZ am 18. November 2026 lag der Spotpreis laut finanzen.ch/AWP bei 3.739,90 Dollar je Unze.
Warum fällt der Goldpreis, wenn die Fed die Zinsen erhöhen will? Gold wirft keine Zinsen ab. Steigen die Zinsen, werden verzinsliche Anlagen attraktiver, und der Dollar legt tendenziell zu.
Wann ist die nächste Fed-Sitzung? Am 8. und 9. Dezember 2026. Zuvor erscheint das Protokoll der Oktober-Sitzung.
Sind Silber und Platin stärker betroffen als Gold? Am Mittwoch ja: Silber fiel um 4,5 Prozent, Platin um 4,4 Prozent, Gold um rund 2 bis 3 Prozent.
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