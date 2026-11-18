Nach Reuters-Angaben trafen mehrere Faktoren zusammen. Der US-Dollar erreichte zeitweise ein neues 19-Monatshoch, die Renditen amerikanischer Staatsanleihen stiegen, und mehrere Fed-Vertreter signalisierten weiteren Straffungsbedarf. Alberto Musalem, Präsident der Fed Saint Louis, sieht laut finanzen.ch „mehrere Zinserhöhungen“ vor dem Frühjahr als nötig an. John Williams, Präsident der Fed New York, sieht dem Bericht zufolge keinen Grund für einen übertrieben großen Schritt.

Gold hatte Anfang 2026 mit knapp 5.600 Dollar ein Rekordhoch erreicht und liegt jetzt rund ein Drittel darunter. Zugleich war es 2025 um fast zwei Drittel gestiegen. Auf Sicht von fünf Tagen steht laut der Kurstabelle von MarketScreener ein Minus von rund 7,8 Prozent zu Buche, allerdings ohne Zeitangabe zum Kurs.