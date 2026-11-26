aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 06:11 5 Min.

Der Goldpreis pendelt nach einem wilden Handelstag bei rund 3.586 Dollar je Unze, nach einem Tagestief von 3.426 Dollar. Silber hat die 40-Dollar-Marke zurückerobert. Was Zinsangst, Inflation und der KI-Ausverkauf mit den Edelmetallen machen – und was Anleger bei Gold und Goldminen-Aktien jetzt beobachten.

Goldpreis je Unze, Kitco-Bid um 05:23 Uhr MEZ, Tagesveränderung -0,05 % 3.586,10 USD Tagesspanne beim Gold laut Kitco 3.426–3.608 USD Abstand zum Rekord von 5.589,38 USD vom 28. Januar 2026 -36 % Silberpreis je Unze laut Trading Economics, plus 1,2 % 41,90 USD Quelle : Kitco (Chart, 26.11.2026, 05:23 Uhr MEZ), Trading Economics (26.11.2026), eigene Berechnung

Der Goldpreis hat sich nach einem turbulenten Mittwoch stabilisiert: Um 05:23 Uhr MEZ notierte die Feinunze laut Kitco bei 3.586,10 US-Dollar, praktisch unverändert zum Vortag. Dahinter steckt eine ungewöhnlich weite Tagesspanne von 3.426,40 bis 3.607,90 Dollar. Auch Silber hat sich erholt und liegt laut Trading Economics bei 41,90 Dollar, nachdem es am Mittwoch zeitweise unter 40 Dollar gefallen war. Für Gold, Silber und die Edelmetall-Aktien stellt sich damit die Frage, ob der Ausverkauf der vergangenen Wochen vorerst ausläuft.

Goldpreis aktuell Warum schwankt der Goldpreis an einem Tag um mehr als 180 Dollar – und wer treibt ihn?

Am Mittwoch gab der Goldpreis zunächst deutlich nach. Laut einem Marktbericht von Eurasia Business News mit Verweis auf Kitco und Reuters lag er im frühen US-Handel bei rund 3.482 Dollar, ein Minus von etwa 2 Prozent und der tiefste Stand seit September 2025. Später drehte der Markt: Kitco berichtet, Gold und Silber hätten frühe Verluste wieder ausgeglichen, als sich die Wall Street vor dem Thanksgiving-Feiertag erholte. Die Spanne von rund 180 Dollar zwischen Tief und Hoch zeigt, wie nervös der Markt ist.

Als Auslöser der Schwäche nennt der Marktbericht mehrere Faktoren zugleich: eine PCE-Inflationsrate von 3,8 Prozent im Oktober, die Erwartung weiterer Zinsschritte der US-Notenbank, die Drohung neuer US-Zölle gegen China und die Sorge um die Finanzierung von KI-Projekten. Edelmetalle werfen keine Zinsen ab. Je höher die Zinsen steigen, desto teurer wird es, Gold zu halten, und desto eher verkaufen Anleger – oder sie müssen liquide Positionen auflösen, um Verluste an anderer Stelle auszugleichen.

Edelmetalle im Überblick, 26. November 2026 Metall Preis je Unze (USD) Preis je Unze (EUR) Rekordhoch Abstand zum Rekord Gold 3.586,10 rund 3.275 5.589,38 USD (28.01.2026) rund -36 % Silber 41,90 rund 38,30 121,64 USD (Januar 2026) rund -66 % Gold-Silber-Verhältnis rund 86 – – – Gold: Kitco-Bid um 05:23 Uhr MEZ; Silber: Trading Economics, 26.11.2026, ohne Uhrzeit. Euro-Werte, Abstand zum Rekord und Verhältnis eigene Berechnung mit EUR/USD 1,095 (Trading Economics, 25.11.2026). Quelle : Kitco, Trading Economics

Was sagt das Gold-Silber-Verhältnis von rund 86 über den Silberpreis?

Das Verhältnis zeigt, wie viele Unzen Silber eine Unze Gold wert sind. Kitco nennt aktuell 85,9. Silber ist damit weiterhin vergleichsweise billig, weil es in der Korrektur deutlich stärker verloren hat als Gold: Vom Rekord im Januar fehlen dem Silberpreis rund zwei Drittel, dem Goldpreis gut ein Drittel. Silber gilt wegen seines kleineren Marktes und der Industrienachfrage als das schwankungsfreudigere Edelmetall. Ob ein hohes Verhältnis eine Chance oder ein Warnsignal ist, lässt sich daraus nicht ablesen.

Rohstoff-Aktien Was heißt das für Goldminen-Aktien wie Newmont, Barrick und Agnico Eagle?

Minenaktien reagieren auf den Goldpreis mit Hebel: Die Förderkosten sind weitgehend fix, sinkt der Erlös je Unze, schrumpft die Marge überproportional, steigt er, wächst sie ebenso. Das gilt für große Produzenten wie Newmont, Barrick, Agnico Eagle und Kinross ebenso wie für Streaming-Gesellschaften wie Wheaton Precious Metals. Am Mittwoch gehörten mehrere kanadische Goldwerte trotz des schwachen Metalls zu den Gewinnern im S&P/TSX Composite. Das zeigt, dass Aktien und Rohstoff nicht immer im Gleichschritt laufen. Bei kleinen Förderern und Explorern ist zusätzlich ein Totalverlust möglich.

Was für eine Stabilisierung spricht Gold hat die Tagesverluste vom Mittwoch weitgehend ausgeglichen und liegt über 3.580 Dollar.

Silber ist wieder über 40 Dollar geklettert.

Rund ein Drittel unter dem Rekord ist viel Verkaufsdruck bereits abgebaut. Was dagegen spricht Die Inflation liegt mit 3,8 Prozent hoch, weitere Zinserhöhungen der Fed werden erwartet.

Neue US-Zölle und KI-Finanzierungssorgen können erneut Liquiditätsverkäufe auslösen.

Gold, Silber und Minenaktien sind hoch volatil; Währungsrisiken kommen hinzu.

Welche Termine sollten Goldanleger jetzt im Blick behalten?

Heute sind die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, der Handel mit Rohstoffen dürfte entsprechend dünn sein. Der nächste große Termin ist laut Kitco die Zinsentscheidung der US-Notenbank am 9. Dezember. Bis dahin bleiben der Dollar, die Renditen am Anleihemarkt und die Entwicklung der Inflationsdaten die wichtigsten Taktgeber für den Goldpreis.

FAQ: Goldpreis, Silberpreis und Goldminen-Aktien

Wie hoch ist der Goldpreis aktuell? Laut Kitco lag der Goldpreis am 26. November 2026 um 05:23 Uhr MEZ bei 3.586,10 Dollar je Unze, das sind rund 3.275 Euro (eigene Berechnung). Wie weit liegt Gold unter dem Rekordhoch? Der Rekord liegt bei 5.589,38 Dollar vom 28. Januar 2026. Der aktuelle Kurs liegt rund 36 Prozent darunter (eigene Berechnung). Wie hoch ist der Silberpreis? Trading Economics nennt für den 26. November 2026 einen Silberpreis von 41,90 Dollar je Unze, etwa 38,30 Euro (eigene Berechnung). Warum fällt der Goldpreis bei steigenden Zinsen? Gold wirft keine laufenden Erträge ab. Steigen die Zinsen, werden verzinste Anlagen im Vergleich attraktiver, und ein stärkerer Dollar verteuert das Metall für Käufer außerhalb des Dollarraums.