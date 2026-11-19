Der Goldpreis hält sich am Donnerstag nur knapp über 3.700 Dollar: Kitco sah Gold gegen 14:49 Uhr MEZ bei 3.714,80 Dollar je Feinunze, ein Minus von 0,25 Prozent. Über Nacht rutschte das Edelmetall bis auf 3.693,10 Dollar, den tiefsten Stand seit September 2025 nach dem scharfen Rückgang vom Mittwoch. Der Silberpreis stabilisierte sich nach dem Ausverkauf bei 45,06 Dollar. Das Auffällige daran: Gleich zwei US-Konjunkturdaten kamen schwächer als erwartet, und normalerweise ist das Wasser auf die Mühlen des Goldes. Diesmal nicht.
Goldpreis: Schwache US-Daten, Gold trotzdem bei 3.715 Dollar nahe dem Tief seit September 2025 – warum hilft Konjunkturschwäche dem Goldpreis nicht?
Der Goldpreis steht am Donnerstag bei rund 3.715 Dollar je Unze, obwohl Philly-Fed-Index und Arbeitsmarktdaten enttäuschen. Der Grund: Der Markt rechnet für Dezember fest mit einer Zinserhöhung der Fed, der Dollar ist stark, die Rendite zehnjähriger US-Anleihen liegt bei rund 5,1 Prozent. Was das für Gold, Silber und Minenaktien bedeutet.
Gold, Silber und die Fed
Warum fällt der Goldpreis trotz schwacher Daten?
Die Zahlen vom Donnerstag sind eindeutig. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen auf 203.000, erwartet waren 197.000; der Vorwochenwert wurde auf 202.000 revidiert. Der Philly-Fed-Index fiel im November auf 6,3 Punkte nach 20,9 im Oktober, den schwächsten Wert seit sechs Monaten, er bleibt aber im positiven Bereich. Für den Goldpreis taugt das nicht als Rückenwind, weil der Markt nicht auf Konjunkturangst, sondern auf Zinspolitik schaut.
Nach Kitco-Angaben preist der Markt rund 90 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember, dazu etwa 10 Prozent für 50 Basispunkte. Das Protokoll der Sitzung vom 27. und 28. Oktober zeigte, dass fast alle Entscheider weitere Straffung erwarten. Gold wirft keine Zinsen ab; je höher die Renditen alternativer Anlagen, desto teurer wird es, Gold zu halten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt nahe 5,1 Prozent, der US-Dollar nahe seinem jüngsten 19-Monatshoch. Ein starker Dollar verteuert Gold für Käufer außerhalb der USA zusätzlich.
Als Gegengewicht wirkt die Geopolitik, aber nur begrenzt: Aus der Straße von Hormus meldet Iran erneut beschädigte Tanker, was sich unabhängig nicht bestätigen ließ. Kitco beschreibt die Unterstützung für Gold daraus als begrenzt. Das ist die eigentliche Botschaft des Tages: Zinsen und Dollar schlagen Krisenprämie.
Das große Bild
Wie weit ist der Goldpreis von seinem Rekord entfernt?
Gold hat in diesem Jahr deutlich höhere Marken gesehen. Kitco hat Anfang der Woche noch eine Schlagzeile zu einer Goldman-Sachs-Einschätzung veröffentlicht, wonach Gold 2028 wieder 5.600 Dollar erreichen könnte (Kitco, 17.11.2026; die Meldung selbst haben wir nicht ausgewertet). Wer diese Marke neben den heutigen Kurs legt, sieht die Spannweite, in der sich die Debatte bewegt. Eine Preisprognose von aktiencheck.de ist das ausdrücklich nicht.
|Größe
|Stand
|Veränderung
|Gold (Spot)
|3.714,80 USD/oz
|-0,25 %
|Silber (Spot)
|45,06 USD/oz
|+0,26 %
|Brent
|92,19 USD/Barrel
|+0,26 %
|WTI
|83,31 USD/Barrel
|+0,06 %
|Rendite 10-jährige US-Anleihe
|rund 5,1 %
|–
Spotpreise, Stand 19.11.2026. Brent: Januar-Future.
Quelle: Kitco (Stand ca. 14:49 Uhr MEZ), Reuters/FinanceFeeds (Brent-Schluss Mittwoch)
Was beobachten Anleger jetzt bei Gold und Silber?
Technisch nennt Kitco für Gold Widerstände bei 3.755 und 3.791 Dollar sowie Unterstützungen bei 3.707 und 3.678 Dollar; ein Bruch unter 3.707 Dollar öffnet nach dieser Lesart den Weg nach unten. Beim Silberpreis liegen Widerstände bei 45,24 und 45,70 Dollar, Unterstützungen bei 44,90 und 44,50 Dollar. Das sind Marken aus der Marktanalyse Dritter, keine Empfehlung.
Die nächsten Termine sind schnell genannt. Am Freitag um 10:00 Uhr New Yorker Zeit folgt das finale Michigan-Verbrauchervertrauen für November. Danach rückt die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember in den Mittelpunkt: Bestätigt sie die Erwartung von 25 Basispunkten, ist das im Preis; ein 50er-Schritt wäre die Überraschung. Dazu kommen Inflationsdaten, Realzinsen und die Dollar-Entwicklung. Zentralbankkäufe und ETF-Bestände, die über Monate die Stütze des Marktes waren, werden an den Tagen mit fallenden Kursen zum Prüfstein.
Für Minenaktien wie Newmont, Barrick oder Agnico Eagle wirkt der Hebel in beide Richtungen: Fällt der Goldpreis, schrumpft die Marge schneller als der Metallpreis, steigt er, wächst sie überproportional. Die Aktien haben in den vergangenen Tagen zweistellig verloren, wie der Gold-ETF GLD, der seit Ende September rund 10 Prozent nachgab (24/7 Wall St., 19.11.2026).
Häufige Fragen zum Goldpreis
Warum fällt der Goldpreis trotz schwacher US-Daten? Weil der Markt weitere Zinserhöhungen der Fed einpreist und die Rendite zehnjähriger Anleihen bei rund 5,1 Prozent liegt. Das macht zinsloses Gold weniger attraktiv.
Wie hoch ist der Silberpreis aktuell? Kitco meldet Silber am Donnerstag bei 45,06 Dollar je Unze, ein Plus von 0,26 Prozent. Das Tagestief über Nacht lag bei 44,43 Dollar.
Was bedeutet das für Goldminen-Aktien? Sie reagieren stärker als Gold selbst, weil die Marge zwischen Preis und Förderkosten stark schwankt. Zuletzt gaben die großen Produzenten deutlich nach.
Welche Termine sind für Gold wichtig? Das finale Michigan-Verbrauchervertrauen am Freitag und die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember.
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