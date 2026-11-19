Technisch nennt Kitco für Gold Widerstände bei 3.755 und 3.791 Dollar sowie Unterstützungen bei 3.707 und 3.678 Dollar; ein Bruch unter 3.707 Dollar öffnet nach dieser Lesart den Weg nach unten. Beim Silberpreis liegen Widerstände bei 45,24 und 45,70 Dollar, Unterstützungen bei 44,90 und 44,50 Dollar. Das sind Marken aus der Marktanalyse Dritter, keine Empfehlung.

Die nächsten Termine sind schnell genannt. Am Freitag um 10:00 Uhr New Yorker Zeit folgt das finale Michigan-Verbrauchervertrauen für November. Danach rückt die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember in den Mittelpunkt: Bestätigt sie die Erwartung von 25 Basispunkten, ist das im Preis; ein 50er-Schritt wäre die Überraschung. Dazu kommen Inflationsdaten, Realzinsen und die Dollar-Entwicklung. Zentralbankkäufe und ETF-Bestände, die über Monate die Stütze des Marktes waren, werden an den Tagen mit fallenden Kursen zum Prüfstein.

Für Minenaktien wie Newmont, Barrick oder Agnico Eagle wirkt der Hebel in beide Richtungen: Fällt der Goldpreis, schrumpft die Marge schneller als der Metallpreis, steigt er, wächst sie überproportional. Die Aktien haben in den vergangenen Tagen zweistellig verloren, wie der Gold-ETF GLD, der seit Ende September rund 10 Prozent nachgab (24/7 Wall St., 19.11.2026).