Der Goldpreis hat in der Nacht das nächste Tief markiert: Im frühen asiatischen Handel rutschte Gold bis auf 3.846,72 US-Dollar je Feinunze und damit auf das tiefste Niveau seit mehr als einem Jahr. Um 06:08 Uhr MEZ notierte das Edelmetall mit 3.875,45 Dollar zwar wieder 0,5 Prozent im Plus, in Euro kostete die Unze 3.521,05 Euro (Quelle: gold.de). Auslöser des Ausverkaufs ist eine einzige Wette: Die Märkte halten eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember für so gut wie sicher.
Goldpreis: Neues Jahrestief in Asien, 95 Prozent Wette auf die Fed-Zinserhöhung – entscheidet heute der US-Verbraucher über Gold?
Der Goldpreis ist in der Nacht auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr gefallen und hat sich nur knapp gefangen. Märkte setzen fast sicher auf eine Zinserhöhung der Fed im Dezember. Heute um 14:30 Uhr kommen die US-Einzelhandelsumsätze, morgen das Fed-Protokoll. Warum Zentralbanken und ETFs weiter Gold horten – und das Edelmetall trotzdem fällt.
Die Nacht in Asien
Warum fällt der Goldpreis auf ein Jahrestief?
Gold bringt keine Zinsen. Je höher die Zinsen steigen, desto teurer wird es, Gold zu halten – und genau dieser Mechanismus läuft gerade mit voller Wucht.
Laut CME FedWatch liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember bei rund 95,7 Prozent, eine Anhebung um 50 Basispunkte wird mit 4,3 Prozent eingepreist (Angaben laut Huitong Finance, zitiert über KuCoin). Auslöser waren Inflationsdaten der Vorwoche, die erneut über den Erwartungen lagen. Kansas-City-Fed-Präsident Jeffrey Schmid sagte am Sonntag sinngemäß, die Inflation sei zu hoch und die Fed habe noch erhebliche Arbeit vor sich. Cleveland-Fed-Präsidentin Beth Hammack sprach sich laut Goldstockcanada für weitere Zinsschritte in kleineren Schritten aus.
Für das Edelmetall ist das ein doppelter Gegenwind. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte binnen fünf Handelstagen um 24 Basispunkte auf 5,14 Prozent, der Dollar-Index stieg auf 103,63 Punkte (Rio Times). Der Dollar notiert damit auf dem höchsten Stand seit April 2025. Weil Gold in Dollar gehandelt wird, verteuert ein starker Greenback das Edelmetall für Käufer außerhalb der USA. Peter Grant, Metallstratege bei Zaner Metals, verweist genau auf diese Kette: heiße Inflationsdaten, steigende Zinserwartungen, stärkerer Dollar, höhere Renditen – Druck auf Edelmetalle.
Die Bilanz der Vorwoche ist deutlich: Gold verlor laut Daten der Deutschen Bank 4,58 Prozent und schloss bei 3.884 Dollar – einer der größten Wochenverluste des Jahres. Am Montag folgte das Tief bei 3.832,70 Dollar, der tiefste Stand seit Oktober 2025 (TradingKey). Bemerkenswert: Selbst die Spannungen im Nahen Osten treiben Anleger derzeit nicht ins Gold, sondern in den Dollar.
Das große Bild
Wie weit ist der Goldpreis vom Rekord entfernt?
Der Absturz relativiert sich erst mit Blick auf die Fallhöhe. Das Rekordhoch im Handelsverlauf lag laut gold.de bei 5.594,70 Dollar beziehungsweise 4.668,04 Euro je Unze. Vom Gipfel ist Gold damit rund 31 Prozent entfernt. Seit Jahresbeginn steht in Dollar ein Minus von 10,7 Prozent, in Euro dagegen nur von 4,7 Prozent – der starke Dollar federt den Rückgang für Anleger aus dem Euroraum spürbar ab. Allein seit dem 5. November, als Gold noch bei 4.128 Dollar notierte, hat das Edelmetall rund 6 Prozent eingebüßt.
|Edelmetall
|Preis je Feinunze
|Veränderung
|Gold (USD)
|3.875,45 $
|+0,5 %
|Gold (EUR)
|3.521,05 €
|+0,4 %
|Silber (USD)
|47,55 $
|+1,2 % (in EUR)
|Platin (USD)
|1.470,80 $
|+1,5 %
Quelle: gold.de (06:08 Uhr MEZ); Trading Economics; Stand 17.11.2026
Der Widerspruch
Wer kauft eigentlich noch Gold?
Hier liegt die eigentliche Pointe des Goldmarkts 2026. Die fundamentale Nachfrage ist alles andere als schwach: Laut World Gold Council kauften die Zentralbanken im dritten Quartal netto 321,2 Tonnen Gold, 42 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Seit Jahresbeginn summieren sich die Notenbankkäufe auf 675 Tonnen. Die Bestände der Gold-ETFs erreichten mit 4.256 Tonnen sogar einen Rekord, im dritten Quartal flossen 211 Tonnen zu.
Schwach ist dagegen die Nachfrage der Privatanleger nach Barren und Münzen, die im dritten Quartal um 19 Prozent auf 267,8 Tonnen einbrach, auch der Schmuck verlor 17 Prozent. Der Goldpreis wird kurzfristig also nicht von den großen, langsamen Käufern bestimmt, sondern vom Terminmarkt – und dort regiert die Zinsfrage. Zentralbanken kaufen Gold für Jahrzehnte, Händler verkaufen es für den nächsten Fed-Termin.
Die Aktien
Was bedeutet der Goldpreis für Goldminen-Aktien?
Für Goldproduzenten wie Newmont, Barrick, Agnico Eagle oder Kinross wirkt der Rückgang des Goldpreises mit Hebel. Weil die Förderkosten weitgehend fix sind, schrumpft die Marge je Unze überproportional, wenn der Goldpreis fällt. Wie schnell das geht, zeigt der große Gold-ETF: Der SPDR Gold Trust (GLD) verlor binnen fünf Handelstagen gut 7 Prozent (Rio Times). Die Margen der großen Produzenten sind bei Preisen um 3.900 Dollar allerdings weiterhin komfortabel – das Problem ist weniger das Niveau als die Richtung.
Die Termine
Was sollten Gold-Anleger jetzt beobachten?
Heute, 14:30 Uhr MEZ: US-Einzelhandelsumsätze Oktober. Erwartet werden +0,2 Prozent zum Vormonat, ohne Autos +0,4 Prozent (Konsens laut TradingKey). Schwache Zahlen könnten die Zinswetten dämpfen, starke Daten den Druck auf den Goldpreis erhöhen.
Heute: weitere Auftritte von Fed-Vertretern.
Mittwoch, 18. November, 20:00 Uhr MEZ: Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung.
Technische Marken: Unterstützung bei 3.850 und 3.832,70 Dollar, Widerstände bei 3.900 und 4.000 Dollar (TradingKey).
Häufige Fragen zum Goldpreis
Wie hoch ist der Goldpreis aktuell?
Um 06:08 Uhr MEZ am 17. November kostete eine Feinunze Gold 3.875,45 Dollar beziehungsweise 3.521,05 Euro (gold.de).
Warum fällt der Goldpreis?
Vor allem wegen der fast sicheren Erwartung einer Fed-Zinserhöhung im Dezember, des starken Dollars und hoher US-Renditen.
Wo liegt das Rekordhoch beim Gold?
Laut gold.de bei 5.594,70 Dollar je Unze im Handelsverlauf. Der Goldpreis liegt damit rund 31 Prozent darunter.
Gibt es eine Gold Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Preisprognosen ab. Entscheidend für die nächsten Tage sind die US-Konjunkturdaten und das Fed-Protokoll.
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