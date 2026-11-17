Laut CME FedWatch liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember bei rund 95,7 Prozent, eine Anhebung um 50 Basispunkte wird mit 4,3 Prozent eingepreist (Angaben laut Huitong Finance, zitiert über KuCoin). Auslöser waren Inflationsdaten der Vorwoche, die erneut über den Erwartungen lagen. Kansas-City-Fed-Präsident Jeffrey Schmid sagte am Sonntag sinngemäß, die Inflation sei zu hoch und die Fed habe noch erhebliche Arbeit vor sich. Cleveland-Fed-Präsidentin Beth Hammack sprach sich laut Goldstockcanada für weitere Zinsschritte in kleineren Schritten aus.

Für das Edelmetall ist das ein doppelter Gegenwind. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte binnen fünf Handelstagen um 24 Basispunkte auf 5,14 Prozent, der Dollar-Index stieg auf 103,63 Punkte (Rio Times). Der Dollar notiert damit auf dem höchsten Stand seit April 2025. Weil Gold in Dollar gehandelt wird, verteuert ein starker Greenback das Edelmetall für Käufer außerhalb der USA. Peter Grant, Metallstratege bei Zaner Metals, verweist genau auf diese Kette: heiße Inflationsdaten, steigende Zinserwartungen, stärkerer Dollar, höhere Renditen – Druck auf Edelmetalle.