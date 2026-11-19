Der Auslöser war das Protokoll der Fed-Sitzung vom 27./28. Oktober: Fast alle Entscheider erwarteten demnach eine Zinserhöhung im Dezember, einige sprachen im Oktober schon für eine Straffung, zwei nannten eine mögliche Erhöhung um 50 Basispunkte (Kitco, 18.11.2026). Der Markt preist mit rund 95 Prozent eine Anhebung um 25 Basispunkte am 8./9. Dezember ein, auch weitere Schritte Anfang 2027. Fed-Gouverneur Christopher Waller sagte laut Forbes bei CNBC, er sei sehr besorgt über die Inflation, die Fed müsse eventuell „schockieren“.

Für Gold, das keine Zinsen abwirft, ist das ein klassischer Gegenwind. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei rund 5,07 Prozent, der Dollar-Index bei etwa 103,8 und damit auf dem höchsten Stand seit April 2025 (Kitco). Ole Hansen, Rohstoffstratege der Saxo Bank, sieht Gold und Silber laut Forbes durch Dollar-Stärke, steigende Realrenditen und Erwartungen weiterer Straffung unter Druck. Auch die Spannungen im Persischen Golf brachten keine Nachfrage nach dem sicheren Hafen.