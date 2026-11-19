Der Goldpreis ist am Mittwoch um 3,27 Prozent auf rund 3.722,60 US-Dollar je Feinunze abgestürzt und hat damit den tiefsten Stand seit September 2025 erreicht (Kitco, 18.11.2026, 17:02 Uhr New Yorker Zeit). Silber verlor fast 5 Prozent auf etwa 44,93 Dollar. Am Donnerstagvormittag stabilisiert sich der Markt: Gold notiert bei 3.738,60 Dollar beziehungsweise 3.400,45 Euro (+0,20 Prozent), Silber bei 45,28 Dollar (gold.de, 19.11.2026, 10:04 Uhr MEZ).
Goldpreis: Jahrestief bei 3.725 Dollar, Silber bricht um fast 5 Prozent ein - Wie viel Zinserhöhung steckt jetzt im Edelmetall?
Der Goldpreis fällt auf den tiefsten Stand seit September 2025, Silber verliert fast 5 Prozent. Hawkishes Fed-Protokoll, Dollar-Hoch und eine Rendite über 5 Prozent belasten die Edelmetalle.
Der Auslöser
Warum ist der Goldpreis gefallen – und was hat die Fed damit zu tun?
Der Auslöser war das Protokoll der Fed-Sitzung vom 27./28. Oktober: Fast alle Entscheider erwarteten demnach eine Zinserhöhung im Dezember, einige sprachen im Oktober schon für eine Straffung, zwei nannten eine mögliche Erhöhung um 50 Basispunkte (Kitco, 18.11.2026). Der Markt preist mit rund 95 Prozent eine Anhebung um 25 Basispunkte am 8./9. Dezember ein, auch weitere Schritte Anfang 2027. Fed-Gouverneur Christopher Waller sagte laut Forbes bei CNBC, er sei sehr besorgt über die Inflation, die Fed müsse eventuell „schockieren“.
Für Gold, das keine Zinsen abwirft, ist das ein klassischer Gegenwind. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei rund 5,07 Prozent, der Dollar-Index bei etwa 103,8 und damit auf dem höchsten Stand seit April 2025 (Kitco). Ole Hansen, Rohstoffstratege der Saxo Bank, sieht Gold und Silber laut Forbes durch Dollar-Stärke, steigende Realrenditen und Erwartungen weiterer Straffung unter Druck. Auch die Spannungen im Persischen Golf brachten keine Nachfrage nach dem sicheren Hafen.
|Metall
|Preis in USD
|Tagesveränderung
|Seit Jahresbeginn
|Gold
|3.738,60
|+0,20%
|rund -13%
|Silber
|45,28
|+0,32%
|rund -36%
|Platin
|1.383,00
|+1,22%
|–
|Palladium
|958,50
|+0,30%
|–
Gold, Silber, Platin, Palladium: gold.de, 19.11.2026, 10:04 Uhr MEZ. Gold-Silber-Verhältnis laut gold.de 82,56.
Quelle: gold.de; Kitco; Forbes
Das große Bild
Wie tief liegt der Goldpreis unter dem Rekord – und warum trifft es Silber härter?
Gold liegt laut Forbes mehr als 30 Prozent unter dem Januar-Hoch nahe 5.600 Dollar, Silber mehr als 60 Prozent unter dem Allzeithoch von rund 121 Dollar Ende Januar. Das Edelmetall hat damit den größten Teil der Rekordrallye wieder abgegeben. Silber reagiert doppelt: Es ist Anlagemetall und zugleich Industriemetall, und fällt in einem breiten Rohstoffverkauf stärker als Gold. Das Gold-Silber-Verhältnis von über 82 zeigt, wie weit Silber hinterherhinkt.
Hinzu kommt Technik. Die CME senkte zum 17. November die Margins für Gold-Futures um 4,4 Prozent, das macht Leerverkäufe billiger (goldreporter, 19.11.2026). Kitco nennt Unterstützungen bei 3.719 und 3.650 Dollar, Widerstände bei 3.750 und 3.780 Dollar. Goldreporter beschreibt Gold als überverkauft; ein Weg Richtung 3.500 Dollar bleibe offen, falls weitere Marken brechen. Das ist eine Einordnung Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Auch die Konjunkturdaten lieferten kein klares Bild: Die Baubeginne stiegen im Oktober um 9,9 Prozent, die Baugenehmigungen fielen um 7,4 Prozent, die Vertragsabschlüsse im Bestandsmarkt erreichten den niedrigsten Stand seit Beginn der Reihe 2001 (Kitco). Der Dollar-Index wurde dadurch eher gestützt als gebremst.
Minen und Anleger
Was bedeutet der Goldpreis-Rutsch für Goldminen-Aktien und Gold-ETFs?
Goldminen arbeiten mit Hebel: Fällt das Edelmetall, schmelzen die Margen schneller, als der Metallpreis nachgibt. Die Aktie von Newmont verlor am Mittwoch laut Tradegate rund 6,5 Prozent auf 94,51 Euro. Dazu passt der Befund, dass Anleger neben der Fed-Entscheidung vor allem den Dollar und die Realrenditen im Blick halten. Wer Gold-ETCs wie Xetra-Gold oder den SPDR Gold Shares hält, trägt den Preisrückgang direkt, im Euroraum zusätzlich das Wechselkursrisiko.
Auch die Preise für physisches Gold folgen: Der Krügerrand kostet laut goldreporter im Händlerdurchschnitt rund 3.560 Euro beim Verkauf, der Ankauf liegt bei 3.290 Euro. Die Spanne zeigt, wie teuer Ein- und Ausstieg bei Münzen ist.
Termine
Worauf achten Anleger beim Goldpreis in den nächsten Wochen?
Heute, 14:30 Uhr MEZ: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und Philly-Fed-Index.
Reden der Fed-Mitglieder Hammack, Goolsbee, Barr und Barkin.
8./9. Dezember: Fed-Zinsentscheid, am Markt mit 25 Basispunkten Anhebung erwartet.
Dollar-Index und Rendite zehnjähriger US-Anleihen als Taktgeber.
CFTC-Positionierung und ETF-Flüsse als Hinweis auf Verkaufsdruck oder Boden.
FAQ
Häufige Fragen zum Goldpreis
Warum fällt der Goldpreis gerade? Hawkishes Fed-Protokoll, Dollar-Hoch und Renditen über 5 Prozent belasten Gold; dazu kamen der breite Rohstoffverkauf und die gesenkten CME-Margins.
Wie tief ist der Goldpreis seit Jahresbeginn gefallen? Rund 13 Prozent in Dollar; vom Januar-Hoch nahe 5.600 Dollar sind es mehr als 30 Prozent (Forbes).
Warum fällt Silber stärker als Gold? Silber ist auch Industriemetall und reagiert stärker auf den Rohstoffverkauf: Am Mittwoch minus knapp 5 Prozent gegenüber minus 3,3 Prozent bei Gold.
Was kosten Gold und Silber heute in Euro? Gold 3.400,45 Euro, Silber 41,19 Euro je Feinunze (gold.de, 19.11.2026, 10:04 Uhr MEZ).
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