Das Verhältnis von Gold zu Silber liegt bei rund 85: Eine Unze Gold kostet also so viel wie etwa 85 Unzen Silber. Die Zahl stammt aus den Mittelwerten der Tagesspannen und ist eine Näherung. Entscheidend ist die Aussage dahinter: Silber hat am Dienstag schwächer abgeschnitten als Gold. Newsquawk beschreibt es als Underperformance. Silber ist zugleich Industriemetall und Anlagemetall; sinkt die Zuversicht in die Konjunktur oder in die KI-Investitionen, leidet es meist stärker als Gold.

Die Lage unterscheidet sich damit von einem klassischen Flucht-in-Sicherheit-Szenario. Gold verliert in dieser Phase, weil Zinserhöhungen als Gegenwind gelten: Wer Zinsen auf Anleihen oder Konten bekommt, braucht das zinslose Edelmetall weniger. Dazu kommt ein technischer Faktor, den Goodreturns beschreibt: erzwungene Verkäufe, um Nachschussforderungen zu decken. Solche Verkäufe sind kein Urteil über den Wert von Gold, sie können aber Preise kurzfristig stärker drücken als die Fundamentaldaten.