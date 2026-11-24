Der Goldpreis pendelt am Dienstagvormittag um 3.650 US-Dollar je Feinunze: Nach dem Rebound von knapp vier Prozent am Montag hat das Edelmetall frühe Gewinne wieder abgegeben, weil Fed-Vertreter Williams die Inflation weiter für zu hoch hält. Spot-Gold bewegte sich bis 10:57 Uhr MEZ zwischen 3.613,62 und 3.678,49 US-Dollar, Silber zwischen 42,11 und 44,02 US-Dollar (Newsquawk). Wer das Edelmetall und die Minenwerte verfolgt, schaut jetzt auf einen Termin: die US-Inflationsdaten am Mittwoch.
Goldpreis: Fed-Warnung bremst die Erholung bei 3.650 Dollar, Silber hängt bei 43 – was verrät das Gold-Silber-Verhältnis von 85?
Der Goldpreis hält sich am Dienstag um 3.650 Dollar, nachdem er am Montag fast vier Prozent zugelegt hatte. Fed-Mann Williams dämpft die Erholung, Silber hinkt hinterher – und das Gold-Silber-Verhältnis liegt bei rund 85.
Der Tag im Überblick
Warum gibt der Goldpreis die Montagsgewinne wieder ab?
Der Montag war ein Befreiungsschlag: Laut Grafa legte Spot-Gold um 3,95 Prozent auf 3.672,15 US-Dollar zu (Stand 15:36 Uhr GMT) und erholte sich damit vom tiefsten Stand seit September 2025. Voraus ging ein Wochenverlust von mehr als neun Prozent. Als Stimmungsaufheller wirkte nach Angaben von Goodreturns die Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten bei Nvidia, die die Kurse am Aktienmarkt gedreht hat; zuvor hatte der Ausverkauf bei KI-Titeln nach dieser Darstellung auch Liquidationen bei Edelmetallen ausgelöst, weil Anleger Nachschussforderungen bedienen mussten.
Am Dienstag meldet sich die Geldpolitik zurück. Nach Newsquawk drehte Gold, nachdem Fed-Vertreter Williams gesagt hatte, die Inflation sei weiter zu hoch und die Risiken seien nach oben gerichtet. Gold bleibt damit klar unter seinem 21-Tage-Durchschnitt von 3.899 US-Dollar. Der Markt rechnet laut Trading Economics (zitiert von Goodreturns) mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 95 Prozent für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember; zugleich stützt ein starker Dollar, der Goodreturns zufolge wieder über 104 liegt, die Gegenseite.
|Metall
|Spanne Dienstag
|Spanne Montag
|Spot-Gold (US-Dollar je Unze)
|3.613,62–3.678,49
|3.558,63–3.689,87
|Spot-Silber (US-Dollar je Unze)
|42,11–44,02
|41,54–44,25
|Gold-Silber-Verhältnis
|rund 85
|–
Spannen bis 10:57 Uhr MEZ am 24.11.2026. Das Verhältnis ist eine Redaktionsrechnung aus den Mittelwerten der Spannen.
Quelle: Newsquawk (24.11.2026, 09:57 UTC); Grafa (23.11.2026)
Das große Bild
Was sagt das Gold-Silber-Verhältnis über den Rohstoffmarkt?
Das Verhältnis von Gold zu Silber liegt bei rund 85: Eine Unze Gold kostet also so viel wie etwa 85 Unzen Silber. Die Zahl stammt aus den Mittelwerten der Tagesspannen und ist eine Näherung. Entscheidend ist die Aussage dahinter: Silber hat am Dienstag schwächer abgeschnitten als Gold. Newsquawk beschreibt es als Underperformance. Silber ist zugleich Industriemetall und Anlagemetall; sinkt die Zuversicht in die Konjunktur oder in die KI-Investitionen, leidet es meist stärker als Gold.
Die Lage unterscheidet sich damit von einem klassischen Flucht-in-Sicherheit-Szenario. Gold verliert in dieser Phase, weil Zinserhöhungen als Gegenwind gelten: Wer Zinsen auf Anleihen oder Konten bekommt, braucht das zinslose Edelmetall weniger. Dazu kommt ein technischer Faktor, den Goodreturns beschreibt: erzwungene Verkäufe, um Nachschussforderungen zu decken. Solche Verkäufe sind kein Urteil über den Wert von Gold, sie können aber Preise kurzfristig stärker drücken als die Fundamentaldaten.
Seit Ende Oktober hat das Edelmetall deutlich nachgegeben: Von rund 3.875 US-Dollar am 31. Oktober ging es bis zum 20. November auf rund 3.533 US-Dollar (24/7 Wall St). Gegenüber dem Stand von Ende Oktober liegt der aktuelle Goldpreis damit etwa sechs Prozent niedriger.
Minenaktien
Wie reagieren Gold-Aktien wie Barrick und Newmont auf den Goldpreis?
Minenaktien reagieren oft überproportional auf Bewegungen beim Goldpreis, weil ihre Kosten weitgehend fix sind und die Marge daher stark schwankt. Das war am Montag zu sehen: AngloGold Ashanti gewann 7,8 Prozent, Barrick Mining 6,7 Prozent, Newmont 6,4 Prozent, Agnico Eagle 6,2 Prozent und Kinross Gold 6 Prozent (Grafa, NYSE, 23.11.2026). Umgekehrt kann ein schwächerer Goldpreis die Aktien schneller drücken als das Metall selbst. Wer Gold-Aktien beobachtet, achtet deshalb nicht nur auf den Kurs, sondern auf die Kostenseite der Produzenten.
Termine
Was müssen Anleger beim Goldpreis jetzt beobachten?
Im Mittelpunkt steht der Mittwoch: Dann kommen die US-Inflationsdaten, die die Erwartungen an die Fed-Sitzung im Dezember neu justieren können (Grafa). Fallen sie schwächer aus, könnten die Zinsängste nachlassen; fallen sie höher aus, verstärkt sich der Druck auf Gold und Silber. Daneben bleiben der Dollar, die Renditen am Anleihemarkt und die Entwicklung der KI-Aktien die Taktgeber für die Stimmung am Edelmetallmarkt.
Häufige Fragen zum Goldpreis
Wie hoch ist der Goldpreis aktuell? Spot-Gold bewegte sich am Dienstag bis 10:57 Uhr MEZ zwischen 3.613,62 und 3.678,49 US-Dollar je Feinunze (Newsquawk). Einen Euro-Kurs je Unze konnte die Redaktion für diesen Stand nicht verlässlich belegen.
Warum fiel der Goldpreis zuletzt so stark? Die Quellen nennen Zinserhöhungserwartungen, einen starken Dollar und erzwungene Verkäufe nach dem Ausverkauf bei KI-Aktien. Gold verlor in der Vorwoche mehr als neun Prozent (Grafa).
Was bedeutet das Gold-Silber-Verhältnis? Es zeigt, wie viele Unzen Silber eine Unze Gold kostet. Bei rund 85 ist Gold im Vergleich zu Silber hoch bewertet. Eine Aussage über die künftige Preisentwicklung ist damit nicht verbunden.
Welche Rohstoff-Aktien profitieren von steigendem Gold? Goldproduzenten wie Barrick, Newmont, Agnico Eagle, Kinross und AngloGold Ashanti reagierten am Montag mit Aufschlägen von 6 bis knapp 8 Prozent auf den Rebound. Ein Urteil über die Aktien ist damit nicht verbunden.
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