Der Goldpreis ist nach der Veröffentlichung des Fed-Protokolls auf ein 14-Monats-Tief gefallen. Im frühen Handel in Asien am Donnerstag, 19. November 2026, lag die Feinunze Gold bei rund 3.735 US-Dollar, laut Berichten von FXStreet und KuCoin der tiefste Stand seit September 2025. Auslöser ist die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank: Ein Edelmetall ohne Zinsertrag verliert gegen verzinsliche Dollar-Anlagen an Reiz.
Dieser Artikel schreibt unsere Berichte vom Mittwoch fort. Neu ist der Inhalt des Protokolls der Oktober-Sitzung, das am Mittwochabend (14:00 Uhr New Yorker Zeit, 20:00 Uhr MEZ) erschien.