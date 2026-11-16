Es war das Jahr des Goldes – bis jetzt. Zum Start in die neue Woche fiel der Goldpreis im frühen Londoner Handel um bis zu 1,3 Prozent auf 3.832 Dollar je Feinunze. Das ist der tiefste Stand seit Oktober 2025. Bereits in der Vorwoche hatte das Edelmetall fast 5 Prozent verloren. Vom Rekord bei knapp 5.600 Dollar, den Gold Anfang des Jahres erreicht hatte, ist damit fast ein Drittel abgeschmolzen. Für viele Anleger, die im Krisenjahr auf den sicheren Hafen gesetzt haben, ist das eine schmerzhafte Lektion. Und es stellt sich eine große Frage: Ist der Goldrausch vorbei?
Goldpreis fällt auf tiefsten Stand seit Oktober 2025: Fast ein Drittel unter dem Rekord – ist der Goldrausch vorbei?
Der Goldpreis rutscht zum Wochenstart auf 3.832 Dollar je Feinunze und damit auf den tiefsten Stand seit Oktober 2025. Vom Rekord bei knapp 5.600 Dollar zu Jahresbeginn ist fast ein Drittel weg. Schuld sind steigende Zinsen und ein starker Dollar. Die große Gold-Analyse: Warum das Edelmetall fällt, was die Zinswende damit zu tun hat, welche Chancen und Risiken jetzt gelten und was Anleger wissen müssen.
Die Ursache
Zinsen gegen Gold: ein ungleiches Duell
Der wichtigste Grund für den Absturz heißt Zins. Gold wirft keine laufenden Erträge ab. Solange Anleihen kaum Rendite brachten, war das kein Nachteil. Doch inzwischen erhalten Anleger für zehnjährige US-Staatsanleihen mehr als 5 Prozent – ohne Kursrisiko bei Endfälligkeit. Hinzu kommt die Erwartung, dass die US-Notenbank im Dezember die Leitzinsen um mindestens einen Viertelprozentpunkt anhebt. Auch der starke Dollar belastet, weil er Gold für Käufer außerhalb der USA verteuert. Mit nach unten gezogen wurde Silber, das zum Wochenstart rund 3 Prozent verlor.
Gold konkurriert nicht mit der Angst – sondern mit dem Zins.
Das große Bild
Vom Krisengewinner zum Zinsverlierer
Um den Absturz einzuordnen, lohnt ein Blick zurück. Gold hat eine der stärksten Rallys seiner Geschichte hinter sich.
Im Jahr 2025 legte der Goldpreis um fast zwei Drittel zu, nachdem er bereits 2023 und 2024 kräftig gestiegen war. Getrieben wurde die Rally von geopolitischen Krisen, der Sorge um die Staatsverschuldung und der Erwartung sinkender Zinsen. Im Januar 2026 folgte das Allzeithoch. Seitdem hat sich das Umfeld gedreht: Die Inflation ist zurück, die Notenbanken erhöhen die Zinsen statt sie zu senken. Selbst der seit acht Monaten andauernde Iran-Krieg konnte den Preis nicht stützen. Auf Sicht von fünf Jahren hat sich Gold trotz des Rückgangs aber noch immer mehr als verdoppelt – wer langfristig investiert ist, liegt weiter deutlich im Plus.
Gold Prognose
Wo der Boden liegen könnte
Charttechnisch hat Gold mit dem Rutsch unter 3.870 Dollar ein Abwärtsziel erreicht, das Analysten bereits Ende Oktober genannt hatten. Ob dort ein Boden entsteht, dürfte weniger von Charts als von der Geldpolitik abhängen. Bestätigt die Fed im Dezember einen großen Zinsschritt, bliebe der Druck hoch. Signalisieren die Notenbanker dagegen, dass der Zinsgipfel naht, könnte Gold schnell wieder Käufer finden. Alle Marken sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zum Goldpreis
Wie tief ist der Goldpreis gefallen?
Am 16. November 2026 im frühen Londoner Handel bis auf 3.832 Dollar je Feinunze, den tiefsten Stand seit Oktober 2025.
Warum fällt der Goldpreis?
Vor allem wegen steigender Zinsen und der Erwartung einer Zinserhöhung der Fed im Dezember. Gold wirft keine Zinsen ab und verliert dadurch gegenüber Anleihen an Attraktivität. Zudem belastet der starke Dollar.
Wie weit ist Gold vom Rekord entfernt?
Fast ein Drittel. Der Rekord lag zu Jahresbeginn bei knapp 5.600 Dollar.
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