Goldpreis fällt auf tiefsten Stand seit Oktober 2025: Fast ein Drittel unter dem Rekord – ist der Goldrausch vorbei?

Es war das Jahr des Goldes – bis jetzt. Zum Start in die neue Woche fiel der Goldpreis im frühen Londoner Handel um bis zu 1,3 Prozent auf 3.832 Dollar je Feinunze. Das ist der tiefste Stand seit Oktober 2025. Bereits in der Vorwoche hatte das Edelmetall fast 5 Prozent verloren. Vom Rekord bei knapp 5.600 Dollar, den Gold Anfang des Jahres erreicht hatte, ist damit fast ein Drittel abgeschmolzen. Für viele Anleger, die im Krisenjahr auf den sicheren Hafen gesetzt haben, ist das eine schmerzhafte Lektion. Und es stellt sich eine große Frage: Ist der Goldrausch vorbei?