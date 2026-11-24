Am Mittwoch, 25.11.2026, erscheinen die US-Inflationsdaten PCE für Oktober. Sie sind der Schlüssel für die Zinserwartungen, und die haben sich zuletzt zugunsten des Dollars gedreht. Laut Mitrade (24.11.2026) preist der Markt Zinserhöhungen ein; Fed-Gouverneur Waller unterstütze eine Anhebung um 50 Basispunkte im Dezember, Musalem warne vor mehreren Schritten. Der US-Dollar legte demnach rund 2 Prozent zu. Für den Goldpreis ist das ein klassischer Gegenwind: Gold wirft keine Zinsen ab, steigende Realzinsen und ein stärkerer Dollar machen es teurer und weniger attraktiv.

Dazu passen die jüngsten Konjunkturdaten. Der vorläufige S&P-Global-Einkaufsmanagerindex (Composite) fiel im November auf 54,6 Punkte nach 55,9 im Oktober, ein Vier-Monats-Tief; der Dienstleistungsindex lag mit 54,7 unter der Prognose von 55,6. Die US-Rendite zehnjähriger Anleihen liegt laut Mitrade bei rund 4,92 Prozent.