Der Goldpreis notiert am Dienstagmorgen (24.11.2026, 06:04 Uhr MEZ) bei 3.638,51 US-Dollar je Feinunze und 3.335,35 Euro (Quelle: gold.de), ein Tagesplus von 0,08 Prozent. Nach dem Ausverkauf der Vorwoche ist Gold damit zurück über der Marke von 3.600 Dollar, doch die Zahlen dahinter zeigen, wie angeschlagen das Edelmetall bleibt: Seit Jahresbeginn steht der Goldpreis in Dollar rund 16 Prozent im Minus, im November allein gut 6 Prozent.
Goldpreis: Erholung auf 3.638 Dollar, doch Natixis warnt vor 3.340 und am Mittwoch kommen die PCE-Daten – trägt der Rebound?
Der Goldpreis liegt am Dienstagmorgen bei 3.638 US-Dollar je Unze, nach dem Crash der Vorwoche eine kräftige Erholung. Natixis sieht Rückschlagrisiken bis 3.340 Dollar, am Mittwoch stehen die PCE-Inflationsdaten an. Was Anleger bei Gold, Silber und Minenaktien jetzt beobachten.
Edelmetalle am Morgen
Wie ist der Goldpreis nach dem Crash der Vorwoche einzuordnen?
Gold hat am Freitag, 20.11.2026, bei rund 3.537 Dollar geschlossen, ein Tagesminus von 2,5 Prozent. Am Montag folgte die Gegenbewegung: Bis 15:36 Uhr GMT legte der Goldpreis um knapp 4 Prozent auf 3.672 Dollar zu, nachdem er zuvor auf den tiefsten Stand seit September 2025 gefallen war (Grafa, 23.11.2026).
Auslöser der Talfahrt war nach Darstellung mehrerer Marktberichte ein Verkaufsdruck an den Aktienmärkten: Anleger lösten Gold- und Silberpositionen auf, um Sicherheitsleistungen (Margin) für Verluste bei KI- und Technologiewerten zu hinterlegen. Gold fiel dadurch in der Vorwoche um deutlich mehr als 9 Prozent. Die Erholung am Montag speiste sich aus der Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef und aus Schnäppchenkäufen. Wichtig für die Einordnung: Der Rebound ist bislang eine technische Gegenbewegung, keine Trendwende. Für beides gibt es noch keine Bestätigung.
Was steht am Mittwoch bei den PCE-Daten und der Fed auf dem Spiel?
Am Mittwoch, 25.11.2026, erscheinen die US-Inflationsdaten PCE für Oktober. Sie sind der Schlüssel für die Zinserwartungen, und die haben sich zuletzt zugunsten des Dollars gedreht. Laut Mitrade (24.11.2026) preist der Markt Zinserhöhungen ein; Fed-Gouverneur Waller unterstütze eine Anhebung um 50 Basispunkte im Dezember, Musalem warne vor mehreren Schritten. Der US-Dollar legte demnach rund 2 Prozent zu. Für den Goldpreis ist das ein klassischer Gegenwind: Gold wirft keine Zinsen ab, steigende Realzinsen und ein stärkerer Dollar machen es teurer und weniger attraktiv.
Dazu passen die jüngsten Konjunkturdaten. Der vorläufige S&P-Global-Einkaufsmanagerindex (Composite) fiel im November auf 54,6 Punkte nach 55,9 im Oktober, ein Vier-Monats-Tief; der Dienstleistungsindex lag mit 54,7 unter der Prognose von 55,6. Die US-Rendite zehnjähriger Anleihen liegt laut Mitrade bei rund 4,92 Prozent.
|Metall
|Preis (USD je Unze)
|Preis (EUR je Unze)
|Seit Jahresbeginn
|Gold
|3.638,51
|3.335,35
|−16,2 % (USD)
|Silber
|42,75
|39,19
|−40,1 % (USD)
Gold und Silber in Euro: gold.de, 24.11.2026, 06:04 Uhr MEZ. Silber Jahresperformance und Monat: goldreporter, 23.11.2026, 08:00 Uhr.
Quelle: gold.de, goldreporter.de
Was sagen Natixis und Britannia Bullion zum Goldpreis?
Die Skepsis der Banken ist spürbar. Natixis-Analyst Bernard Dahdah schreibt laut Mitrade (24.11.2026), die Erholung könne nur kurz sein; er nennt als Risikoszenario einen Rückgang des Goldpreises bis Januar auf 3.340 Dollar, unter der Annahme einer um 25 Prozent schwächeren Zentralbanknachfrage und monatlicher ETF-Abflüsse von 20 Tonnen. Matthew Jones von Britannia Bullion sieht die technische Struktur „erheblich beschädigt“ und erwartet eher eine Seitwärtsbewegung; fällt der Goldpreis ohne Erholung unter 3.500 Dollar, werde die langfristige Struktur beschädigt (Mitrade, 24.11.2026). Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognosen von aktiencheck.de.
Als Chartmarken nennt Mitrade auf Basis von Trading Central Unterstützungen bei 3.572 bis 3.591 und 3.500 bis 3.520 Dollar sowie Widerstände bei 3.685 bis 3.700 und 3.746 bis 3.766 Dollar. Der Tageshöchststand vom Morgen (3.677 Dollar) liegt damit knapp unter der ersten Hürde.
Kaufen die Zentralbanken weiter Gold?
Die Zentralbanken galten in den vergangenen Jahren als verlässlichste Nachfragequelle. Die Signale sind derzeit gemischt: Polen hat laut Mitrade sein Ziel von 700 Tonnen Gold in den Reserven erreicht, Kasachstan will den Goldanteil seiner Reserven von 78 auf 75 Prozent senken, was rund 52 Tonnen entspricht. Genau diese Nachfrage ist es, die Natixis in ihrem Risikoszenario kürzt. Als Preisstütze wirkt weiter die geopolitische Risikoprämie, etwa durch die Lage an der Straße von Hormus und Angriffe auf Handelsschiffe.
Wie reagieren Silber und Minenaktien auf den Rebound?
Der Silberpreis hat noch deutlicher gelitten: Laut goldreporter (23.11.2026) steht Silber seit Jahresbeginn rund 40 Prozent im Minus, im Monat 12,7 Prozent. Am Montag sprang der Silberpreis um 3,9 Prozent auf 42,69 Dollar. Auch die Rohstoff-Aktien profitierten vom Rebound: Barrick (NYSE: B) gewann am Montag bis 15:36 Uhr GMT 6,7 Prozent, Newmont (NYSE: NEM) 6,4 Prozent, Agnico Eagle (NYSE: AEM) 6,2 Prozent, Kinross 6 Prozent und AngloGold Ashanti 7,8 Prozent (Grafa, 23.11.2026). Minenaktien reagieren typischerweise stärker als der Goldpreis selbst, weil Kosten weitgehend fix sind. Das gilt in beide Richtungen.
Welche Termine sind für den Goldpreis jetzt wichtig?
Mittwoch, 25.11.2026: US-Inflationsdaten PCE für Oktober.
Donnerstag, 26.11.2026: Thanksgiving, die US-Börsen sind geschlossen; am Freitag endet der NYSE-Handel früher.
Sonntag, 29.11.2026: OPEC+-Treffen, relevant für das gesamte Rohstoffumfeld und die Inflationserwartungen.
Dezember 2026: Zinsentscheid der Fed.
Häufige Fragen zum Goldpreis
Wie hoch ist der Goldpreis aktuell? Am 24.11.2026 um 06:04 Uhr MEZ lag der Goldpreis bei 3.638,51 US-Dollar je Unze beziehungsweise 3.335,35 Euro (gold.de).
Wie weit liegt der Goldpreis unter dem Rekordhoch? Laut gold.de liegt das Allzeithoch (Schlusskurs) bei 5.417,60 Dollar, intraday bei 5.594,70 Dollar. Der aktuelle Goldpreis liegt damit rund ein Drittel darunter.
Warum ist Gold zuletzt so stark gefallen? Marktberichte nennen Margin-Verkäufe im Zuge des Ausverkaufs bei Tech-Aktien, einen stärkeren Dollar und die Erwartung höherer Fed-Zinsen.
Wie entwickeln sich Gold-Aktien wie Barrick und Newmont? Beide Aktien reagieren überproportional: Am 23.11.2026 stiegen sie mit dem Goldpreis um rund 6 bis 7 Prozent, hatten zuvor aber deutlich stärker verloren.
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