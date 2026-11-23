Nach dem schwärzesten Freitag seit Monaten atmet der Goldpreis am Montagmorgen durch: Die Feinunze Gold kostet gegen 05:12 Uhr MEZ rund 3.604 US-Dollar und liegt damit 1,9 Prozent über dem Freitagsschluss von etwa 3.538 Dollar. Am Freitag war das Edelmetall zeitweise bis auf rund 3.503 Dollar gefallen, den tiefsten Stand seit September 2025. Die Erholung ist ein Lebenszeichen, aber noch keine Trendwende: Gold steht weiterhin rund 35 Prozent unter dem Rekord vom Januar. Für Gold, Silber und die Aktien der Minenkonzerne wie Newmont, Barrick und Pan American Silver ist die Frage dieser Woche, ob aus dem Zwangsverkauf eine Bodenbildung wird.
Goldpreis: Erholung auf 3.600 Dollar nach dem Crash-Freitag, doch die Fed-Zinsangst bleibt – ist das schon der Boden?
Der Goldpreis springt am Montagmorgen um rund 1,9 Prozent auf etwa 3.604 Dollar je Feinunze, nachdem Margin-Calls Gold am Freitag auf den tiefsten Stand seit September 2025 gedrückt hatten. Silber zieht auf rund 43 Dollar an. Was die Erholung trägt, warum Gold im Aktiencrash mitfiel und welche Termine diese Woche zählen.
Die Erholung
Warum steigt der Goldpreis am Montag wieder?
Der Auslöser sitzt an den Aktienmärkten. Der Ausverkauf bei KI-nahen Werten hat die Wetten auf eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank etwas abgeschwächt, und genau das hilft Gold: Das Edelmetall wirft keine Zinsen ab und leidet, wenn Anleihen mit höheren Renditen locken. Laut Marktberichten wird für die Sitzung der Fed am 8. und 9. Dezember dennoch weiter mit einer Anhebung um 25 Basispunkte gerechnet, die Wahrscheinlichkeit liegt demnach über 90 Prozent. Der Dollar-Index gab am Morgen leicht auf etwa 103,8 Punkte nach, nachdem er zuletzt rund zwei Prozent im Monatsplus lag.
Ein weiterer Grund ist technischer Natur: Wer am Freitag Gold verkaufen musste, um Verluste an anderer Stelle auszugleichen, ist bereits raus. Wenn der Verkaufsdruck nachlässt, genügen schon kleine Käufe für einen Kurssprung.
Der Crash-Freitag
Warum fiel Gold am Freitag, obwohl die Aktien crashten?
Der Freitag widersprach dem Lehrbuch. Der S&P 500 verlor 3,7 Prozent, der Nasdaq 5,3 Prozent, der Dow 1,9 Prozent – und trotzdem fiel der „sichere Hafen“ Gold um 2,4 Prozent, obwohl die Renditen sanken und der Dollar nachgab. Die Erklärung vieler Marktteilnehmer: Anleger verkaufen in Panikphasen, was sich noch verkaufen lässt, um Nachschussforderungen (Margin-Calls) zu bedienen. Gold wird dann nicht wegen seiner Fundamentaldaten abgestoßen, sondern wegen seiner Liquidität. Über die Woche gerechnet ist Gold um mehr als acht Prozent gefallen, der größte Wochenverlust seit März.
Im Zwangsverkauf zählt nicht, was sicher ist, sondern was sich schnell zu Geld machen lässt.
Silber und Minen
Wie reagieren Silberpreis und Goldminen-Aktien?
Der Silberpreis schloss am Freitag bei rund 41,12 Dollar (minus 3,8 Prozent) und handelt am Montag zwischen 42,50 und 43,50 Dollar, ein Plus von zwei bis drei Prozent. Das Gold-Silber-Verhältnis liegt bei etwa 86: Für eine Unze Gold bekommt man rund 86 Unzen Silber – ein historisch hoher Wert, der zeigt, wie stark Silber im Vergleich leidet.
Noch härter traf es die Aktien der Produzenten, weil Minen den Goldpreis wie einen Hebel abbilden. Die Newmont Aktie verlor am Freitag 5,4 Prozent auf 94,68 Dollar und liegt auf Wochensicht rund 16 Prozent im Minus. Die Barrick Aktie gab in Tradegate um 4,6 Prozent auf 29,00 Euro nach, Pan American Silver um 4,8 Prozent auf 28,13 Euro (jeweils Stand 20.11., 18:06 Uhr). Setzt sich die Gold-Erholung fort, bieten Rohstoff-Aktien ebenfalls Spielraum nach oben – aber auch der Hebel nach unten bleibt.
|Rohstoff
|Montag früh
|Freitagsschluss
|Veränderung
|Gold (USD/oz)
|3.604
|3.538
|+1,9 %
|Silber (USD/oz)
|42,50–43,50
|41,12
|+2 bis +3 %
|Gold-Silber-Verhältnis
|ca. 86
|–
|–
Gold: Spot, 23.11.2026, 05:12 Uhr MEZ. Silber: Spot, 23.11. gegen 03 Uhr MEZ (Spanne). Schlusskurse Freitag 20.11.2026.
Quelle: aktiencheck.de Redaktion
Der Wochenausblick
Welche Termine bewegen den Goldpreis diese Woche?
Am Montagabend stehen Einkaufsmanagerindizes und Auftritte von Fed-Vertretern an, im Wochenverlauf folgt die PCE-Inflation, die bevorzugte Preismessgröße der Notenbank. Fällt sie hoch aus, würde das die Zinserhöhungserwartung für Dezember festigen. Auf der Gegenseite stützen Käufe der Zentralbanken: Der World Gold Council schätzt die Nettokäufe im dritten Quartal auf 321 Tonnen. Ein Preisversprechen ist das nicht – kommt es zu weiteren Aktienverlusten und Margin-Calls, kann Gold erneut mitgerissen werden.
Häufige Fragen zum Goldpreis
Wie hoch ist der Goldpreis am Montag?
Etwa 3.604 US-Dollar je Feinunze (Stand 05:12 Uhr MEZ), rund 1,9 Prozent mehr als am Freitag.
Wie weit ist Gold vom Rekord entfernt?
Rund 35 Prozent: Der Höchststand vom Januar lag bei über 5.500 Dollar.
Warum fiel der Goldpreis im Aktiencrash?
Anleger verkauften Gold, um Margin-Calls zu bedienen, zudem belasten Zinserhöhungserwartungen der Fed.
Was passiert mit dem Silberpreis?
Silber zieht am Montag auf etwa 42,50 bis 43,50 Dollar an, nach 41,12 Dollar am Freitag.
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