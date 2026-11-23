Der Auslöser sitzt an den Aktienmärkten. Der Ausverkauf bei KI-nahen Werten hat die Wetten auf eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank etwas abgeschwächt, und genau das hilft Gold: Das Edelmetall wirft keine Zinsen ab und leidet, wenn Anleihen mit höheren Renditen locken. Laut Marktberichten wird für die Sitzung der Fed am 8. und 9. Dezember dennoch weiter mit einer Anhebung um 25 Basispunkte gerechnet, die Wahrscheinlichkeit liegt demnach über 90 Prozent. Der Dollar-Index gab am Morgen leicht auf etwa 103,8 Punkte nach, nachdem er zuletzt rund zwei Prozent im Monatsplus lag.

Ein weiterer Grund ist technischer Natur: Wer am Freitag Gold verkaufen musste, um Verluste an anderer Stelle auszugleichen, ist bereits raus. Wenn der Verkaufsdruck nachlässt, genügen schon kleine Käufe für einen Kurssprung.