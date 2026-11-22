Gold sollte Schutz bieten, als die Aktienmärkte einbrachen. Stattdessen erlebte der Goldpreis in der Kalenderwoche 47 einen Absturz: Laut XTB schloss die Feinunze am Freitag, 20. November, bei 3.537,2 US-Dollar. Zu Wochenbeginn hatte Gold noch bei 3.851,3 Dollar eröffnet. Das Minus von rund neun Prozent ist der höchste Wochenverlust seit März 2026. Allein am Freitag verlor Gold laut Rio Times etwa vier Prozent, es war der neunte Verlusttag in Folge.
Goldpreis-Crash: Minus 9 Prozent in einer Woche, Silber noch schlimmer – ist der sichere Hafen kaputt?
Gold erlebt die schwächste Woche seit März und fällt auf rund 3.537 Dollar, Silber rutscht auf etwa 41 Dollar. Zinsangst, ein starker Dollar und Notverkäufe nach dem Aktiencrash treiben den Ausverkauf. Was hinter dem Edelmetall-Beben steckt und worauf Anleger jetzt achten.
Die Bilanz
Gold und Silber im freien Fall
Silber traf es noch härter: Laut Reuters fiel der Preis am Freitag um 4,1 Prozent auf 40,99 Dollar je Unze. In Euro gerechnet brach Silber laut Goldreporter innerhalb einer Woche um 13 Prozent auf 38,47 Euro ein. Gold markierte den tiefsten Stand seit September 2025. Vom diesjährigen Rekordhoch bei knapp 5.600 Dollar ist der Goldpreis inzwischen weit entfernt. Auch Platin und Palladium gaben nach.
Goldpreis in der KW 47
US-Dollar je Feinunze
Eröffnung am 16. November und Schluss am 20. November 2026
Quelle: XTB
Daten als Tabelle
|Eröffnung 16.11.
|3851,3
|Schluss 20.11.
|3537,2
Die Ursachen
Zinsangst, Dollar und Notverkäufe
Drei Kräfte treiben den Ausverkauf. Erstens die Zinsangst: Nach heißen US-Inflationsdaten vom 12. November rechnen Anleger mit weiteren Zinserhöhungen. Gold wirft keine Zinsen ab, steigende reale Renditen machen es unattraktiver. Zweitens notiert der US-Dollar laut Invezz nahe einem 19-Monats-Hoch. Drittens kam es zu Notverkäufen: Am Freitag fiel der S&P 500 um 3,7 Prozent, der Angstindex VIX sprang um 26 Prozent. Wer Verluste bei Aktien ausgleichen muss, verkauft, was noch Gewinne bringt, auch Gold.
In der Panik wird nicht gekauft, was sicher ist, sondern verkauft, was sich noch verkaufen lässt – auch Gold.
Für Anleger
Was der Absturz für Anleger heißt
Für Anleger in Euro fiel der Rückgang etwas milder aus, weil der Dollar zulegte. Wer physisch kauft, sollte auf die Aufschläge achten: Laut Goldreporter sind die Aufgelder bei Münzen und Barren deutlich gestiegen. Günstigere Preise bedeuten also nicht automatisch günstigere Einstiege. Xetra-Gold bildet den Goldpreis in Euro ab und ist börsentäglich handelbar.
Häufige Fragen zum Goldpreis
Warum fällt der Goldpreis so stark?
Erwartete Zinserhöhungen, ein starker Dollar und Notverkäufe nach dem Aktieneinbruch drücken den Preis.
Wie stark fiel Gold in der KW 47?
Um rund neun Prozent auf 3.537 Dollar je Feinunze, der stärkste Wochenverlust seit März 2026.
Wie steht Silber?
Silber fiel am 20. November auf rund 41 Dollar je Unze, in Euro gerechnet um 13 Prozent binnen einer Woche.
Wertpapierdaten: Xetra-Gold (ISIN: DE000A0S9GB0, WKN: A0S9GB, Handelssymbol Xetra: 4GLD).
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