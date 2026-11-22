Warum fällt der Goldpreis so stark?

Erwartete Zinserhöhungen, ein starker Dollar und Notverkäufe nach dem Aktieneinbruch drücken den Preis.

Wie stark fiel Gold in der KW 47?

Um rund neun Prozent auf 3.537 Dollar je Feinunze, der stärkste Wochenverlust seit März 2026.

Wie steht Silber?

Silber fiel am 20. November auf rund 41 Dollar je Unze, in Euro gerechnet um 13 Prozent binnen einer Woche.