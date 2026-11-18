Spot-Gold je Feinunze in der Asien-Sitzung, erstmals seit dem 30.09.2025 (FXStreet, 03:12 Uhr MEZ) unter 3.800 $

zeitweiliges Tagesminus von Spot-Gold am Mittwochmorgen (Phemex) –1,37 %

Gold je Feinunze in Euro, rechnerisch bei EUR/USD um 1,10 rund 3.455 €

Abstand zum Rekordhoch von 5.594,82 $ aus dem Januar 2026 (Reuters) rund –32 %