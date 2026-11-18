Der Goldpreis hat in der Nacht zum Mittwoch eine Marke geräumt, die viele Anleger für einen Boden hielten: In der Asien-Sitzung rutschte Spot-Gold laut FXStreet gegen 03:12 Uhr MEZ unter 3.800 Dollar je Feinunze – erstmals seit dem 30. September 2025. Das Tagesminus summierte sich laut Phemex zeitweise auf 1,37 Prozent. Auslöser ist ein Doppelschlag, gegen den das Edelmetall derzeit kein Mittel findet: eine US-Notenbank, die im Dezember die Zinsen anheben dürfte, und ein Dollar nahe seinem höchsten Stand seit 19 Monaten. In Euro gerechnet kostet die Unze Gold damit nur noch rund 3.455 Euro.
Goldpreis: 3.800-Dollar-Marke gebrochen, ein Drittel unter dem Rekord – wo findet das Edelmetall seinen Boden?
Der Goldpreis ist in der Nacht zum Mittwoch erstmals seit Ende September 2025 unter 3.800 Dollar je Feinunze gefallen. Hinter dem Rutsch stehen die nahezu sichere Fed-Zinserhöhung im Dezember und ein Dollar nahe dem 19-Monatshoch. Heute Abend folgt das Fed-Protokoll. Was den Goldpreis drückt, was ihn stützt und worauf Anleger jetzt achten.
Rund ein Drittel unter dem Rekord: Gold erlebt 2026 die härteste Korrektur seit Jahrzehnten.
Goldpreis aktuell
Warum fällt der Goldpreis unter 3.800 Dollar?
Der Gold-Markt handelt derzeit eine einzige Frage: Wie weit dreht die Fed an der Zinsschraube? Die Antwort, die der Markt gibt, ist für das Edelmetall unbequem.
Laut den CME-FedWatch-Daten, die Kitco am Dienstag zitierte, lag die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf der Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember bei 96,6 Prozent. Noch vor wenigen Monaten hätte kaum jemand auf diese Richtung gewettet. Doch eine heiße Inflation, ein robuster US-Konsum und eine Notenbank, deren Redner sich zuletzt reihenweise hinter eine straffere Geldpolitik stellten, haben das Bild gedreht. Schon im Oktober hatte die Fed den Leitzins zwar bei 3,75 bis 4,00 Prozent belassen – zwei Mitglieder, darunter Gouverneurin Lisa Cook, stimmten laut investingLive aber bereits für eine Anhebung.
Für Gold ist das die denkbar schlechteste Konstellation. Das Edelmetall wirft weder Zinsen noch Dividenden ab. Steigen die Renditen sicherer US-Staatsanleihen, wird das Halten von Gold teurer – Ökonomen sprechen von Opportunitätskosten. Mit Renditen zehnjähriger US-Anleihen um 5,1 Prozent sind diese Kosten so hoch wie seit Jahren nicht. Jeder Basispunkt Rendite ist derzeit ein Argument gegen Gold.
Dazu kommt der Dollar. Laut CNBC hielt sich der Greenback am Mittwoch nahe seinem 19-Monatshoch, weil die jüngsten US-Daten die Zinserhöhung stützen. Da Gold international in Dollar gehandelt wird, verteuert ein starker Dollar das Edelmetall für Käufer in Asien und Europa – und dämpft so die Nachfrage. Für Euro-Anleger wirkt dieselbe Dollarstärke wie ein Puffer: Der Euro notierte laut FXStreet am Dienstagabend wieder um 1,10 Dollar, nachdem er zuvor auf ein 19-Monatstief gefallen war.
|Kennzahl
|Stand
|Einordnung
|Spot-Gold, Mittwoch früh
|unter 3.800 $
|tiefster Stand seit 30.09.2025
|Gold in Euro
|rund 3.455 €
|rechnerisch
|Montagstief
|3.830,74 $
|bis dahin tiefster Stand seit Oktober 2025
|Rekordhoch
|5.594,82 $
|Januar 2026
|Abstand zum Rekord
|rund –32 %
|Bärenmarkt-Territorium
|Fed-Zinserhöhung im Dezember
|96,6 %
|FedWatch, Stand Dienstag
Euro-Wert rechnerisch aus Spot-Gold und EUR/USD um 1,10. Rekord laut Reuters; Kitco nennt 5.589,38 $ (28.01.2026).
Quelle: FXStreet, Phemex, TechFlow (18.11.), Reuters, Kitco, CNBC, FXStreet (17.11.)
Das große Bild
Ist der Goldpreis-Absturz ein Bruch des Superzyklus?
Wer nur auf den Kurs schaut, könnte meinen, die Gold-Story sei auserzählt. Nach dem Rekord von 5.594,82 Dollar im Januar 2026 hat das Edelmetall rund 32 Prozent verloren, laut Reuters steuert Gold auf sein schwächstes Jahr seit 2015 zu. 2025 war dagegen das beste Gold-Jahr seit 1979. Die Fallhöhe erklärt einen Teil der Wucht: Viele Positionen, die im Rausch des Rekordjahres aufgebaut wurden, werden jetzt abgebaut.
Die physische Nachfrage erzählt allerdings eine andere Geschichte. Laut World Gold Council stiegen die Goldkäufe der Zentralbanken im dritten Quartal um 42 Prozent, von Januar bis September erwarben die Notenbanken laut WGC-Daten (via Reuters) rund 675 Tonnen. Physisch besicherte Gold-ETFs verbuchten im dritten Quartal Zuflüsse von 211 Tonnen. Der Goldpreis fällt also nicht, weil niemand mehr Gold will – er fällt, weil Geld wieder einen Preis hat.
Auffällig ist, dass klassische Krisensignale derzeit kaum ziehen. Die Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus sind ungelöst, an den Aktienmärkten gab es zuletzt kräftige Rücksetzer. Doch statt in den sicheren Hafen zu flüchten, haben viele Investoren Gold verkauft, um Verluste an anderer Stelle auszugleichen. In Stressphasen wird zuerst verkauft, was liquide ist – und Gold ist einer der liquidesten Vermögenswerte der Welt.
Die großen Häuser haben reagiert. Goldman Sachs senkte laut Kitco vom 13. November sein Kursziel für Gold zum Jahresende 2026 auf 4.150 Dollar und für 2027 auf 4.800 Dollar je Unze – begründet mit der falkenhaften Wende der Fed. Die australische Bank ANZ hält die Schwäche laut einem Bericht von Futu vom Mittwoch dagegen für vorübergehend und rechnet im kommenden Jahr mit einer deutlichen Erholung. Beides sind Einschätzungen Dritter; aktiencheck.de gibt keine eigene Preisprognose ab.
Minen und ETCs
Was bedeutet der Goldpreis für Goldminen-Aktien?
Goldminen-Aktien wie Newmont, Barrick, Agnico Eagle oder Kinross wirken wie ein Hebel auf den Goldpreis. Ihre Förderkosten sind weitgehend fix, deshalb schlägt jeder Dollar Preisänderung überproportional auf die Gewinne durch – nach oben wie nach unten. Bei Preisen um 3.800 Dollar verdienen die großen Produzenten zwar weiterhin ordentlich, weil ihre Gesamtkosten deutlich darunter liegen. Doch die Börse handelt die Erwartung, nicht die Gegenwart: Kinross etwa war bereits am Dienstag auf ein 52-Wochen-Tief gefallen.
Für Anleger, die das Edelmetall direkt abbilden, sind Gold-ETCs wie Xetra-Gold oder US-Fonds wie SPDR Gold Shares die gängigsten Vehikel. Wer in Euro rechnet, sollte die Währung im Blick behalten: Ein schwächerer Dollar könnte einen Teil einer Gold-Erholung für Euro-Anleger wieder aufzehren – und umgekehrt.
Termine
Was müssen Gold-Anleger jetzt beobachten?
Heute, 20:00 Uhr MEZ: Fed-Protokoll
Das Protokoll der Oktober-Sitzung zeigt, wie breit die Front der Zinserhöhungs-Befürworter wirklich ist. Ein falkenhafter Ton wäre für den Goldpreis die nächste Belastungsprobe.
Dollar und US-Renditen
Erst eine Wende beim Dollar oder ein Rückgang der zehnjährigen Rendite unter 5 Prozent würde dem Edelmetall spürbar Luft verschaffen.
Europäischer Handel und LBMA-Fixing
Ab dem Vormittag zeigt sich, ob europäische Käufer die Marke von 3.800 Dollar verteidigen oder der Verkaufsdruck aus Asien anhält.
8./9. Dezember: Fed-Zinsentscheid
Die Anhebung selbst gilt als eingepreist. Entscheidend für Gold wird, was die Notenbank über 2027 signalisiert.
FAQ
Häufige Fragen zum Goldpreis
Wie hoch ist der Goldpreis aktuell? Spot-Gold fiel am Mittwochmorgen laut FXStreet gegen 03:12 Uhr MEZ unter 3.800 Dollar je Feinunze, in Euro entspricht das rechnerisch rund 3.455 Euro.
Warum fällt der Goldpreis trotz Krisen? Der Markt preist eine Fed-Zinserhöhung im Dezember nahezu sicher ein. Hohe Renditen und ein starker Dollar machen das zinslose Gold relativ unattraktiv.
Gibt es eine Gold Prognose von Banken? Goldman Sachs nennt laut Kitco 4.150 Dollar zum Jahresende 2026 und 4.800 Dollar für 2027, ANZ erwartet laut Futu eine Erholung im nächsten Jahr. aktiencheck.de gibt keine eigene Prognose ab.
Wie reagieren Goldminen-Aktien auf den Goldpreis? Aktien wie Newmont oder Barrick bewegen sich meist mit Hebel zum Goldpreis – das verstärkt Chancen und Risiken.
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