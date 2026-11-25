Ende Januar kletterte der Goldpreis kurzzeitig auf rund 5.598 Dollar je Unze (Caixin). Seitdem hat das Edelmetall gut 37 Prozent verloren. Am Freitag, 20. November, fiel Gold bis auf 3.502,93 Dollar, den tiefsten Stand seit September 2025 (Kitco). Am Montag folgte eine Gegenbewegung von fast 4 Prozent, am Dienstag ging rund die Hälfte davon wieder verloren: Bis 18:05 Uhr MEZ fiel Spot-Gold um 1,8 Prozent auf 3.566,45 Dollar (Reuters).

Der Grund liegt in Washington. Die Federal Reserve hat die Leitzinsen am 16. September um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben, im Oktober pausiert – und für den 9. Dezember preist der Terminmarkt laut CME FedWatch eine weitere Anhebung mit rund 96 Prozent Wahrscheinlichkeit ein. Die US-Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 Prozent zum Vormonat, erwartet waren 0,3 Prozent. Steigende Zinsen sind das Gift für ein Edelmetall, das keine Zinsen abwirft.