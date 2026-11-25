Der Goldpreis findet am Mittwochmorgen keinen Halt: Spot-Gold kostete im asiatischen Handel um 01:24 Uhr MEZ 3.544,54 Dollar je Feinunze, 0,3 Prozent weniger als am Vorabend (Reuters). Gegen 03:43 Uhr MEZ notierte das Edelmetall mit 3.559,55 Dollar knapp im Plus (Investing.com). Auslöser der Nervosität ist die Wette auf eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank – und der Blick auf die PCE-Inflationsdaten, die um 14:30 Uhr MEZ erscheinen.
Goldpreis: 37 Prozent unter dem Rekord, die Fed vor der nächsten Zinserhöhung – entscheiden die PCE-Daten über den Boden?
Der Goldpreis startet nach dem Rückschlag vom Dienstag nahe 3.550 Dollar je Unze in den Mittwoch. Im Fokus stehen die US-Inflationsdaten PCE am Nachmittag und die fast sicher eingepreiste Zinserhöhung der Fed am 9. Dezember. Was für das Edelmetall jetzt spricht, was dagegen – und welche Rolle Zentralbanken und ETFs spielen.
Goldpreis aktuell
Warum fällt der Goldpreis? Die Fed erhöht wieder die Zinsen
2026 ist für Gold ein Jahr der zwei Gesichter: erst ein Rekord, dann der schärfste Rückzug seit Jahren.
Ende Januar kletterte der Goldpreis kurzzeitig auf rund 5.598 Dollar je Unze (Caixin). Seitdem hat das Edelmetall gut 37 Prozent verloren. Am Freitag, 20. November, fiel Gold bis auf 3.502,93 Dollar, den tiefsten Stand seit September 2025 (Kitco). Am Montag folgte eine Gegenbewegung von fast 4 Prozent, am Dienstag ging rund die Hälfte davon wieder verloren: Bis 18:05 Uhr MEZ fiel Spot-Gold um 1,8 Prozent auf 3.566,45 Dollar (Reuters).
Der Grund liegt in Washington. Die Federal Reserve hat die Leitzinsen am 16. September um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben, im Oktober pausiert – und für den 9. Dezember preist der Terminmarkt laut CME FedWatch eine weitere Anhebung mit rund 96 Prozent Wahrscheinlichkeit ein. Die US-Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 Prozent zum Vormonat, erwartet waren 0,3 Prozent. Steigende Zinsen sind das Gift für ein Edelmetall, das keine Zinsen abwirft.
Realzinsen auf 24-Jahres-Hoch
Bei der Auktion zehnjähriger inflationsgeschützter US-Anleihen (TIPS) am 19. November lag die Realrendite bei 2,903 Prozent – der höchste Wert seit 24 Jahren (TIPSWatch). Wer Gold hält, verzichtet damit auf fast drei Prozent realen Ertrag.
Starker Dollar
Der Dollar-Index notierte am Morgen um 103,9 Punkte und hat binnen eines Monats mehr als 2 Prozent zugelegt (Upstox). Ein teurer Dollar verteuert Gold für Käufer außerhalb der USA.
Liquidität aus dem Tech-Ausverkauf
Im November verkauften Anleger Gold teils, um Verluste und Nachschusspflichten bei KI- und Technologiewerten zu decken (Trading Economics, Reuters).
Termin am Nachmittag
Was bedeuten die PCE-Daten für den Goldpreis? Ein Wert entscheidet über die Tonlage
Um 14:30 Uhr MEZ veröffentlicht das US-Handelsministerium den PCE-Preisindex für Oktober, das bevorzugte Inflationsmaß der Fed, zusammen mit der zweiten Schätzung des Wachstums im dritten Quartal. Die Prognosen liegen für die Kernrate bei rund 3,2 Prozent zum Vorjahr nach 3,1 Prozent (Continuum Economics). Fällt die Zahl höher aus, dürfte der Markt neben dem Dezember-Schritt auch eine Anhebung im Januar stärker einpreisen. Fällt sie niedriger aus, hätte Gold erstmals seit Wochen ein Argument auf seiner Seite.
Hinzu kommt der Kalender: Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag schließt die NYSE früher. Dünne Liquidität kann Bewegungen im Goldpreis nach den Daten verstärken.
|Edelmetall
|Preis je Unze
|Veränderung
|Gold (Spot)
|3.544,54 $
|-0,3 %
|Gold (US-Future Dezember)
|3.542,60 $
|-0,5 %
|Silber (Spot)
|40,79 $
|-0,2 %
|Platin (Spot)
|1.267,65 $
|-0,7 %
|Palladium (Spot)
|851,25 $
|-0,3 %
Quelle: Reuters via Business Recorder, Stand 01:24 Uhr MEZ
Das große Bild
Wer kauft jetzt noch Gold? Die Zentralbanken bleiben am Ball
Während spekulative Anleger aussteigen, bleiben die großen strukturellen Käufer an Bord. Laut World Gold Council kauften Notenbanken im September netto 61 Tonnen Gold, der höchste Monatswert des Jahres; Polen (25 Tonnen) und China (23 Tonnen) führten die Liste an. Die chinesische Zentralbank stockte ihre Reserven im Oktober nach eigenen Angaben um rund 26 Tonnen auf – den 24. Monat in Folge und so kräftig wie seit September 2023 nicht mehr.
Auch die Gold-ETFs zeigen kein Bild der Kapitulation: Im Oktober flossen weltweit 2,7 Milliarden Dollar zu, die Bestände stiegen auf den Rekord von 4.275 Tonnen (World Gold Council). Allein Nordamerika verzeichnete Abflüsse. Die Zahlen für November stehen noch aus – sie werden zeigen, ob der jüngste Preisrutsch die Fondsanleger doch noch zum Verkauf bewegt hat.
Für Anleger in Goldminen-Aktien wie Newmont, Barrick oder Agnico Eagle ist das eine Gemengelage mit Hebel. Gegenüber dem Jahresende 2025 liegt der Goldpreis nach Rechnung der Redaktion rund 18 Prozent im Minus. Die Margen der Produzenten schrumpfen dabei stärker als der Goldpreis selbst – in beide Richtungen.
Stimmen der Banken
Gold Prognose: Was erwarten die großen Häuser? Gesenkte Ziele, aber kein Abgesang
Mehrere Banken haben ihre Erwartungen in diesem Monat zurückgenommen. Goldman Sachs senkte am 13. November ihre Prognose für Ende 2026 von 4.650 auf 4.150 Dollar je Unze und unterstellt dabei Zentralbankkäufe von rund 60 Tonnen im Monat (Kitco). Die UBS nannte am 18. November 4.500 Dollar für Ende 2026 und 5.000 Dollar für Ende 2027. Bemerkenswert: Beide Häuser sehen den Goldpreis damit weiter deutlich über dem aktuellen Niveau. aktiencheck.de macht sich diese Prognosen nicht zu eigen.
Häufige Fragen zum Goldpreis
Wie hoch ist der Goldpreis heute?
Spot-Gold kostete am 25. November um 01:24 Uhr MEZ 3.544,54 Dollar je Feinunze, um 03:43 Uhr MEZ 3.559,55 Dollar.
Warum ist der Goldpreis 2026 so stark gefallen?
Vor allem wegen steigender US-Zinsen, hoher Realrenditen und eines starken Dollars. Vom Rekord Ende Januar liegt Gold rund 37 Prozent entfernt.
Wann kommen die nächsten wichtigen Termine für Gold?
Heute um 14:30 Uhr MEZ die PCE-Inflationsdaten, am 9. Dezember die Zinsentscheidung der Fed.
Kaufen Zentralbanken noch Gold?
Ja. Im September netto 61 Tonnen laut World Gold Council, Chinas Notenbank stockt seit 24 Monaten auf.
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