Der Goldpreis rutscht am Freitag weiter ab: Trading Economics zeigt Gold am Morgen bei 3.528,53 Dollar je Feinunze, ein Minus von 2,69 Prozent zum Vortag. Umgerechnet sind das rund 3.214 Euro (eigene Umrechnung mit EUR/USD von 1,0978). Der Silberpreis fällt auf 41,48 Dollar und hat damit im Monatsvergleich gut 28 Prozent verloren. Auch Platin gibt um mehr als 4 Prozent auf 1.289,90 Dollar nach. Wer Gold im Januar nahe dem Rekord von 5.608 Dollar gekauft hat, sitzt auf einem Minus von rund 37 Prozent.
Goldpreis: 3.528 Dollar und 37 Prozent unter dem Rekord – wie viel Zinsangst steckt noch im Goldpreis?
Der Goldpreis fällt am Freitag auf rund 3.528 Dollar je Unze, der Silberpreis auf 41,48 Dollar. Gold liegt damit gut 37 Prozent unter dem Rekord von 5.608 Dollar im Januar. Auslöser sind Fed-Vertreter, die weitere Zinserhöhungen fordern, ein stärkerer Dollar und ein Ausverkauf an den Aktienmärkten. Was Anleger bei Gold, Silber und Minenaktien jetzt beobachten.
Gold, Silber und die Fed
Warum fällt der Goldpreis immer weiter?
Gold zahlt keine Zinsen, und genau das wird gerade teuer. Mehrere Vertreter der US-Notenbank haben sich in dieser Woche für weitere Zinserhöhungen ausgesprochen. Genannt werden laut Berliner Zeitung Alberto Musalem von der Fed St. Louis, John Williams von der Fed New York und Gouverneur Christopher Waller, der für Dezember sogar einen Schritt von einem halben Prozentpunkt nicht ausschließt. Das CME-FedWatch-Tool sieht laut Trading Economics (Stand 19.11.) eine Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent für plus 25 Basispunkte und von 10 Prozent für plus 50 Basispunkte im Dezember. Der Leitzins liegt aktuell bei 4,00 Prozent, die US-Inflation bei 3,7 Prozent.
Dazu kommt der Dollar. Er legt weiter zu und verteuert Gold für Käufer außerhalb der USA. Und es kommt ein dritter Faktor hinzu, der den Markt ungewöhnlich macht: Der KI-getriebene Ausverkauf an den Aktienmärkten zwingt offenbar Anleger, Positionen zu glätten, auch Gold. Trading Economics beschreibt, dass Goldbestände aufgelöst werden, um Verluste anderswo zu decken. Das Edelmetall verhält sich in dieser Phase nicht wie ein sicherer Hafen, sondern wie ein liquider Vermögenswert, den man verkaufen kann.
Das große Bild
Wie weit ist der Goldpreis vom Rekord entfernt?
Gold stand zu Jahresbeginn bei knapp 5.600 Dollar. Die Berliner Zeitung rechnet vor: Aus 10.000 Dollar, die im Januar in Gold gesteckt wurden, sind heute rund 6.750 Dollar geworden. Am Mittwoch lag der Preis noch bei 3.781 Dollar (18.11., 17:19 Uhr), am Donnerstagabend bei 3.634,80 Dollar (finanzen.net, 20:43 Uhr), am Freitag bei rund 3.528 Dollar. Das ist ein Absturz in drei Handelstagen, der sich beschleunigt statt beruhigt.
|Edelmetall
|Preis je Unze
|Veränderung zum Vortag
|Gold
|3.528,53 USD
|-2,69 %
|Silber
|41,48 USD
|-3,20 %
|Platin
|1.289,90 USD
|-4,27 %
|Palladium
|907,00 USD
|-4,93 %
Stand: Freitag 20.11.2026 (Trading Economics, Uhrzeit nicht angegeben). Palladium: finanzen.net, Donnerstag 19.11.2026, 20:43 Uhr.
Quelle: Trading Economics, finanzen.net
Was bedeutet das für Silberpreis und Minenaktien?
Silber fällt härter als Gold: minus 28 Prozent im Monat, minus 17 Prozent im Jahr. Das ist typisch, denn Silber hängt zusätzlich an der Industrie und gilt als der hektischere Bruder des Goldes. Bei Minenaktien wirkt der Hebel in beide Richtungen. Newmont stand laut 24/7 Wall St. am Donnerstag bei rund 100 Dollar (minus 4,3 Prozent), Agnico Eagle bei 158 Dollar (minus 2,2 Prozent). Seit Ende September haben beide zweistellig verloren, der Gold-ETF GLD liegt rund 10 Prozent tiefer. Wer die Branche beobachtet, schaut auf die Förderkosten: Fällt der Goldpreis unter die Kostenkurve der Produzenten, schrumpfen Margen schneller als der Metallpreis selbst.
Was beobachten Anleger jetzt beim Goldpreis?
Entscheidend sind die Zinssignale der nächsten Wochen. Die Fed-Sitzung im Dezember steht im Mittelpunkt: Ein Schritt um 25 Basispunkte ist im Preis, ein größerer wäre die Überraschung. Dazu kommen US-Inflationsdaten, die Dollar-Entwicklung und die Frage, ob der Ausverkauf an den Aktienmärkten weitergeht und weiter Gold-Verkäufe erzwingt. Auch Zentralbankkäufe und ETF-Bestände rücken in den Blick, wenn der Preis fällt. Eine Preisprognose von aktiencheck.de ist das ausdrücklich nicht.
Häufige Fragen zum Goldpreis
Wie hoch ist der Goldpreis aktuell? Trading Economics zeigt Gold am Freitag, 20.11.2026, bei 3.528,53 Dollar je Unze, rund 3.214 Euro nach eigener Umrechnung.
Warum fällt der Silberpreis stärker als Gold? Silber ist zusätzlich ein Industriemetall und reagiert heftiger. Es kostet 41,48 Dollar und liegt im Monat rund 28 Prozent im Minus.
Wie weit liegt der Goldpreis unter dem Rekord? Das Rekordhoch lag im Januar 2026 bei 5.608,35 Dollar, aktuell fehlen gut 37 Prozent.
Was bedeutet der Goldpreis für Minenaktien wie Newmont oder Agnico Eagle? Sie schwanken stärker als das Metall, weil die Marge zwischen Preis und Kosten stark schwankt.
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