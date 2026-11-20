Gold zahlt keine Zinsen, und genau das wird gerade teuer. Mehrere Vertreter der US-Notenbank haben sich in dieser Woche für weitere Zinserhöhungen ausgesprochen. Genannt werden laut Berliner Zeitung Alberto Musalem von der Fed St. Louis, John Williams von der Fed New York und Gouverneur Christopher Waller, der für Dezember sogar einen Schritt von einem halben Prozentpunkt nicht ausschließt. Das CME-FedWatch-Tool sieht laut Trading Economics (Stand 19.11.) eine Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent für plus 25 Basispunkte und von 10 Prozent für plus 50 Basispunkte im Dezember. Der Leitzins liegt aktuell bei 4,00 Prozent, die US-Inflation bei 3,7 Prozent.

Dazu kommt der Dollar. Er legt weiter zu und verteuert Gold für Käufer außerhalb der USA. Und es kommt ein dritter Faktor hinzu, der den Markt ungewöhnlich macht: Der KI-getriebene Ausverkauf an den Aktienmärkten zwingt offenbar Anleger, Positionen zu glätten, auch Gold. Trading Economics beschreibt, dass Goldbestände aufgelöst werden, um Verluste anderswo zu decken. Das Edelmetall verhält sich in dieser Phase nicht wie ein sicherer Hafen, sondern wie ein liquider Vermögenswert, den man verkaufen kann.