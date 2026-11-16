Der Goldpreis steht zum Wochenstart wieder unter Druck: Am Montagabend kostete die Feinunze Gold um 22:03 Uhr MEZ rund 3.851 US-Dollar beziehungsweise 3.502,65 Euro (laut gold.de), im Tagesverlauf fiel das Edelmetall bis auf 3.830,74 Dollar – den tiefsten Stand seit Anfang Oktober 2025. Auslöser ist die immer festere Erwartung, dass die US-Notenbank im Dezember die Zinsen erhöht, dazu ein Dollar auf dem höchsten Stand seit April 2025. Damit rückt für Anleger in Euro eine psychologisch wichtige Marke in den Fokus: die 3.500 Euro je Feinunze.
Goldpreis: 3.500 Euro wackeln – Zinsangst schlägt Zentralbank-Hunger – wie tief kann das Edelmetall noch fallen?
Der Goldpreis rutscht auf den tiefsten Stand seit Oktober 2025 und kostet in Euro nur noch gut 3.500 Euro je Feinunze. Gegen das Edelmetall stehen ein starker Dollar, Renditen über 5 Prozent und die Wette auf eine Fed-Zinserhöhung im Dezember. Dafür stehen Zentralbanken, ETF-Käufer und eine Lücke von über 30 Prozent zum Rekord. Die Tagesbilanz mit allen Zahlen.
Die Tagesbilanz
Warum fällt der Goldpreis – obwohl die Welt unsicher bleibt?
Es ist eine Konstellation, die Gold-Anleger nur selten erleben: Krieg am Golf, hohe Inflation – und trotzdem fällt der Goldpreis. Der Grund liegt am Anleihemarkt.
Gold wirft keine Zinsen ab. Steigen die Renditen sicherer Staatsanleihen, wird das Halten des Edelmetalls teurer. Genau das passiert gerade: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei rund 5,1 Prozent, die Realrendite bei etwa 2,8 Prozent. Am Terminmarkt preisen Händler laut CME FedWatch eine Wahrscheinlichkeit von rund 90 Prozent oder mehr für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der Fed-Sitzung am 9. Dezember ein, ein kleiner Rest setzt sogar auf 50 Basispunkte. Mehrere Notenbanker haben die Inflation zuletzt ausdrücklich als zu hoch bezeichnet.
Der Dollar verstärkt den Druck. Der Dollar-Index notierte nahe 103,5 Punkten und damit auf dem höchsten Niveau seit April 2025. Weil Gold in Dollar gehandelt wird, verteuert ein starker Greenback das Edelmetall für Käufer außerhalb der USA. Für europäische Anleger wirkt das teilweise als Puffer: Der Goldpreis in Euro fiel am Montag nur um 0,45 Prozent, weil der Euro gegenüber dem Dollar nachgab.
Gold ist ein Liquiditäts-Asset.
Die Analystin meint damit: Wenn an anderen Märkten Geld gebraucht wird, verkaufen Investoren auch Gold. Und Bedarf gab es am Montag reichlich – der Ausverkauf bei KI- und Technologieaktien drückte den Nasdaq um rund 2,6 Prozent. Fed-Chef Kevin Warsh sprach am Abend in San Francisco über KI und mögliche fallende Aktienbewertungen, äußerte sich aber nicht zum Zinspfad.
Das große Bild
Ist der Goldrausch vorbei – oder nur unterbrochen?
Der Absturz vom Rekord ist gewaltig. Im Januar markierte Gold ein Allzeithoch bei 5.594,82 Dollar je Feinunze, seither hat das Edelmetall laut einer Reuters-Analyse rund 31,5 Prozent verloren – Gold steuert auf das schwächste Jahr seit 2015 zu. Doch die Nachfrage ist nicht verschwunden, sie hat sich verlagert. Laut World Gold Council kauften die Zentralbanken in den ersten neun Monaten des Jahres rund 675 Tonnen Gold. Physisch besicherte Gold-ETFs verbuchten im dritten Quartal Zuflüsse von 211 Tonnen. Schwach war dagegen die Nachfrage nach Barren, Münzen und Schmuck.
Ein Fragezeichen steht hinter dem stärksten staatlichen Käufer: Polen, zuletzt der aktivste Zentralbank-Käufer, dürfte nach Erreichen seines Ziels von 700 Tonnen im November pausieren. Fällt ein solcher Großabnehmer weg, fehlt dem Goldpreis eine wichtige Stütze genau in der Phase, in der die Zinsen gegen das Edelmetall arbeiten.
|Edelmetall
|Preis je Feinunze (USD)
|Preis je Feinunze (EUR)
|Tagesveränderung (EUR)
|Gold
|3.851,35
|3.502,65
|−0,45 %
|Silber
|46,96
|42,71
|−3,70 %
|Platin
|1.446,50
|1.315,53
|−2,57 %
|Palladium
|971,00
|883,08
|−3,06 %
Quelle: gold.de, Stand 16.11.2026, 22:03 Uhr MEZ
Die Prognosen
Was sagen Banken zur Gold Prognose – und warum werden sie gekappt?
Die großen Häuser bleiben langfristig optimistisch, nehmen aber Tempo heraus. Die UBS hat laut ABC News vom 16. November ihre Goldpreisprognose für das vierte Quartal 2026 um 10 Prozent auf 4.500 Dollar gesenkt, hält aber an 5.000 Dollar für Ende 2027 fest. Goldman Sachs hat laut einer Kitco-Meldung vom 13. November das Jahresendziel auf 4.150 Dollar und das Ziel für 2027 auf 4.800 Dollar zurückgenommen. Beide Prognosen liegen damit deutlich über dem aktuellen Goldpreis – sie stammen von den Banken, nicht von aktiencheck.de.
Charttechnisch achten Marktbeobachter laut FXStreet-Daten auf die Zone um 3.800 Dollar als nächste Unterstützung, darüber auf 3.900 Dollar als erste Hürde. In Euro gerechnet entspricht die 3.800-Dollar-Marke bei einem Wechselkurs von rund 1,10 etwa 3.455 Euro.
Die Aktien
Was bedeutet der Goldpreis für Goldminen-Aktien?
Für Goldproduzenten wie Newmont, Barrick, Agnico Eagle oder Kinross ist der Rückgang zweischneidig. Ihre Margen bleiben auf diesem Niveau komfortabel – Newmont etwa meldete für das dritte Quartal Gesamtkosten (AISC) von 1.454 Dollar je Unze. Doch die Minenaktien reagieren mit Hebel auf den Goldpreis, und Newmont hatte seine Planung für 2026 auf Basis von 4.500 Dollar je Unze aufgestellt. Wer über Gold-ETCs wie Xetra-Gold investiert, trägt den Goldpreis dagegen eins zu eins – inklusive Währungseffekt.
Die Termine
Was müssen Gold-Anleger diese Woche beobachten?
Dienstag, 17. November, 14:30 Uhr MEZ: US-Einzelhandelsumsätze Oktober
Dienstag nach US-Börsenschluss: Nvidia-Zahlen als Stimmungstest für den Gesamtmarkt
Mittwoch, 18. November, 20:00 Uhr MEZ: Protokoll der letzten Fed-Sitzung
9. Dezember: Zinsentscheid der Fed
Häufige Fragen zum Goldpreis
Wie hoch ist der Goldpreis aktuell?
Am 16. November um 22:03 Uhr MEZ kostete die Feinunze Gold rund 3.851 Dollar beziehungsweise 3.502,65 Euro (gold.de).
Warum fällt der Goldpreis?
Vor allem wegen der Erwartung einer Fed-Zinserhöhung im Dezember, hoher Anleiherenditen und eines starken Dollars.
Wie weit ist Gold vom Rekord entfernt?
Rund 31,5 Prozent unter dem Rekordhoch von 5.594,82 Dollar aus dem Januar (Reuters).
Kaufen die Zentralbanken weiter Gold?
Laut World Gold Council ja, 675 Tonnen von Januar bis September. Der Großkäufer Polen dürfte aber pausieren.
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