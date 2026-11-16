Gold wirft keine Zinsen ab. Steigen die Renditen sicherer Staatsanleihen, wird das Halten des Edelmetalls teurer. Genau das passiert gerade: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei rund 5,1 Prozent, die Realrendite bei etwa 2,8 Prozent. Am Terminmarkt preisen Händler laut CME FedWatch eine Wahrscheinlichkeit von rund 90 Prozent oder mehr für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der Fed-Sitzung am 9. Dezember ein, ein kleiner Rest setzt sogar auf 50 Basispunkte. Mehrere Notenbanker haben die Inflation zuletzt ausdrücklich als zu hoch bezeichnet.

Der Dollar verstärkt den Druck. Der Dollar-Index notierte nahe 103,5 Punkten und damit auf dem höchsten Niveau seit April 2025. Weil Gold in Dollar gehandelt wird, verteuert ein starker Greenback das Edelmetall für Käufer außerhalb der USA. Für europäische Anleger wirkt das teilweise als Puffer: Der Goldpreis in Euro fiel am Montag nur um 0,45 Prozent, weil der Euro gegenüber dem Dollar nachgab.