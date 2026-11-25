Eine datierte Einzelnachricht belegen die ausgewerteten Quellen nicht. Sichtbar ist das Marktumfeld: Der US-Preisindex PCE stieg im Oktober auf 3,8 Prozent, die Kernrate auf 3,3 Prozent (Erwartung 3,2 Prozent), das US-Wachstum im dritten Quartal lag bei 4,3 Prozent. Der CME-FedWatch-Tool-Anzeige zufolge preist der Markt mit rund 98 Prozent eine Zinserhöhung im Dezember ein (Yahoo Finance, 25.11.2026). Hinzu kommen angekündigte US-Zölle von bis zu 20 Prozent auf China, die EU und zwölf weitere Handelspartner und ein VIX bei 31. Investmentbanken leben von Börsenumsätzen und Transaktionen; Anleger fragen offenbar, wie lange das starke Geschäft anhält. Das ist eine Einschätzung der Redaktion.