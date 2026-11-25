Die Goldman Sachs Aktie (GS, ISIN US38141G1040) notiert am Mittwoch, 25. November 2026, gegen 11:07 Uhr MEZ bei rund 796,76 US-Dollar, ein Minus von 2,9 Prozent. Seit Montagmorgen, als der Kurs noch bei 821,37 Dollar stand, sind das rund 3 Prozent. Im Dow-Check vom Dienstagabend gehörte die Bank zu den schwächsten Werten. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht; die Schwäche passt zu einem Markt, in dem der Nasdaq-100-Future vor US-Handelsbeginn rund 3 Prozent im Minus lag.
Goldman Sachs Aktienanalyse: Gewinn plus 29 Prozent, Kurs 24 Prozent unter dem Rückkaufpreis – was preist der Markt bei der Bank ein?
Die Goldman Sachs Aktie notiert bei rund 797 Dollar, obwohl die Bank im dritten Quartal 17,01 Dollar je Aktie verdiente. Die Goldman Sachs Aktienanalyse prüft Zahlen, Bewertung und die Goldman Sachs Aktienprognose der Analysten.
Dabei war das dritte Quartal glänzend: 18,7 Milliarden Dollar Umsatz, 29 Prozent mehr Gewinn, 18,7 Prozent Eigenkapitalrendite. Diese Goldman Sachs Aktienanalyse fragt, warum die Goldman Sachs Aktie trotzdem 24 Prozent unter dem Preis liegt, zu dem die Bank selbst im Quartal Aktien zurückkaufte.
Zahlen
Umsatz plus 23 Prozent auf 18,679 Milliarden Dollar, Gewinn plus 29 Prozent auf 5,294 Milliarden Dollar.
Aktienhandel
Das Equities-Geschäft sprang um 72 Prozent auf 6,441 Milliarden Dollar, die Zinsprodukte (FICC) stagnierten.
Kurs
Die Aktie liegt unter ihren 7-, 20- und 50-Tage-Linien, der RSI steht bei 31,3.
Konsens
Zehn von 17 Analysten sagen „Halten“, das Durchschnittsziel liegt bei 1.075 Dollar.
Auslöser
Warum fällt die Goldman Sachs Aktie trotz starker Zahlen?
Eine datierte Einzelnachricht belegen die ausgewerteten Quellen nicht. Sichtbar ist das Marktumfeld: Der US-Preisindex PCE stieg im Oktober auf 3,8 Prozent, die Kernrate auf 3,3 Prozent (Erwartung 3,2 Prozent), das US-Wachstum im dritten Quartal lag bei 4,3 Prozent. Der CME-FedWatch-Tool-Anzeige zufolge preist der Markt mit rund 98 Prozent eine Zinserhöhung im Dezember ein (Yahoo Finance, 25.11.2026). Hinzu kommen angekündigte US-Zölle von bis zu 20 Prozent auf China, die EU und zwölf weitere Handelspartner und ein VIX bei 31. Investmentbanken leben von Börsenumsätzen und Transaktionen; Anleger fragen offenbar, wie lange das starke Geschäft anhält. Das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Geschäftsmodell
Wie verdient Goldman Sachs sein Geld?
Goldman Sachs arbeitet in drei Segmenten: Global Banking & Markets (Handel, Kapitalmarktgeschäft, Beratung), Asset & Wealth Management (Vermögensverwaltung, Private Banking) und Platform Solutions (Verbraucherprodukte). Im dritten Quartal kamen 13,458 Milliarden Dollar aus Global Banking & Markets, 5,051 Milliarden Dollar aus der Vermögensverwaltung und 170 Millionen Dollar aus Platform Solutions.
Zahlen
Wie stark sind die Zahlen der Goldman Sachs Aktie?
Der Quartalsbericht vom 13. Oktober 2026 zeigt einen Gewinn je Aktie von 17,01 Dollar nach 12,25 Dollar im Vorjahr, die annualisierte Eigenkapitalrendite lag bei 18,7 Prozent. Über neun Monate erreichte die Bank 56,244 Milliarden Dollar Umsatz und 55,56 Dollar Gewinn je Aktie (Vorjahr 37,33 Dollar). Der Buchwert je Aktie betrug 372,64 Dollar. Konzernchef David Solomon erklärte, man sei weiterhin gut aufgestellt, um Kunden zu bedienen. Bemerkenswert ist der Aktienhandel, während das FICC-Geschäft um 1 Prozent auf 3,471 Milliarden Dollar sank und Platform Solutions um 72 Prozent einbrach.
|Geschäftsfeld
|Q3 2026
|Q3 2025
|Veränderung
|Equities
|6.441
|3.736
|+72 %
|Investment-Banking-Gebühren
|3.224
|2.657
|+21 %
|FICC
|3.471
|3.493
|-1 %
|Asset & Wealth Management
|5.051
|4.418
|+14 %
|Platform Solutions
|170
|598
|-72 %
|Konzern: Nettoumsatz
|18.679
|15.184
|+23 %
|Konzern: Reingewinn
|5.294
|4.098
|+29 %
Angaben in Millionen US-Dollar. Kapitalzahlen vorläufig.
Quelle: Goldman Sachs, Pressemitteilung vom 13.10.2026
Kapital
Wie viel gibt die Goldman Sachs Aktie an Aktionäre zurück?
Im dritten Quartal kaufte Goldman Sachs eigene Aktien für 3,0 Milliarden Dollar zurück, im Schnitt zu 1.048,73 Dollar je Aktie. Mit Dividenden flossen insgesamt 4,49 Milliarden Dollar an Aktionäre. Für das vierte Quartal ist eine Dividende von 5,00 Dollar je Aktie beschlossen (Stichtag 2. Dezember, Zahlung 30. Dezember). Bei gleichbleibender Quartalsdividende wären das 20 Dollar im Jahr, rund 2,5 Prozent des aktuellen Kurses (Rechnung der Redaktion). Die Kernkapitalquote CET1 sank nach vorläufigen Schätzungen auf 12,4 Prozent (Standardansatz) nach 12,9 Prozent im zweiten Quartal.
Bewertung
Wie teuer ist die Goldman Sachs Aktie?
Beim Kurs von 796,76 Dollar liegt das Kurs-Buchwert-Verhältnis bei rund 2,1 (Redaktionsrechnung mit 372,64 Dollar Buchwert). WallStreetZen nennt einen erwarteten Gewinn je Aktie 2026 von 73,68 Dollar, Yahoo Finance laut ad-hoc-news 69,64 Dollar; daraus ergibt sich ein KGV von rund 11 (Redaktionsrechnung). Ein Peer-Vergleich mit anderen US-Investmentbanken konnte aus den abrufbaren Quellen nicht belegt werden.
Analysten
Wie sieht die Goldman Sachs Aktienprognose der Analysten aus?
Laut WallStreetZen bewerten 17 Analysten die Goldman Sachs Aktie: fünf mit „Strong Buy“, einer mit „Buy“, zehn mit „Halten“ und einer mit „Verkaufen“. Das durchschnittliche Kursziel für zwölf Monate beträgt bei 16 Analysten 1.075,06 Dollar, die Spanne reicht von 950 bis 1.300 Dollar. Gemessen am Kurs von 796,76 Dollar liegt das Konsensziel rund 35 Prozent höher (Redaktionsrechnung). Auch das niedrigste Ziel von 950 Dollar liegt über dem aktuellen Kurs. Im September zählte MarketBeat 24 Häuser mit neun „Kaufen“- und zwölf „Halten“-Empfehlungen. Diese Goldman Sachs Aktienprognose ist eine Auswertung Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
|Merkmal
|Wert
|Bewertungen (17 Analysten)
|6 Kaufen, 10 Halten, 1 Verkaufen
|Durchschnittliches Kursziel (16 Analysten)
|1.075,06 USD
|Spanne der Kursziele
|950 bis 1.300 USD
|Abstand Konsensziel zum Kurs
|rund 35 % (Redaktionsrechnung)
Kursangabe der Quelle ohne Datum; die Redaktion rechnet mit 796,76 USD.
Quelle: WallStreetZen (Stand Ende November 2026), MarketBeat über ad-hoc-news (22.09.2026)
Chart
Was sagt die Charttechnik zur Goldman Sachs Aktie?
Beschreibend zeigen die Daten von Blockchain.News: Der Kurs liegt unter der 7-Tage-Linie (811,07 Dollar), der 20-Tage-Linie (867,31 Dollar) und der 50-Tage-Linie (883,76 Dollar). Der RSI beträgt 31,3, das gilt als nahe an überverkauften Werten. Das untere Bollinger-Band liegt bei 776,22 Dollar. Als Unterstützungen nennt die Quelle 786,33 und 775,89 Dollar, als Widerstände 804,08, 814,52 und 832,27 Dollar. Das Handelsvolumen betrug nur das 0,23-fache des 5-Tage-Schnitts. Eine 200-Tage-Linie war nicht belegbar.
Termine
Was beobachten Anleger bei der Goldman Sachs Aktie jetzt?
Am 2. Dezember 2026 ist der Dividendenstichtag, am 30. Dezember wird gezahlt. Dazu kommen die US-Zinsentscheidung im Dezember, die Entwicklung der angekündigten Zölle (frühestens im Januar in Kraft) und die Zahlen zum vierten Quartal. Am Donnerstag, 26. November, sind die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag endet der Handel um 13:00 Uhr New Yorker Zeit.
FAQ
Häufige Fragen zur Goldman Sachs Aktienanalyse
Wie hoch ist die Goldman Sachs Aktie aktuell? Laut Blockchain.News lag der Kurs am 25.11.2026 gegen 11:07 Uhr MEZ bei 796,76 Dollar, minus 2,9 Prozent.
Was erwarten Analysten bei der Goldman Sachs Aktienprognose? Zehn von 17 Analysten sagen „Halten“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1.075,06 Dollar (950 bis 1.300 Dollar).
Wie lief das dritte Quartal bei Goldman Sachs? Der Umsatz stieg um 23 Prozent auf 18,679 Milliarden Dollar, der Gewinn um 29 Prozent auf 5,294 Milliarden Dollar.
Wie hoch ist die Dividende der Goldman Sachs Aktie? Für das vierte Quartal sind 5,00 Dollar je Aktie beschlossen, Stichtag ist der 2. Dezember.
Wie teuer ist die Goldman Sachs Aktie? Das KGV liegt bei rund 11, das Kurs-Buchwert-Verhältnis bei rund 2,1 (Redaktionsrechnung).
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