Zum Schluss der Vorwoche kostete die Goldman Sachs Aktie noch 916,56 Dollar. Fünf Handelstage später sind es 790,69 Dollar, ein Minus von 13,73 Prozent. Fast die Hälfte davon entfiel allein auf den Freitag. Weil Goldman die teuerste Aktie im kursgewichteten Dow Jones ist, kostete der Absturz den Leitindex in dieser Woche mehr Punkte als jeder andere Wert. Vom 52-Wochen-Hoch bei 1.153,99 Dollar ist die Aktie inzwischen über 30 Prozent entfernt.