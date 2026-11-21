Die Goldman Sachs Aktie (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: GOS, US-Handelssymbol: GS, NYSE) hat eine der schwärzesten Wochen des Jahres erlebt. Am Freitag, 20. November 2026, schloss die Investmentbank bei 790,69 Dollar – ein Tagesminus von 6,71 Prozent. Im Handelsverlauf rutschte die Goldman Sachs Aktie zeitweise sogar auf 754 Dollar und damit auf ein neues 52-Wochen-Tief.
Goldman Sachs Aktie: Minus 14 Prozent in einer Woche, eigener Panik-Index auf 9 – warnt die Wall-Street-Bank vor sich selbst?
Die Goldman Sachs Aktie stürzt am Freitag um 6,7 Prozent ab und verliert in der Woche fast 14 Prozent. Ausgerechnet die hauseigenen Strategen zeigen eine Marktpanik von 9 auf einer Skala bis 10 an. Warum die Investmentbank in Krisenphasen besonders leidet.
Die Woche
Von 917 auf 791 Dollar: der Absturz in Zahlen
Zum Schluss der Vorwoche kostete die Goldman Sachs Aktie noch 916,56 Dollar. Fünf Handelstage später sind es 790,69 Dollar, ein Minus von 13,73 Prozent. Fast die Hälfte davon entfiel allein auf den Freitag. Weil Goldman die teuerste Aktie im kursgewichteten Dow Jones ist, kostete der Absturz den Leitindex in dieser Woche mehr Punkte als jeder andere Wert. Vom 52-Wochen-Hoch bei 1.153,99 Dollar ist die Aktie inzwischen über 30 Prozent entfernt.
Auslöser
Heiße Inflation, Angst vor der Zinserhöhung
Den Ausschlag gaben am Freitag Wirtschaftsdaten. Inflationszahlen fielen höher aus als erwartet, an den Märkten wird nun mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember gerechnet. Für eine Investmentbank ist das ein doppelter Schlag: Steigende Zinsen bremsen Börsengänge, Übernahmen und Anleiheemissionen – genau die Geschäfte, mit denen Goldman sein Geld verdient. Gleichzeitig leidet der Handel, wenn Kunden ihre Risiken zurückfahren.
Zusätzlich drückte laut Investing.com ein großer Verkauf: Der Vermögensverwalter Boston Partners meldete am Freitag den Verkauf von 786.556 Goldman-Aktien.
Die Ironie
Goldmans eigener Panik-Index steht auf 9
Bemerkenswert: Ausgerechnet Goldmans eigene Strategen schlagen Alarm. Der hauseigene Panik-Index für den Aktienmarkt stieg am Freitag auf 9 von 10 Punkten. Laut einem Bericht von Bloomberg schätzt der Handelsbereich der Bank, dass trendfolgende Fonds in einem Monat Aktien für 57 Milliarden Dollar verkauft haben und nun netto auf fallende Kurse setzen. Die Bank warnte, dass der Ausverkauf weitergehen könne.
Einordnung der Redaktion: Die Goldman Sachs Aktie gilt als eine Art Barometer für die Stimmung an der Wall Street. Steigt die Angst, fällt sie meist stärker als der Markt. Dreht die Stimmung, erholt sie sich oft auch schneller. Analysten sehen im Schnitt laut Finviz ein Kursziel von rund 1.058 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Ausblick
Die Goldman Sachs Aktie hängt an der Fed
Entscheidend für die kommenden Wochen ist die US-Notenbank. Bestätigt sich die erwartete Zinserhöhung im Dezember, dürfte der Druck auf Banken mit starkem Kapitalmarktgeschäft anhalten. Beruhigen sich dagegen Inflation und Märkte, könnte die Goldman Sachs Aktie zu den ersten Gewinnern einer Erholung gehören.
FAQ
Häufige Fragen zur Goldman Sachs Aktie
Warum ist die Goldman Sachs Aktie so stark gefallen?
Höhere Inflationsdaten schüren die Angst vor einer Zinserhöhung im Dezember. Das belastet Investmentbanken besonders, weil Börsengänge und Übernahmen stocken könnten.
Wie viel hat die Goldman Sachs Aktie in dieser Woche verloren?
Von 916,56 Dollar auf 790,69 Dollar, ein Minus von 13,73 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Goldman Sachs Aktie?
ISIN US38141G1040, WKN 920332, Handelssymbol in Deutschland GOS, US-Handelssymbol GS (NYSE).
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