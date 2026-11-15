Goldman Sachs Aktie Prognose: Dow Jones Gewinner mit plus 5,9 Prozent – nimmt die Investmentbank jetzt Kurs auf 1.000 Dollar?

Montag – der Kurssprung. Mit einem Plus von 4,67 Prozent auf 906,22 Dollar war Goldman Sachs neben Caterpillar der größte Treiber der 1.100-Punkte-Rally im Dow – rechnerisch steuerte die Aktie rund 240 Indexpunkte bei. In der Vorwoche hatte sie noch unter der Sorge gelitten, dass Hedgefonds massenhaft Positionen auflösen und das Geschäft mit dem Aktienhandel einbricht. Mit der Rückkehr der Risikobereitschaft stiegen die Investmentbanken deutlich stärker als die klassischen Geschäftsbanken. Goldman, Morgan Stanley und JPMorgan haben in diesem Jahr zusammen rund 80 Prozent der Erträge aus dem Aktienhandel der fünf größten US-Banken erzielt, insgesamt rund 52 Milliarden Dollar.

Dienstag und Mittwoch – das Wochenhoch. Trotz heißer Inflationsdaten legte die Aktie am Dienstag leicht um 0,44 Prozent zu. Am Mittwoch folgte ein Plus von 1,83 Prozent auf 926,81 Dollar, der höchste Schlusskurs der Woche. Erneut lieferte Goldman rund 100 Punkte zum Dow-Gewinn.

Donnerstag und Freitag – Zinsangst bremst. Mit Renditen zehnjähriger US-Anleihen um 5 Prozent gab der Finanzsektor nach, Goldman verlor 1,43 Prozent und war wegen des hohen Aktienkurses der größte Belastungsfaktor im Dow – noch vor Nvidia. Am Freitag stabilisierte sich die Aktie mit einem Plus von 0,32 Prozent auf 916,56 Dollar.