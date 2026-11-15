Wenn die Wall Street wieder Mut fasst, gehört eine Bank zu den ersten Gewinnern: Goldman Sachs. Nach dem KI-Ausverkauf der Vorwoche kehrten die Anleger mit Wucht zurück – und die Goldman-Sachs-Aktie lieferte mit einem Wochenplus von 5,86 Prozent Platz zwei der Dow Jones Gewinner. Wegen ihres hohen Kurses war sie zugleich einer der wichtigsten Treiber des Index. Zum Wochenschluss notiert sie bei 916,56 Dollar. Die Marke von 1.000 Dollar ist damit rund 9 Prozent entfernt. Unsere Goldman-Sachs-Aktie Prognose zeigt, wie realistisch dieser Schritt ist.
Goldman Sachs Aktie Prognose: Dow Jones Gewinner mit plus 5,9 Prozent – nimmt die Investmentbank jetzt Kurs auf 1.000 Dollar?
Die Goldman-Sachs-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 5,86 Prozent belegt die Investmentbank Platz zwei. Die Rückkehr der Risikobereitschaft, boomender Aktienhandel und die Börsengang-Saison treiben das Papier. Unsere Goldman-Sachs-Aktie Prognose zeigt, was die Goldman Sachs Chartanalyse kurzfristig signalisiert, wie die Bank fundamental dasteht und warum die Fed im Dezember zum Risiko werden kann.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Goldman Sachs Group, Inc.
- Ticker
- GS (NYSE)
- Kurs
- 916,56 Dollar
- Wochenspanne (Schluss)
- 906,22 bis 926,81 Dollar
- Performance 1 Monat
- plus 2,76 Prozent
- Performance 1 Jahr
- plus 13,79 Prozent
- Performance 5 Jahre
- plus 126,36 Prozent
- KGV 2026 (Schätzung) / Dividendenrendite
- rund 12,8 / rund 2,2 Prozent
Stand: 13.11.2026, NYSE-Schluss 13.11.2026; Wochenspanne auf Schlusskursbasis; KGV und Rendite eigene Rechnung auf Basis der Konsensschätzung
Die Woche
Risikolust kehrt zurück: Goldman führt die Wall-Street-Banken an
Die Goldman-Sachs-Aktie ist das Stimmungsbarometer der Kapitalmärkte. In dieser Woche zeigte es zunächst klar nach oben.
Montag – der Kurssprung. Mit einem Plus von 4,67 Prozent auf 906,22 Dollar war Goldman Sachs neben Caterpillar der größte Treiber der 1.100-Punkte-Rally im Dow – rechnerisch steuerte die Aktie rund 240 Indexpunkte bei. In der Vorwoche hatte sie noch unter der Sorge gelitten, dass Hedgefonds massenhaft Positionen auflösen und das Geschäft mit dem Aktienhandel einbricht. Mit der Rückkehr der Risikobereitschaft stiegen die Investmentbanken deutlich stärker als die klassischen Geschäftsbanken. Goldman, Morgan Stanley und JPMorgan haben in diesem Jahr zusammen rund 80 Prozent der Erträge aus dem Aktienhandel der fünf größten US-Banken erzielt, insgesamt rund 52 Milliarden Dollar.
Dienstag und Mittwoch – das Wochenhoch. Trotz heißer Inflationsdaten legte die Aktie am Dienstag leicht um 0,44 Prozent zu. Am Mittwoch folgte ein Plus von 1,83 Prozent auf 926,81 Dollar, der höchste Schlusskurs der Woche. Erneut lieferte Goldman rund 100 Punkte zum Dow-Gewinn.
Donnerstag und Freitag – Zinsangst bremst. Mit Renditen zehnjähriger US-Anleihen um 5 Prozent gab der Finanzsektor nach, Goldman verlor 1,43 Prozent und war wegen des hohen Aktienkurses der größte Belastungsfaktor im Dow – noch vor Nvidia. Am Freitag stabilisierte sich die Aktie mit einem Plus von 0,32 Prozent auf 916,56 Dollar.
Kurzfristige Prognose
Goldman Sachs Chartanalyse: die 927-Dollar-Marke als Sprungbrett
Die Goldman Sachs Chartanalyse zeigt eine Aktie, die ihren Rücksetzer nach den Quartalszahlen vollständig verarbeitet hat.
Nach den Quartalszahlen war die Aktie Mitte Oktober bis auf rund 873 Dollar zurückgefallen. Mit der Rally dieser Woche hat sie sich klar darüber festgesetzt. Die Woche selbst verlief in einer engen Spanne: Alle fünf Schlusskurse lagen zwischen 906 und 927 Dollar. Der höchste Schlusskurs vom Mittwoch bei 926,81 Dollar ist nun der erste Widerstand. Darüber gibt es bis zur psychologisch wichtigen Marke von 1.000 Dollar wenige Orientierungspunkte. Auf der Unterseite bildet die Zone um 906 Dollar die erste Unterstützung, darunter folgen das Vorwochenniveau um 866 Dollar und das Tief nach den Zahlen um 873 Dollar.
Szenario 1: Ausbruch über 927 Dollar
Hält die Risikobereitschaft an und überzeugt der Börsengang von Anthropic als Signal für ein lebhaftes Emissionsgeschäft, könnte die Goldman-Sachs-Aktie das Wochenhoch überwinden. Dann rückt die Zone um 1.000 Dollar in den Blick.
Szenario 2: Seitwärts zwischen 900 und 930 Dollar
Vor dem Fed-Entscheid am 9. Dezember warten viele Anleger ab. Die Aktie könnte in der Spanne der vergangenen Woche konsolidieren.
Szenario 3: Zinsschock drückt den Kurs
Wächst die Sorge vor einer großen Zinserhöhung, könnten Übernahmen und Börsengänge ins Stocken geraten. Ein Rückfall unter 906 Dollar würde dann die Zone um 866 bis 873 Dollar in den Blick rücken.
Mittel- bis langfristige Prognose
Rekorde im Handel, KGV unter 13: das fundamentale Bild
Für die mittel- bis langfristige Goldman Sachs Aktienprognose zählt, wie viel die Bank in einem guten Kapitalmarktjahr verdient – und wie viel davon dauerhaft ist.
Im dritten Quartal stiegen die Nettoerträge um 23 Prozent auf 18,68 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie um 39 Prozent auf 17,01 Dollar – fast ein Drittel über den Erwartungen. Die Erträge im Aktienhandel kletterten um 72 Prozent auf 6,44 Milliarden Dollar, die Gebühren im Investmentbanking um 21 Prozent. Die Vermögensverwaltung erreichte mit 4,1 Billionen Dollar betreutem Vermögen einen Rekord. Die annualisierte Eigenkapitalrendite lag bei 18,7 Prozent. Gemessen am erwarteten Gewinn für 2026 von rund 71 Dollar je Aktie kommt die Goldman-Sachs-Aktie auf ein KGV von knapp 13 und kostet rund das 2,5-Fache ihres Buchwerts. Die Quartalsdividende beträgt 5,00 Dollar, dazu kommen Aktienrückkäufe. Für das vierte Quartal erwarten Analysten laut Benzinga einen Gewinn je Aktie von rund 15,73 Dollar.
Kapitalmarktboom als Rückenwind
Lebhafte Übernahmetätigkeit und große Börsengänge wie der von Anthropic stützen das Gebührengeschäft der Wall-Street-Banken.
Schwachstelle Auftragsbestand
Der Auftragsbestand im Investmentbanking ist zuletzt gesunken. Das kann die Gebühren der kommenden Quartale bremsen.
Kosten und Kredite
Die Kosten stiegen im dritten Quartal um 20 Prozent, die Risikovorsorge für Firmenkredite nahm zu.
Goldman-Sachs-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Schlusskurs 13. November 2026: 916,56 Dollar (NYSE). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Benzinga, Webull, Fox Business; Stand August bis November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Kursziel
|UBS (August)
|1150
|Keefe, Bruyette & Woods
|1100
|Durchschnitt (29 Analysten)
|1064
|RBC Capital
|1010
|Schlusskurs 13. November
|916,56
Im Schnitt sehen 29 Analysten die Goldman-Sachs-Aktie laut Fox Business bei rund 1.064 Dollar. Nach den Zahlen senkten zwar RBC Capital (auf 1.010 Dollar) und Keefe, Bruyette & Woods (auf 1.100 Dollar) ihre Ziele, doch alle genannten Werte liegen über dem aktuellen Kurs. Alle Ziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion. Für die mittel- bis langfristige Goldman Sachs Aktienprognose heißt das: Bleibt das Kapitalmarktumfeld freundlich, spricht die moderate Bewertung für weiteres Potenzial. Die Kehrseite: Gewinne einer Investmentbank schwanken stark, und eine Flaute an den Börsen würde Goldman schneller treffen als breit aufgestellte Geschäftsbanken.
Die Goldman-Sachs-Aktie auf einen Blick
The Goldman Sachs Group, Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Symbol: GS) – 916,56 US-Dollar (NYSE-Schluss, 13. November 2026)
Wochenplus: 5,86 Prozent, Platz 2 der Dow Jones Gewinner
Chartmarken: Unterstützung 906 und 866 bis 873 Dollar, Widerstand 926,81 und 1.000 Dollar
Q3 2026: Nettoerträge 18,68 Mrd. Dollar, Gewinn je Aktie 17,01 Dollar
Bewertung: KGV 2026 knapp 13, Kurs-Buchwert-Verhältnis rund 2,5
Analystenziele: 1.010 Dollar (RBC) bis 1.150 Dollar (UBS), Durchschnitt rund 1.064 Dollar
Häufige Fragen zur Goldman-Sachs-Aktie Prognose
Warum ist Goldman Sachs Dow Jones Gewinner der Woche?
Mit der Rückkehr der Risikobereitschaft nach dem KI-Ausverkauf stiegen die Investmentbanken besonders stark. Die Aktie legte allein am Montag um 4,67 Prozent zu, auf Wochensicht um 5,86 Prozent.
Wie lautet die kurzfristige Goldman Sachs Aktienprognose?
Kurzfristig entscheidet das Wochenhoch bei 926,81 Dollar. Ein Schlusskurs darüber wäre aus charttechnischer Sicht ein positives Signal mit Blick auf 1.000 Dollar, ein Rückfall unter 906 Dollar ein Warnzeichen.
Was sagt die Goldman Sachs Chartanalyse?
Die Aktie hat den Rücksetzer nach den Quartalszahlen auf rund 873 Dollar aufgeholt und bewegte sich in der Woche in einer engen Spanne zwischen 906 und 927 Dollar.
Wie hoch ist die Dividende?
Goldman Sachs zahlt 5,00 Dollar je Quartal, das entspricht beim aktuellen Kurs rund 2,2 Prozent im Jahr.
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