Goldman-Sachs-Aktie ist Dow Jones Verlierer: Zinsangst bremst die Bankenrally

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 15:58 2 Min.

Die Goldman-Sachs-Aktie verliert laut Indikation 1,28 % auf 813,05 US-Dollar und zählt zu den Dow Jones Verlierern. Was den Kurs der Investmentbank belastet.

Die Goldman-Sachs-Aktie (ISIN US38141G1040, WKN 920332, Symbol GS) steht im frühen US-Handel am Dienstag auf der Liste der Dow Jones Verlierer. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 24.11.2026, rund 15:50 Uhr) verliert sie 1,28 % auf 813,05 US-Dollar. Goldman-Sachs-Aktie laut Indikation, Dow Jones Verlierer Nr. 3 -1,28 % Indikation im frühen US-Handel 813,05 USD Dow Jones, Schlussstand vom Montag (+3,01 %) 49.595,31 Quelle : comdirect, Indikation Société Générale, 24.11.2026 gegen 15:50 Uhr Dow Jones Verlierer Warum die Goldman-Sachs-Aktie nachgibt Für den Rückgang der Goldman-Sachs-Aktie ist keine neue Unternehmensmeldung bekannt. Das Minus fügt sich in das Marktbild des Tages ein: 01 Gewinnmitnahmen nach dem Montagssprung Der Dow Jones schloss am Montag 3,01 % höher bei 49.595,31 Punkten. Nach solchen Sprüngen nehmen Anleger bei hoch bewerteten Titeln Gewinne mit – und Goldman Sachs notiert auf einem sehr hohen Kursniveau über 800 US-Dollar. 02 Zinserhöhungserwartung Der Markt rechnet laut Berichten zu rund 95 % mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember; die Zehnjahresrendite liegt bei etwa 4,89 %. Das ist für Banken zwiespältig: höhere Margen, aber Risiken für Handel und Kreditqualität. 03 Schwächere Börsenstimmung Fällt die Risikobereitschaft an den Märkten, trifft das kapitalmarktnahe Häuser wie Goldman Sachs tendenziell früher als Geschäftsbanken. Was die Goldman-Sachs-Aktie stützt Das Minus von 1,28 % ist im Vergleich zum Nvidia-Rückgang gering.

Es gibt keine unternehmenseigene Negativnachricht. Was die Goldman-Sachs-Aktie belastet Anhaltend hohe Zinsen und Zollsorgen können das Dealgeschäft und die Handelsaktivität dämpfen.

Das hohe Kursniveau macht den Titel anfällig für Gewinnmitnahmen. FAQ Häufige Fragen zur Goldman-Sachs-Aktie Warum ist die Goldman-Sachs-Aktie Dow Jones Verlierer? Laut Indikation fällt sie um 1,28 % auf 813,05 US-Dollar, vor allem wegen Gewinnmitnahmen und Zinssorgen.

Gibt es Goldman-spezifische schlechte Nachrichten? Bis Redaktionsschluss wurde keine gefunden.

Wie hoch ist der Kurs der Goldman-Sachs-Aktie? Die Indikation lag bei 813,05 US-Dollar. Steckbrief Unternehmen The Goldman Sachs Group, Inc. ISIN US38141G1040 WKN 920332 Handelssymbol GS (NYSE), US-Symbol GS Dow-Jones-Rang heute Verlierer Nr. 3 Stand: 24.11.2026, Indikation im frühen US-Handel, Quelle comdirect Fazit zur Goldman-Sachs-Aktie als Dow Jones Verlierer Die Goldman-Sachs-Aktie gibt als Dow Jones Verlierer nach dem starken Vortag nach; Zinserhöhungserwartungen und Gewinnmitnahmen prägen das Bild. Ein spezifischer Unternehmensgrund ist nicht erkennbar.

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