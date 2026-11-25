Die Goldman-Sachs-Aktie (ISIN US38141G1040, WKN 920332, Symbol GOS, US-Symbol GS) gehört am Mittwoch kurz nach Handelsbeginn zu den größten Dow Jones Verlierern. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 25.11.2026, 15:32 Uhr) fällt die Investmentbank um 3,45 % auf 778,24 US-Dollar. Das Zwölfmonatstief liegt nach Daten von CNBC bei 777,99 US-Dollar – der Kurs steht unmittelbar davor.
Goldman-Sachs-Aktie ist Dow Jones Verlierer am Morgen: Absturz auf das Zwölfmonatstief
Die Goldman-Sachs-Aktie verliert im frühen US-Handel 3,45 % auf 778,24 US-Dollar und zählt zu den größten Dow Jones Verlierern am Morgen. Damit fällt die Investmentbank auf ihr Zwölfmonatstief – getroffen von Inflationsdaten, Zinsangst und dem Ausverkauf der KI-Werte.
Dow Jones Verlierer Nr. 5
Warum die Goldman-Sachs-Aktie stärker fällt als andere Banken
JPMorgan Chase verliert im frühen Handel 1,7 %, American Express rund 1 % – die Goldman-Sachs-Aktie dagegen 3,45 %. Der Unterschied hat mit dem Geschäftsmodell zu tun.
Die Kerninflation überrascht nach oben
Die Kernrate des PCE-Preisindex stieg im Oktober auf 3,3 % und damit stärker als die erwarteten 3,2 %. Eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember gilt als nahezu sicher. Höhere Zinsen verschärfen die Finanzierungsbedingungen – schlecht für Börsengänge, Übernahmen und Anleiheemissionen, von denen Goldman lebt.
Goldman hängt am KI-Finanzierungsboom
Die Bank organisiert einen großen Teil der Milliardenfinanzierungen für Rechenzentren und Chips. Fällt Nvidia (ISIN US67066G1040, WKN 918422, Symbol NVD, US-Symbol NVDA) wie heute um mehr als 8 %, wächst die Sorge um dieses Geschäft.
Die Bullenfalle, vor der die Bank selbst warnte
Am Dienstag hatten Goldman-Strategen gewarnt, die Erholung der Aktienmärkte könne eine Bullenfalle sein, weil die Kreditmärkte sie kaum bestätigten. Einen Tag später fällt der Nasdaq Composite zur Eröffnung um mehr als 3 %.
Zölle und Risikoabbau
Neue Zollvorschläge der US-Regierung und der Feiertag am Donnerstag verstärken die Zurückhaltung. Kapitalmarktnahe Titel werden in solchen Phasen zuerst verkauft.
Eine kursbewegende Unternehmensmeldung gibt es nicht. Eine am Dienstag eingereichte Unterlage zu neuen Zertifikaten auf den Nasdaq 100 hat nach Einschätzung von Beobachtern keinen Einfluss auf den Kurs.
Einordnung
Gute Zahlen, schwacher Kurs
Vom Zwölfmonatshoch bei 1.153,99 US-Dollar Mitte Juli hat die Goldman-Sachs-Aktie inzwischen rund ein Drittel verloren. Noch vor 30 Tagen schloss sie nahe 876 US-Dollar. Das Geschäft selbst lief zuletzt gut: Die Ergebnisse des dritten Quartals übertrafen die Erwartungen, die Quartalsdividende wurde um 25 % auf 5,00 US-Dollar erhöht. Der Markt handelt derzeit aber die Zukunft – und die hängt davon ab, ob die Kapitalmärkte offen bleiben.
FAQ
Häufige Fragen zur Goldman-Sachs-Aktie
Warum ist die Goldman-Sachs-Aktie heute Dow Jones Verlierer?
Höhere Inflationsdaten machen eine Zinserhöhung wahrscheinlicher, und der Ausverkauf bei KI-Aktien trifft das Finanzierungsgeschäft der Bank.
Wie viel verliert die Goldman-Sachs-Aktie?
Laut Indikation um 15:32 Uhr 3,45 % auf 778,24 US-Dollar.
Wo liegt das Zwölfmonatstief?
Nach Daten von CNBC bei 777,99 US-Dollar, erreicht am 25. November 2025.
Welche ISIN und WKN hat die Goldman-Sachs-Aktie?
ISIN US38141G1040, WKN 920332. Handelssymbol in Deutschland GOS, in den USA GS (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- The Goldman Sachs Group, Inc.
- ISIN
- US38141G1040
- WKN
- 920332
- Handelssymbol
- GOS
- US-Handelssymbol
- GS (NYSE)
- Kurs
- 778,24 US-Dollar (-3,45 %)
- Rang im Dow Jones
- Verlierer Nr. 5 am Morgen des 25.11.2026
Stand: 25.11.2026, Indikation Société Générale um 15:32 Uhr, Quelle comdirect
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