Vom Zwölfmonatshoch bei 1.153,99 US-Dollar Mitte Juli hat die Goldman-Sachs-Aktie inzwischen rund ein Drittel verloren. Noch vor 30 Tagen schloss sie nahe 876 US-Dollar. Das Geschäft selbst lief zuletzt gut: Die Ergebnisse des dritten Quartals übertrafen die Erwartungen, die Quartalsdividende wurde um 25 % auf 5,00 US-Dollar erhöht. Der Markt handelt derzeit aber die Zukunft – und die hängt davon ab, ob die Kapitalmärkte offen bleiben.