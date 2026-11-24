Die Goldman-Sachs-Aktie (ISIN US38141G1040, WKN 920332, Symbol GOS, US-Symbol GS) ist am Dienstagabend drittgrößter Dow Jones Verlierer. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 24.11.2026, 22:35 Uhr) steht nach US-Handelsschluss ein Minus von 2,14 % auf 806,02 US-Dollar. Auffällig: Andere Finanzwerte im Dow Jones schlossen im Plus.
Goldman-Sachs-Aktie ist Dow Jones Verlierer am Abend: Die Bank warnt selbst vor einer Bullenfalle
Die Goldman-Sachs-Aktie verliert zum US-Handelsschluss 2,14 % auf 806,02 US-Dollar und zählt zu den größten Dow Jones Verlierern. Der Titel hängt am KI-Finanzierungsboom – und die hauseigenen Strategen mahnen zur Vorsicht.
Dow Jones Verlierer Nr. 3
Warum die Goldman-Sachs-Aktie schwächer ist als andere Banken
Eine Unternehmensmeldung, die den Rückgang erklärt, gab es nicht. Die Goldman-Sachs-Aktie verhält sich an der Börse derzeit aber weniger wie eine klassische Bank und mehr wie ein Hebel auf den Kapitalmarkt – und damit auf den KI-Boom.
Goldman ist Finanzierer des KI-Ausbaus
Die Bank hilft, das Geld für Rechenzentren und Chips einzusammeln. Erst am 20. November platzierte sie gemeinsam mit einem Finanzinvestor eine 44 Milliarden US-Dollar schwere Anleihe zur Finanzierung von Chips des Herstellers Nvidia (ISIN US67066G1040, WKN 918422, Symbol NVD, US-Symbol NVDA). Wackelt die KI-Story, wackelt dieses Geschäft.
Der Nvidia-Rücksetzer schlägt durch
Als die KI-Werte am Freitag einbrachen, verlor Goldman 6,7 % und damit mehr als alle großen Wettbewerber. Am Montag folgte die Erholung, am Dienstag mit dem Nvidia-Minus von knapp 6 % der nächste Rückschlag.
Die eigene Research-Abteilung bremst
Unter dem Titel „A Flush, Not Yet a Clearing“ warnten Goldman-Strategen am Dienstag, die Erholung der Aktien könne eine Bullenfalle sein. Aktien hätten rund die Hälfte ihrer Verluste aufgeholt, Kreditmärkte nur etwa ein Viertel, Staatsanleihen fast nichts.
Gewinnmitnahmen nach dem Montag
Nach der kräftigen Gegenbewegung zu Wochenbeginn nutzten Anleger die höheren Kurse zum Ausstieg. Das Handelsvolumen lag laut Robinhood deutlich über dem Durchschnitt.
Einordnung
Vom Rekordhoch 30 % entfernt
Mitte Juli schloss die Aktie noch bei 1.152,07 US-Dollar. Seitdem hat sie rund 30 % verloren und notiert nur knapp über ihrem tiefsten Schlusskurs der vergangenen zwölf Monate. Für eine Investmentbank ist das ungewöhnlich viel Bewegung – es zeigt, wie eng der Markt Goldman inzwischen mit der Frage verknüpft, ob die Milliardeninvestitionen in künstliche Intelligenz weiterlaufen.
FAQ
Häufige Fragen zur Goldman-Sachs-Aktie
Warum ist die Goldman-Sachs-Aktie heute Dow Jones Verlierer?
Sie reagiert stark auf die Stimmung für KI-Aktien, weil Goldman den KI-Ausbau mitfinanziert. Nach dem Rückschlag bei Nvidia kamen Gewinnmitnahmen hinzu.
Wie viel hat die Goldman-Sachs-Aktie verloren?
Laut Indikation 2,14 % auf 806,02 US-Dollar.
Was bedeutet die Warnung vor einer Bullenfalle?
Goldman-Strategen verweisen darauf, dass Kredit- und Anleihemärkte die Erholung der Aktien bislang kaum mitgemacht haben.
Welche ISIN und WKN hat die Goldman-Sachs-Aktie?
ISIN US38141G1040, WKN 920332. Handelssymbol in Deutschland GOS, in den USA GS (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- The Goldman Sachs Group, Inc.
- ISIN
- US38141G1040
- WKN
- 920332
- Handelssymbol
- GOS
- US-Handelssymbol
- GS (NYSE)
- Kurs
- 806,02 US-Dollar (-2,14 %)
- Rang im Dow Jones
- Verlierer Nr. 3 am 24.11.2026
Stand: 24.11.2026, Indikation Société Générale nach US-Handelsschluss, Quelle comdirect
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