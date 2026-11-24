Mitte Juli schloss die Aktie noch bei 1.152,07 US-Dollar. Seitdem hat sie rund 30 % verloren und notiert nur knapp über ihrem tiefsten Schlusskurs der vergangenen zwölf Monate. Für eine Investmentbank ist das ungewöhnlich viel Bewegung – es zeigt, wie eng der Markt Goldman inzwischen mit der Frage verknüpft, ob die Milliardeninvestitionen in künstliche Intelligenz weiterlaufen.