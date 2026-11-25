Die Goldman Sachs Aktie steht für einen Gewinner des lebhaften Börsenjahres. Im dritten Quartal steigerte die US-Investmentbank die Nettoerlöse um 23 Prozent auf 18,68 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn lag bei 5,29 Milliarden Dollar, je Aktie verdiente Goldman 17,01 Dollar – deutlich mehr als die erwarteten gut 13 Dollar.
Goldman Sachs Aktie: Gewinn 17 Dollar je Aktie, Erlöse plus 23 Prozent – verdient die Wall-Street-Ikone am Börsenrausch am meisten?
Goldman Sachs hat die Erwartungen im dritten Quartal deutlich übertroffen, der Aktienhandel boomt. Doch Bankaktien reagieren empfindlich auf Zinsen und Börsenstimmung. Was die Goldman Sachs Aktie bewegt.
Der Motor
Aktienhandel auf Hochtouren
Getrieben wurde das Ergebnis vom boomenden Aktienhandel: Hohe Kursschwankungen und viele Kundengeschäfte sorgten für kräftige Erträge. Die Erlöse lagen rund 2 Milliarden Dollar über den Erwartungen der Analysten. Gegenüber dem besonders starken zweiten Quartal gingen sie allerdings um 8 Prozent zurück.
Das Umfeld
Zinsen und Stimmung als Taktgeber
Im November geriet die Goldman Sachs Aktie im Zuge des Ausverkaufs bei Technologiewerten unter Druck. Für Investmentbanken hängt viel an der Börsenstimmung: Ruhen die Märkte, sinken die Handelserträge. Zusätzlich richtet sich der Blick auf die US-Notenbank, die am 9. Dezember über die Zinsen entscheidet.
Die Goldman Sachs Aktie ist ein Spiegel der Kapitalmärkte. Solange gehandelt, emittiert und übernommen wird, verdient Goldman kräftig mit – ein ruhigeres Umfeld würde die Erträge spürbar dämpfen.
Häufige Fragen zur Goldman Sachs Aktie
Wie viel verdiente Goldman Sachs im dritten Quartal?
5,29 Milliarden Dollar oder 17,01 Dollar je Aktie.
Was trieb das Ergebnis?
Vor allem der boomende Aktienhandel.
Welcher Termin ist wichtig?
Die Zinsentscheidung der US-Notenbank am 9. Dezember.
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