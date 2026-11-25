Goldman Sachs Aktie: Gewinn 17 Dollar je Aktie, Erlöse plus 23 Prozent – verdient die Wall-Street-Ikone am Börsenrausch am meisten?

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 10:43 2 Min.

Goldman Sachs hat die Erwartungen im dritten Quartal deutlich übertroffen, der Aktienhandel boomt. Doch Bankaktien reagieren empfindlich auf Zinsen und Börsenstimmung. Was die Goldman Sachs Aktie bewegt.

Bild: Kidfly182 / Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Die Goldman Sachs Aktie steht für einen Gewinner des lebhaften Börsenjahres. Im dritten Quartal steigerte die US-Investmentbank die Nettoerlöse um 23 Prozent auf 18,68 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn lag bei 5,29 Milliarden Dollar, je Aktie verdiente Goldman 17,01 Dollar – deutlich mehr als die erwarteten gut 13 Dollar. Nettoerlöse im 3. Quartal (+23 %) 18,68 Mrd. $ Nettogewinn im 3. Quartal 5,29 Mrd. $ Gewinn je Aktie (Erwartung rund 13 $) 17,01 $ Erlösrückgang gegenüber dem 2. Quartal -8 % Quelle : Goldman Sachs via stock3, Benzinga; Stand 25. November 2026 Der Motor Aktienhandel auf Hochtouren Getrieben wurde das Ergebnis vom boomenden Aktienhandel: Hohe Kursschwankungen und viele Kundengeschäfte sorgten für kräftige Erträge. Die Erlöse lagen rund 2 Milliarden Dollar über den Erwartungen der Analysten. Gegenüber dem besonders starken zweiten Quartal gingen sie allerdings um 8 Prozent zurück. Das Umfeld Zinsen und Stimmung als Taktgeber Im November geriet die Goldman Sachs Aktie im Zuge des Ausverkaufs bei Technologiewerten unter Druck. Für Investmentbanken hängt viel an der Börsenstimmung: Ruhen die Märkte, sinken die Handelserträge. Zusätzlich richtet sich der Blick auf die US-Notenbank, die am 9. Dezember über die Zinsen entscheidet. Was für die Goldman Sachs Aktie spricht Deutlich übertroffene Gewinnerwartungen

Boomender Aktienhandel

Starke Stellung im Investmentbanking

Hohe Profitabilität Was Anleger bedenken sollten Abhängigkeit von der Börsenstimmung

Rückläufige Erlöse gegenüber dem Vorquartal

Zinsrisiken

Hohe Kursschwankungen Häufige Fragen zur Goldman Sachs Aktie Wie viel verdiente Goldman Sachs im dritten Quartal?

5,29 Milliarden Dollar oder 17,01 Dollar je Aktie. Was trieb das Ergebnis?

Vor allem der boomende Aktienhandel. Welcher Termin ist wichtig?

Die Zinsentscheidung der US-Notenbank am 9. Dezember. Stammdaten The Goldman Sachs Group, Inc. ISIN: US38141G1040

WKN: 920332

Handelssymbol: GOS (Xetra/Frankfurt)

US-Handelssymbol: GS (NYSE) Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers. Fazit: Gewinner der lebhaften Märkte Die Goldman Sachs Aktie profitiert vom Handelsboom. Wie lange er anhält, hängt an Zinsen und Börsenstimmung.

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