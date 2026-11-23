Von ganz unten an die Spitze: Die Goldman Sachs Aktie (ISIN: US38141G1040, FSE: GOS, NYSE: GS) gehört zum Wochenstart zu den stärksten Werten im Dow Jones. Vorbörslich steigt sie um 34,31 Dollar oder 4,34 Prozent auf 825,00 Dollar. Dabei hatte die Aktie erst am Freitag mit 773,70 Dollar den tiefsten Stand des Jahres markiert. Seitdem hat sie sich um rund 6,6 Prozent erholt (eigene Rechnung). Die Futures auf den Dow Jones steigen um rund 1,9 Prozent, nachdem der Index die schwächste Woche seit 2020 hinter sich hat.
Goldman Sachs Aktie: Vom Jahrestief zum Dow-Sprinter - Kehrt jetzt die Risikolust zurück?
Am Freitag noch auf dem tiefsten Stand des Jahres, zum Wochenstart einer der stärksten Dow-Werte: Die Goldman Sachs Aktie springt vorbörslich um 4,34 Prozent auf 825 Dollar. Warum die Investmentbank als Barometer der Risikofreude gilt, was die Bewertung hergibt und wo die Fallstricke liegen.
Das Börsenbarometer
Warum Goldman bei jeder Erholung vorne liegt
Die Goldman Sachs Aktie ist ein Hebel auf die Stimmung an den Finanzmärkten. Steigen die Kurse, wird mehr gehandelt, Unternehmen wagen Börsengänge und Übernahmen, und die Vermögensverwaltung verdient mehr. Genau umgekehrt lief es in der Vorwoche, als der KI-Ausverkauf alle großen US-Indizes in die Korrektur drückte. Jetzt dreht der Wind: Mit den Tech-Schwergewichten erholen sich auch die Banken, die vom Kapitalmarktgeschäft leben. Goldman steht dafür wie kein anderer Dow-Wert.
Die Zahlen
Starkes Quartal, günstige Bewertung
Operativ hat Goldman zuletzt geliefert. Im dritten Quartal verdiente die Bank 17,01 Dollar je Aktie, erwartet worden waren 13,05 Dollar. Trotzdem liegt die Goldman Sachs Aktie rund 28,5 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 1.153,99 Dollar (eigene Rechnung). Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 12,5 ist sie moderat bewertet. Für Einkommensanleger interessant: Goldman zahlt 5 Dollar Dividende pro Quartal, das entspricht beim aktuellen Kurs rund 2,4 Prozent im Jahr (eigene Rechnung). Der nächste Ex-Tag ist der 2. Dezember.
Die Analysten
Kursziele weit über dem aktuellen Kurs
Die Analysten sahen das durchschnittliche Kursziel zuletzt bei rund 1.064 Dollar. Das liegt etwa 29 Prozent über dem vorbörslichen Kurs (eigene Rechnung). Allerdings stammen viele Ziele aus der Zeit vor dem Ausverkauf und könnten noch angepasst werden. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Goldman Sachs Aktie reagiert auf die Erholung so, wie man es von ihr erwarten kann: überproportional. Ob aus dem Rückprall eine Wende wird, hängt weniger an Goldman selbst als am Gesamtmarkt. Hält die Erholung bei Nvidia und Co., dürfte das Geschäft mit Börsengängen und Übernahmen bis zum Jahresende lebendig bleiben. Kippt die Stimmung erneut, ist das Jahrestief bei 773,70 Dollar die Marke, die Anleger im Blick behalten sollten.
FAQ
Häufige Fragen zur Goldman Sachs Aktie
Warum steigt die Goldman Sachs Aktie heute?
Nach dem Ausverkauf der Vorwoche kehren Anleger an die Börse zurück. Investmentbanken wie Goldman verdienen am Handel, an Börsengängen und Übernahmen und profitieren deshalb besonders von einer besseren Stimmung.
Wann ist der nächste Dividendentermin der Goldman Sachs Aktie?
Der Ex-Tag für die Quartalsdividende von 5 Dollar ist der 2. Dezember 2026.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Goldman Sachs Aktie?
ISIN US38141G1040, WKN 920332, Handelssymbol GOS (Deutschland), US-Handelssymbol GS (NYSE).
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