Von ganz unten an die Spitze: Die Goldman Sachs Aktie (ISIN: US38141G1040, FSE: GOS, NYSE: GS) gehört zum Wochenstart zu den stärksten Werten im Dow Jones. Vorbörslich steigt sie um 34,31 Dollar oder 4,34 Prozent auf 825,00 Dollar. Dabei hatte die Aktie erst am Freitag mit 773,70 Dollar den tiefsten Stand des Jahres markiert. Seitdem hat sie sich um rund 6,6 Prozent erholt (eigene Rechnung). Die Futures auf den Dow Jones steigen um rund 1,9 Prozent, nachdem der Index die schwächste Woche seit 2020 hinter sich hat.