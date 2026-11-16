Die Goldman Sachs Aktie (Ticker: GS, NYSE; ISIN: US38141G1040) zählt zum Wochenauftakt zu den größten Dow Jones Verlierern: Gegen 9:45 Uhr Ortszeit (15:45 Uhr MEZ) kostete das Papier der Investmentbank laut Investing.com 905,30 US-Dollar, ein Minus von 1,23 Prozent – Platz vier unter den schwächsten Werten im Dow. Eine konkrete Unternehmensnachricht steckt nicht dahinter. Vielmehr nehmen Anleger nach der starken Vorwoche Gewinne mit, während ein schwacher Technologiesektor, der anhaltende Ausverkauf bei Kryptowährungen und Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen von über 5 Prozent auf die Risikobereitschaft drücken.
Goldman Sachs Aktie Dow Jones Verlierer: Gewinnmitnahmen nach der starken Vorwoche – kippt jetzt die Stimmung vor dem Anthropic-Börsengang?
Die Goldman Sachs Aktie gehört zum Wochenstart zu den größten Dow Jones Verlierern: Gegen 9:45 Uhr Ortszeit (15:45 Uhr MEZ) notierte sie bei 905,30 US-Dollar, ein Minus von 1,23 Prozent. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht – Anleger nehmen nach der kräftigen Vorwoche Gewinne mit, während Tech-Schwäche, Krypto-Ausverkauf und Renditen über 5 Prozent die Risikofreude bremsen.
Kursbewegung
Warum ist die Goldman Sachs Aktie heute Dow Jones Verlierer?
Die Verluste bei Goldman Sachs sind kein Einzelfall, sondern Teil einer vorsichtigeren Grundstimmung an der Wall Street zu Beginn einer ereignisreichen Woche.
Der Dow Jones gab zur gleichen Zeit um 0,26 Prozent auf 52.211 Punkte nach. Ein eigener Auslöser fehlt; nach unserer Einordnung kommen mehrere Faktoren zusammen:
Gewinnmitnahmen nach der Rally
In der Vorwoche legten Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq laut TipRanks jeweils mehr als 2 Prozent zu – die stärksten Wochengewinne seit August. Goldman Sachs gehörte zu den größten Gewinnern im Dow. Ein Teil der Abgaben dürfte schlicht Gewinnmitnahmen sein (Einordnung der Redaktion).
Tech-Schwäche und Nvidia-Unsicherheit
Nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang und vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag verlor die Nasdaq im frühen Handel mehr als 1 Prozent – ungünstig für eine Bank, die vom Kapitalmarktklima lebt.
Krypto-Ausverkauf
Bitcoin fiel am Wochenende laut CoinDesk unter 62.000 US-Dollar und liegt im November rund 17 Prozent im Minus – ein Zeichen sinkender Risikofreude.
Zinsdruck
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag zuletzt bei rund 5,13 Prozent. Am Mittag (Ortszeit) spricht Fed-Chef Kevin Warsh, am Mittwoch folgt das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung mit möglichen Hinweisen auf weitere Zinserhöhungen.
Die Finanzbranche gibt nicht geschlossen nach: JPMorgan notierte nur 0,29 Prozent leichter, American Express 0,54 Prozent, Travelers legte sogar 0,89 Prozent zu. Goldman gibt damit vor allem den jüngsten Vorsprung ab.
|Rang
|Unternehmen
|Kurs (USD)
|Veränderung
|Gewinner 1
|Procter & Gamble
|172,27
|+1,45 %
|Gewinner 2
|McDonald's
|275,57
|+1,32 %
|Gewinner 3
|Amgen
|471,18
|+1,18 %
|Gewinner 4
|UnitedHealth
|412,08
|+1,13 %
|Gewinner 5
|Travelers
|406,82
|+0,89 %
|Verlierer 1
|Alphabet
|289,52
|-2,11 %
|Verlierer 2
|Amazon
|261,78
|-1,83 %
|Verlierer 3
|Caterpillar
|591,07
|-1,52 %
|Verlierer 4
|Goldman Sachs
|905,30
|-1,23 %
|Verlierer 5
|Chevron
|217,90
|-0,91 %
Quelle: Investing.com, Stand ca. 9:45 Uhr ET (15:45 Uhr MEZ), 16.11.2026
Einordnung
Was bedeutet der Anthropic-Börsengang für die Goldman Sachs Aktie?
Im Mittelpunkt der Woche steht für Goldman Sachs der Börsengang von Anthropic. Die Bank gehört laut The Next Web zu den führenden Konsortialbanken der Emission. Die Preisspanne liegt bei 70 bis 78 US-Dollar je Aktie, die Preisfestsetzung ist für den 18. November geplant, der Handel an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT soll am 19. November starten. Das Emissionsvolumen könnte bis zu 64,4 Milliarden US-Dollar erreichen – einer der größten Börsengänge überhaupt.
Für Goldman geht es um Gebühren und Prestige, zugleich ist der Deal ein Gradmesser für den Appetit auf KI-Werte. Kritiker gibt es: Der Analyseanbieter New Constructs nannte die Emission laut The Next Web den „lächerlichsten Börsengang des Jahres 2026“. Enttäuscht die Nachfrage, könnte das die Erwartungen an das Emissionsgeschäft der Wall-Street-Banken dämpfen.
Chartbild
Wie steht die Goldman Sachs Aktie charttechnisch da?
Mit dem Rücksetzer fällt die Aktie wieder unter die Marke von 910 US-Dollar, das bisherige Tagestief lag bei 898,24 US-Dollar. Zur Einordnung: Mitte Oktober, nach den Quartalszahlen, hatte die Aktie bei rund 881 US-Dollar geschlossen. Die 52-Wochen-Spanne reicht laut Stockanalysis von 754,00 bis 1.153,99 US-Dollar – vom 52-Wochen-Hoch ist die Goldman Sachs Aktie damit gut 20 Prozent entfernt. Auf der Oberseite bleibt der Freitagsschluss von 916,56 US-Dollar die erste Hürde.
Ausblick
Welche Termine sind für Anleger jetzt wichtig?
Die Woche ist dicht getaktet: Heute spricht Fed-Chef Warsh, am Dienstag legt Nvidia Zahlen vor, am Mittwoch folgt das Fed-Protokoll, am Donnerstag der geplante Handelsstart von Anthropic. Für Dividendenjäger zählt der 2. Dezember: Dann wird die Quartalsdividende von 5,00 US-Dollar je Aktie abgetrennt. Die Zahlen zum vierten Quartal sind laut Yahoo Finance für den 19. Januar 2027 angesetzt.
Häufige Fragen zur Goldman Sachs Aktie
Warum fällt die Goldman Sachs Aktie heute?
Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Die Aktie (GS, ISIN US38141G1040) verlor gegen 9:45 Uhr Ortszeit 1,23 Prozent auf 905,30 US-Dollar. Nach der starken Vorwoche nehmen Anleger Gewinne mit, zugleich drücken Tech-Schwäche, fallende Kryptokurse und Renditen über 5 Prozent auf die Stimmung.
Welche Rolle spielt Goldman Sachs beim Anthropic-Börsengang?
Goldman Sachs gehört zu den führenden Konsortialbanken. Die Preisfestsetzung ist für den 18. November geplant, der Handelsstart an der Nasdaq für den 19. November.
Wann zahlt Goldman Sachs die nächste Dividende?
Der Ex-Dividenden-Tag für die Quartalsdividende von 5,00 US-Dollar je Aktie ist der 2. Dezember 2026.
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