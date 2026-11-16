Goldman Sachs Aktie Dow Jones Verlierer: Gewinnmitnahmen nach der starken Vorwoche – kippt jetzt die Stimmung vor dem Anthropic-Börsengang?

Im Mittelpunkt der Woche steht für Goldman Sachs der Börsengang von Anthropic. Die Bank gehört laut The Next Web zu den führenden Konsortialbanken der Emission. Die Preisspanne liegt bei 70 bis 78 US-Dollar je Aktie, die Preisfestsetzung ist für den 18. November geplant, der Handel an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT soll am 19. November starten. Das Emissionsvolumen könnte bis zu 64,4 Milliarden US-Dollar erreichen – einer der größten Börsengänge überhaupt.