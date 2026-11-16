Goldman Sachs Aktie Dow Jones Verlierer: Die Bank des Anthropic-Börsengangs gerät selbst in den KI-Sog – wie viel hängt am Donnerstag?

Operativ hat Goldman zuletzt geglänzt. Im dritten Quartal, vorgelegt am 13. Oktober, stiegen die Nettoerträge um 23 Prozent auf 18,68 Mrd. USD und übertrafen die Erwartungen von 16,83 Mrd. USD deutlich. Der Gewinn je Aktie kletterte auf 17,01 USD nach 12,25 USD im Vorjahr, der Nettogewinn um 33 Prozent auf 5,12 Mrd. USD. Die Kosten stiegen um 20 Prozent auf 11,31 Mrd. USD.

Gerade die Stärke im Handels- und Emissionsgeschäft macht die Aktie aber anfällig: Die Erträge schwanken mit der Marktstimmung, und ein großer Teil der jüngsten Zuwächse kam aus dem Aktienhandel.