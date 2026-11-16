Die Goldman Sachs Aktie (Ticker: GS, NYSE; ISIN: US38141G1040) hat ihre Verluste bis zum Mittag verdoppelt. Gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ) kostete das Papier 893,19 USD, 2,55 Prozent weniger als zum Freitagsschluss bei 916,56 USD; MarketScreener wies wenig später ein Minus von 2,49 Prozent aus. Damit gehört die Investmentbank zu den fünf größten Dow Jones Verlierern – knapp vor Boeing, das ähnlich stark nachgab. Zur Eröffnung hatte das Minus noch rund 1,2 Prozent betragen.
Goldman Sachs Aktie Dow Jones Verlierer: Die Bank des Anthropic-Börsengangs gerät selbst in den KI-Sog – wie viel hängt am Donnerstag?
Die Goldman Sachs Aktie ist am Montagmittag Dow Jones Verlierer: -2,55 Prozent auf 893,19 USD gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ). Ohne eigene Negativnachricht belasten der Tech-Ausverkauf, hohe Renditen und die Abhängigkeit vom IPO- und Handelsgeschäft.
GSGS
Wegen des hohen Aktienkurses wiegt Goldman im preisgewichteten Dow besonders schwer: Kursverluste von mehr als 20 USD je Aktie schlagen deutlich auf den Index durch. Der Dow Jones Industrial Average verlor bis 12:48 Uhr Ortszeit 0,88 Prozent auf 51.888,65 Punkte. Eine unternehmensspezifische Negativmeldung lag nicht vor.
Dow Jones Verlierer am Mittag
Warum fällt die Goldman Sachs Aktie heute?
Goldman Sachs ist stärker mit dem KI-Boom verwoben, als es der Name einer Bank vermuten lässt. Am Montag wirkt das in die falsche Richtung.
KI-Stimmung und das Anthropic-IPO
Goldman ist eine der führenden Banken beim Börsengang von Anthropic, der am Mittwoch gepreist werden und am Donnerstag an der Nasdaq starten soll. Fällt die Stimmung im KI-Sektor, wie am Montag nach dem Nvidia-Chefwechsel, geraten Emissionsgeschäft und Gebühreneinnahmen in den Blick der Anleger.
Abhängigkeit vom Aktienhandel
Im dritten Quartal erzielte Goldman im Aktienhandel Erträge von 6,44 Mrd. USD, ein Plus von 72 Prozent. Ein Rückschlag an den Aktienmärkten trifft dieses Geschäft unmittelbar.
Renditen über 5 Prozent
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei rund 5,1 Prozent. Laut Bloomberg preisen Geldmärkte eine Zinserhöhung der Fed im Dezember voll ein – Gegenwind für Übernahmen und Finanzierungen.
Schon am 5. November war die Aktie in einem breiten Ausverkauf ohne eigene Nachricht um rund 6 Prozent gefallen – Goldman reagiert als Hochbeta-Wert unter den Banken besonders empfindlich auf Stimmungsumschwünge. Auch JPMorgan gab am Montag um rund 1,3 Prozent nach. Die Einordnung des Kursrutsches als KI- und Marktstimmung ist eine Interpretation, keine Quelle nennt einen Einzelauslöser.
|Aktie
|Kurs in USD
|Veränderung
|Procter & Gamble
|172,84
|+1,79 %
|McDonald's
|275,59
|+1,33 %
|Visa
|429,52
|+0,88 %
|UnitedHealth
|410,91
|+0,85 %
|Amgen
|468,50
|+0,61 %
|Goldman Sachs
|893,19
|-2,55 %
|Alphabet (A)
|286,65
|-3,08 %
|Amazon
|258,10
|-3,21 %
|Caterpillar
|577,39
|-3,80 %
|Nvidia
|156,58
|-3,85 %
Quelle: Investing.com, Stand ca. 12:40 Uhr ET (18:40 Uhr MEZ); Abgleich MarketScreener 12:48 Uhr ET
Charttechnik
Wie steht die Goldman Sachs Aktie im Chart?
Die kurze Erholung über die 50-Tage-Linie von Mitte vergangener Woche ist schon wieder Geschichte. Mit rund 893 USD notiert die Aktie unter der 50-Tage-Linie bei 921,83 USD und deutlich unter der 200-Tage-Linie bei 956,03 USD. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 754 bis 1.153,99 USD. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie nach eigener Berechnung nur noch knapp 2 Prozent im Plus. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 13 ist die Bewertung moderat.
Fundament
Was zeigen die Quartalszahlen von Goldman Sachs?
Operativ hat Goldman zuletzt geglänzt. Im dritten Quartal, vorgelegt am 13. Oktober, stiegen die Nettoerträge um 23 Prozent auf 18,68 Mrd. USD und übertrafen die Erwartungen von 16,83 Mrd. USD deutlich. Der Gewinn je Aktie kletterte auf 17,01 USD nach 12,25 USD im Vorjahr, der Nettogewinn um 33 Prozent auf 5,12 Mrd. USD. Die Kosten stiegen um 20 Prozent auf 11,31 Mrd. USD.
Gerade die Stärke im Handels- und Emissionsgeschäft macht die Aktie aber anfällig: Die Erträge schwanken mit der Marktstimmung, und ein großer Teil der jüngsten Zuwächse kam aus dem Aktienhandel.
Termine
Welche Termine sind für die Goldman Sachs Aktie wichtig?
Am Dienstagabend folgen die Nvidia-Zahlen, für Mittwoch ist die Preisfestsetzung beim Anthropic-Börsengang geplant, am Donnerstag der erste Handelstag. Die Quartalsdividende von 5,00 USD je Aktie hat den Stichtag am 2. Dezember, ausgezahlt wird am 30. Dezember 2026. Die Zahlen zum vierten Quartal legt Goldman Sachs am 19. Januar 2027 vor.
Häufige Fragen zur Goldman Sachs Aktie
Warum fällt die Goldman Sachs Aktie heute?
Eine unternehmensspezifische Nachricht gab es am 16. November nicht. Die Aktie (GS, NYSE; ISIN US38141G1040) leidet unter dem KI-Ausverkauf, hohen Anleiherenditen und der Sorge um das Handels- und Emissionsgeschäft vor dem Anthropic-Börsengang.
Ist Goldman Sachs heute ein Dow Jones Verlierer?
Ja. Mit -2,55 Prozent auf 893,19 USD gegen 12:40 Uhr Ortszeit (18:40 Uhr MEZ) zählte Goldman zu den fünf schwächsten Dow-Werten.
Wann legt Goldman Sachs die nächsten Zahlen vor?
Am 19. Januar 2027.
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