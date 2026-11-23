Die Goldman Sachs Aktie (ISIN: US38141G1040, FSE: GOS, NYSE: GS) gehört auch nach der Eröffnung in New York zu den Gewinnern im Dow Jones. Um 16:06 Uhr deutscher Zeit steht sie bei 819,64 Dollar, 3,66 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Vorbörslich hatte sie mit 825 Dollar noch etwas höher gelegen, ein Teil des ersten Schwungs ist also schon wieder verpufft. Trotzdem: Am Freitag hatte die Aktie mit 773,70 Dollar ein neues Jahrestief markiert. Davon hat sie sich um knapp 6 Prozent gelöst (eigene Rechnung).
Goldman Sachs Aktie: Plus 3,7 Prozent - Die Bank nannte drei Bedingungen für den Boden, jetzt ist die erste da
Am Freitag schrieben die Strategen von Goldman Sachs auf, was den Ausverkauf an der Wall Street beenden könnte. Am Montag liefert Nvidia mit der Rückkehr von Jensen Huang einen Auslöser, und die Goldman Sachs Aktie steigt um 3,7 Prozent auf knapp 820 Dollar. Warum die Investmentbank so stark auf die Stimmung reagiert und weshalb ihre eigenen Experten vorsichtig bleiben.
Die eigene Analyse
Was Goldman selbst zum Boden sagt
Es hat eine gewisse Ironie. Am Freitag veröffentlichte das Strategieteam von Goldman Sachs um Ben Snider eine Notiz mit drei Entwicklungen, die ein Ende der Korrektur einleiten könnten. Eine davon: eine Nachricht, die das Vertrauen in die KI-Geschichte zurückbringt. Am Montag kam genau so eine Nachricht, als Nvidia Jensen Huang wieder zum Chef machte. Der S&P 500 lag vor dem Wochenende mehr als 11 Prozent unter seinem Oktoberhoch, der Nasdaq rund 18 Prozent. Die Bank bleibt dennoch zurückhaltend. Ihre Experten zweifeln, ob die Anleger schon wirklich kapituliert haben.
Das Geschäft
Warum die Stimmung den Gewinn bestimmt
Goldman verdient an Börsengängen, Übernahmen, am Wertpapierhandel und an der Vermögensverwaltung. All das läuft besser, wenn die Kurse steigen. Im dritten Quartal übertraf die Bank mit 17,01 Dollar Gewinn je Aktie die Erwartungen deutlich. Trotzdem liegt die Goldman Sachs Aktie noch rund 29 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 1.154 Dollar. Bewertet ist sie mit etwa dem 12,5-Fachen des Gewinns. Für 2027 rechnen die Volkswirte der Bank mit 2,8 Prozent Wachstum der Weltwirtschaft. Als Risiken nennen sie Energiepreise, angespannte Staatsfinanzen und schwächere KI-Ausgaben.
Einordnung der Redaktion: Die Goldman Sachs Aktie ist heute ein Gradmesser für die Frage, ob die Erholung trägt. Dass sie nach der Eröffnung etwas von ihren vorbörslichen Gewinnen abgegeben hat, zeigt: Die Käufer greifen zu, aber nicht um jeden Preis. Wer die Aktie beobachtet, sollte weniger auf die Bank als auf den Markt schauen. Bleiben Nvidia und der Nasdaq über mehrere Tage stabil, kommt das Geschäft mit Börsengängen und Übernahmen in Gang. Dreht die Stimmung erneut, rückt das Jahrestief bei 773,70 Dollar schnell wieder in den Blick.
FAQ
Häufige Fragen zur Goldman Sachs Aktie
Warum steigt die Goldman Sachs Aktie heute?
Die Wall Street erholt sich nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze kräftig. Investmentbanken profitieren von steigenden Kursen besonders.
Wann zahlt Goldman Sachs die nächste Dividende?
Die Quartalsdividende beträgt 5 Dollar je Aktie, der Ex-Tag ist der 2. Dezember 2026.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Goldman Sachs Aktie?
ISIN US38141G1040, WKN 920332, Handelssymbol GOS (Deutschland), US-Handelssymbol GS (NYSE).
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