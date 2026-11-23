Einordnung der Redaktion: Die Goldman Sachs Aktie ist heute ein Gradmesser für die Frage, ob die Erholung trägt. Dass sie nach der Eröffnung etwas von ihren vorbörslichen Gewinnen abgegeben hat, zeigt: Die Käufer greifen zu, aber nicht um jeden Preis. Wer die Aktie beobachtet, sollte weniger auf die Bank als auf den Markt schauen. Bleiben Nvidia und der Nasdaq über mehrere Tage stabil, kommt das Geschäft mit Börsengängen und Übernahmen in Gang. Dreht die Stimmung erneut, rückt das Jahrestief bei 773,70 Dollar schnell wieder in den Blick.