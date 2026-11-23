Rückblick: Der Goldpreis war im Rahmen des Ende August gestarteten Abverkaufs unter die Tiefs der Konsolidierungsphase aus dem Juni und an die Unterstützungsmarke bei 3.879 USD eingebrochen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.
Gold: Widerstand erreicht - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Dort habe zwar Ende Oktober eine steile Erholung begonnen, diese sei aber bereits bei 4.148 USD gestoppt worden. In den letzten Tagen habe sich der übergeordnete Abverkauf mit zunehmendem Tempo fortgesetzt und den Goldpreis an das markante Verlaufshoch aus dem April 2025 bei 3.499 USD gedrückt. Auf diesem Niveau sei am Freitag eine kleine Erholung gestartet, die sich heute ausweite.
Ausblick
Mittlerweile habe der Anstieg den Widerstand bei 3.627 USD erreicht. An dieser Stelle könnte der Käuferseite sogar schon ein Aufwärtsschub bis zur Unterseite des Abwärtstrendkanals auf Höhe von 3.700 USD gelingen. Dort dürften sich die Verkäufer zurückmelden und den nächsten Angriff auf die 3.499-USD-Marke starten. Sollte sie im weiteren Verlauf unterschritten werden, stünden Abgaben bis 3.420 USD an. Unterhalb von 3.380 USD dürften Verluste bis 3.320 USD und sogar 3.220 USD folgen. Bei einem Ausbruch über 3.721 USD wäre dagegen eine Erholung bis 3.879 USD zu erwarten.
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