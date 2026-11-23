Mittlerweile habe der Anstieg den Widerstand bei 3.627 USD erreicht. An dieser Stelle könnte der Käuferseite sogar schon ein Aufwärtsschub bis zur Unterseite des Abwärtstrendkanals auf Höhe von 3.700 USD gelingen. Dort dürften sich die Verkäufer zurückmelden und den nächsten Angriff auf die 3.499-USD-Marke starten. Sollte sie im weiteren Verlauf unterschritten werden, stünden Abgaben bis 3.420 USD an. Unterhalb von 3.380 USD dürften Verluste bis 3.320 USD und sogar 3.220 USD folgen. Bei einem Ausbruch über 3.721 USD wäre dagegen eine Erholung bis 3.879 USD zu erwarten.