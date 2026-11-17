In der Konsequenz entstehe ein klassischer Außenstab. Für die weitere Kursentwicklung dürfte dieses Muster eine entscheidende Rolle spielen: Ein neues Bewegungstief bestätige das derzeit schwierige charttechnische Fahrwasser, in dem sich das Edelmetall befinde. Andererseits würde ein Bruch des kurzfristigen Korrekturtrends seit Ende August (akt. bei 3.964 USD) sowie ein Anstieg über die jüngsten beiden Wochenhochs bei 4.147/4.148 USD für eine kurzfristige Erholungschance sorgen. Übergeordnet bilde allerdings erst die Kombination aus dem seit Januar bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 4.379 USD) und der 50-Wochen-Linie (akt. bei 4.449 USD) die Option auf einen strategischen Befreiungsschlag. Der Widerstandscharakter der angeführten Barrieren werde zusätzlich durch die "Wolke" auf Ichimoku-Basis bestätigt. Aus Sicht dieser Chartdarstellungsform diene die Wolke regelmäßig als Trendfilter. Vor diesem Hintergrund würde erst ein Sprung über die diskutierten Hürden für einen echten "game changer" sorgen. Bis dahin bleibe der Goldpreis charttechnisch angeschlagen.