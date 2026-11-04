Gold: S-K-S-Formation oder Fehlausbruch?

In der hohen Zeitebene habe das Edelmetall einen sog. "shooting star" und Innenstab ausgeprägt. Unterhalb der Schlüsselmarke von 3.940 USD wären beide Kursmuster nach unten aufgelöst – auf dem aktuellen Niveau stehe also einiges auf dem Spiel. Analytisch würden die Analysten gerne unterschiedliche Zeitebenen verknüpfen, um einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn zu erzielen. Der Chartverlauf des Goldpreises liefere dafür ein Lehrbuchbeispiel, denn auf Wochenbasis drohe der Abschluss einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Gleichzeitig notiere der Kurs unterhalb der "Wolke" auf Ichimoku-Basis, d. h. die Basisannahme eines Aufwärtstrends sei bei dem Edelmetall also nicht mehr zutreffend. Das Zusammenspiel aus Wochen- und Quartalschart betone somit das "dünne Eis", welches der Goldpreis aktuell beschreite. Um den größten Druck vom Kursverlauf zu nehmen, müsste zumindest die Marke von 4.000 USD nachhaltig zurückerobert werden. Für eine echte Trendwende gelte es dagegen, den seit Januar bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 4.430 USD) zu überwinden.