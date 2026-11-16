Rückblick: Im Rahmen des Ende August gestarteten kurzfristigen Abwärtstrends war der Goldpreis unter die Unterstützung bei 4.264 USD und den Ausgangspunkt der Sommerrally bei 3.942 USD eingebrochen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.
Gold: Käufer versuchen, die Aufwärtstrendlinie zurückzuerobern - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Nach einem Tief bei 3.869 USD habe Ende Oktober ein kurzes Aufbäumen der Käuferseite und eine Erholung bis 4.148 USD begonnen. Diese sei in den letzten Tagen wieder abverkauft und der Kurs auf ein neues Jahrestief bei 3.845 USD gedrückt worden. Auf Höhe des Abwärtsziels bei 3.879 USD würden die Käufer aktuell versuchen, die unterschrittene Aufwärtstrendlinie zurückzuerobern.
Ausblick
Sollte der Goldpreis jetzt unter 3.845 USD fallen, wäre ein kurzes Abtauchen bis zur Unterstützung bei 3.760 USD die Folge. Dort könnte eine deutliche Erholung starten und zugleich ein weiterer Einbruch bis 3.660 USD damit verhindert werden. Auf der Oberseite müsste zunächst das Zwischenhoch bei 3.916 USD vom vergangenen Donnerstag überschritten werden. Damit wäre die Range der letzten Tage nach oben aufgelöst und eine Erholung bis 3.975 USD und den zentralen Widerstand an der Abwärtstrendlinie bei rund 4.015 USD möglich. Allerdings wäre erst darüber eine nachhaltige Trendwende gelungen.
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