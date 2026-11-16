Gold: Käufer versuchen, die Aufwärtstrendlinie zurückzuerobern - Chartanalyse

Sollte der Goldpreis jetzt unter 3.845 USD fallen, wäre ein kurzes Abtauchen bis zur Unterstützung bei 3.760 USD die Folge. Dort könnte eine deutliche Erholung starten und zugleich ein weiterer Einbruch bis 3.660 USD damit verhindert werden. Auf der Oberseite müsste zunächst das Zwischenhoch bei 3.916 USD vom vergangenen Donnerstag überschritten werden. Damit wäre die Range der letzten Tage nach oben aufgelöst und eine Erholung bis 3.975 USD und den zentralen Widerstand an der Abwärtstrendlinie bei rund 4.015 USD möglich. Allerdings wäre erst darüber eine nachhaltige Trendwende gelungen.