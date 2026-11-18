Rückblick: Ausgehend von einem Erholungshoch bei 4.696 USD hatte sich der Goldpreis in einer weiteren Abwärtswelle seit Ende August unter die Supportmarken bei 4.264 USD und 3.942 USD verabschiedet, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.
Gold: Käufer haben die Gelegenheit - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
An der Unterstützung bei 3.879 USD sei zwar Ende Oktober eine Konterphase gestartet. Diese sei allerdings bereits bei 4.148 USD wieder gestoppt worden. Ein weiterer Verkaufsimpuls habe in den letzten Tagen für den Bruch der bisherigen Jahrestiefs gesorgt und erreiche aktuell bereits die Zielzone von 3.721 USD bis 3.760 USD.
Ausblick
Jetzt hätten die Käufer die Gelegenheit, bei 3.760 USD einen Konter zu starten und damit Teile des großen korrektiven Abwärtstrends seit dem Allzeithoch zu beenden. Mit einem Anstieg über 3.860 USD und 3.892 USD wäre der erste Schritt für eine Erholung bis 3.942 USD und 3.975 USD getan. An dieser Stelle könnte eine weitere Abwärtsphase an die aktuellen Tiefs führen. Mit einem Ausbruch über 3.975 USD wäre aber auch die zentrale Abwärtstrendlinie gebrochen und damit ein Anstieg bis 4.094 USD möglich. Unter 3.721 USD dürfte sich der Abverkauf dagegen bis 3.660 USD und 3.627 USD ausweiten.
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