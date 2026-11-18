Jetzt hätten die Käufer die Gelegenheit, bei 3.760 USD einen Konter zu starten und damit Teile des großen korrektiven Abwärtstrends seit dem Allzeithoch zu beenden. Mit einem Anstieg über 3.860 USD und 3.892 USD wäre der erste Schritt für eine Erholung bis 3.942 USD und 3.975 USD getan. An dieser Stelle könnte eine weitere Abwärtsphase an die aktuellen Tiefs führen. Mit einem Ausbruch über 3.975 USD wäre aber auch die zentrale Abwärtstrendlinie gebrochen und damit ein Anstieg bis 4.094 USD möglich. Unter 3.721 USD dürfte sich der Abverkauf dagegen bis 3.660 USD und 3.627 USD ausweiten.