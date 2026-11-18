Beide Unternehmen bringen ihr Deutschlandgeschäft in ein Joint Venture ein. Der GLS-Eigentümer hält 80 Prozent, der DPD-Eigentümer 20 Prozent. GLS gehört zur GLS Group, einer Schwester von Royal Mail, über die Beteiligungsgesellschaft des tschechischen Investors Daniel Kretínský; DPD gehört zu Geopost, der Tochter der französischen La Poste (ZDFheute, t-online, 18.11.). Beide Mutterkonzerne steuern das Gemeinschaftsunternehmen gemeinsam, so das Handelsblatt (18.11., 15:37 Uhr). GLS-Chef Karl Pfaff spricht laut dpa von einem wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des deutschen Paketmarktes.

Die Partner planen Investitionen von über 500 Millionen Euro in den kommenden Jahren, unter anderem für Effizienz, Digitalisierung und Dekarbonisierung. Die Zahl der Annahmestellen soll von 16.000 auf 25.000 bis 2030 steigen. Die IT-Integration soll laut Pfaff drei Jahre dauern; Geopost-Chef Yves Delmas spricht von „Evolution statt Big Bang“.