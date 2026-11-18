Der deutsche Paketmarkt bekommt einen neuen Herausforderer für die DHL Group Aktie (Xetra: DHL): GLS und DPD legen ihr Deutschlandgeschäft zusammen. Das haben die Unternehmen am 18. November 2026 mitgeteilt, erste Meldungen erschienen ab 15:58 Uhr. Das Gemeinschaftsunternehmen kommt auf rund 700 Millionen Zustellungen im Jahr, über 4 Milliarden Euro Umsatz und etwa 15.000 Mitarbeiter. Die Marke DPD verschwindet in Deutschland, die neue Firma tritt als GLS auf. Eine Kursreaktion der DHL Group nennen die gelesenen Berichte nicht; der DAX schloss am Tag 1,19 Prozent tiefer bei 25.736,24 Punkten.
GLS und DPD fusionieren in Deutschland: 700 Millionen Pakete, über 4 Milliarden Euro Umsatz – wird die DHL Group Aktie zum Verteidiger?
GLS und DPD bündeln ihr Deutschlandgeschäft in einem Gemeinschaftsunternehmen unter der Marke GLS. Zusammen kommen sie auf rund 20 Prozent Marktanteil. Das Bundeskartellamt muss noch zustimmen, für die DHL Group beginnt ein härterer Wettbewerb.
Fusion
Wie sieht die Struktur der Fusion von GLS und DPD aus?
Beide Unternehmen bringen ihr Deutschlandgeschäft in ein Joint Venture ein. Der GLS-Eigentümer hält 80 Prozent, der DPD-Eigentümer 20 Prozent. GLS gehört zur GLS Group, einer Schwester von Royal Mail, über die Beteiligungsgesellschaft des tschechischen Investors Daniel Kretínský; DPD gehört zu Geopost, der Tochter der französischen La Poste (ZDFheute, t-online, 18.11.). Beide Mutterkonzerne steuern das Gemeinschaftsunternehmen gemeinsam, so das Handelsblatt (18.11., 15:37 Uhr). GLS-Chef Karl Pfaff spricht laut dpa von einem wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des deutschen Paketmarktes.
Die Partner planen Investitionen von über 500 Millionen Euro in den kommenden Jahren, unter anderem für Effizienz, Digitalisierung und Dekarbonisierung. Die Zahl der Annahmestellen soll von 16.000 auf 25.000 bis 2030 steigen. Die IT-Integration soll laut Pfaff drei Jahre dauern; Geopost-Chef Yves Delmas spricht von „Evolution statt Big Bang“.
Marktanteile
Wie groß ist der Abstand zu DHL, Amazon und Hermes?
Nach Angaben der Bundesnetzagentur hatte DHL 2024 über 40 Prozent der Paketsendungsmengen in Deutschland, Amazon 15 bis 25 Prozent; Hermes, DPD, GLS und UPS lagen jeweils bei 4 bis 15 Prozent. DHL Deutschland kam laut ZDFheute auf zwei Milliarden Zustellungen und 8,2 Milliarden Euro Umsatz. Gegenüber dem Marktführer ist das Gemeinschaftsunternehmen damit nur etwa halb so groß, wie das Handelsblatt schreibt.
|Anbieter
|Kennzahl
|Wert
|DHL
|Marktanteil 2024
|über 40 %
|Amazon
|Marktanteil 2024
|15–25 %
|GLS + DPD (Joint Venture)
|Marktanteil
|rund 20 %
|GLS + DPD (Joint Venture)
|Zustellungen pro Jahr
|700 Mio.
|DHL Deutschland
|Zustellungen 2025
|2 Mrd.
|DHL Deutschland
|Umsatz 2025
|8,2 Mrd. €
Marktanteile nach Sendungsmenge, Bandbreiten laut Bundesnetzagentur; DHL-Zahlen laut Quellen zu 2025 bzw. 2024.
Quelle: ZDFheute, t-online/dpa, Börsen-Zeitung/dpa-AFX, Handelsblatt (18.11.2026); Bundesnetzagentur (2024)
Wettbewerbsrecht
Was prüft das Bundeskartellamt und wie lange dauert es?
Die Fusion steht unter dem Vorbehalt der Behörden. Das Bundeskartellamt muss zustimmen, laut Delmas gehört zu den üblichen Genehmigungen auch die Freigabe durch die EU-Kommission. Pfaff erwartet einen Prüfprozess von typischerweise mehreren Monaten; ein Abschlussdatum nennt keine Quelle. Politisch ist die Fusion ein Wettbewerbsthema: Zwei Verfolger des Marktführers schließen sich zusammen, was der Wettbewerb gegen DHL stärken kann, zugleich aber die Zahl der Anbieter verringert. Wie die Behörden entscheiden, ist offen.
Börse
Was bedeutet das für die DHL Group Aktie und die Logistikbranche?
Für die DHL Group Aktie bedeutet ein größerer Rivale im Heimatmarkt zunächst mehr Wettbewerb um Preise und Zustellqualität. Das ist Einschätzung der Redaktion: Konkrete Auswirkungen auf Umsatz oder Marge nennt keine Quelle. Das Handelsblatt berichtet zudem, dass DPD Deutschland 2024 einen Verlust von 104 Millionen Euro schrieb, GLS Deutschland 2024/25 einen Nettogewinn von 77 Millionen Euro. Gelingt die Sanierung durch Skaleneffekte, könnte das Gemeinschaftsunternehmen aggressiver auftreten. Auch Hermes, UPS und Amazon sind betroffen; zu deren Reaktion liegen keine Informationen vor.
FAQ
Häufige Fragen zur GLS-DPD-Fusion
Was passiert mit der Marke DPD in Deutschland? Sie verschwindet, die neue Firma tritt unter GLS auf.
Wer besitzt das Gemeinschaftsunternehmen? Der GLS-Eigentümer hält 80 Prozent, der DPD-Eigentümer 20 Prozent.
Wann ist die Fusion vollzogen? Das hängt von Bundeskartellamt und EU-Kommission ab; ein Termin ist nicht genannt.
Wie groß ist der Abstand zu DHL? Laut Handelsblatt ist DHL doppelt so groß wie das Gemeinschaftsunternehmen.
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